vivo: telefony 5G poniżej 1000 zł do końca 2020 roku

W wywiadzie dla chińskiego portalu IT Home, szef vivo wysunął śmiałą tezę. Jego zdaniem telefony 5G jeszcze w tym roku będą w zasięgu każdego użytkownika.

Wywiad z wiceprezesem vivo, Liu Hongiem, poświęcony był przede wszystkim standardowi łączności 5G. Sam producent planuje do końca roku produkować aż 100 tys. urządzeń mających dla niego wsparcie i jak deklaruje - jest to odpowiedź na zapotrzebowanie płynące z rynku. Jednak zakłada, że z powodu epidemii koronawirusa sprzedaż smartfonów 5G spadnie o 30-50% w pierwszym półroczu, co jest spowodowane zamknięciem fabryk z powodu pandemii. Sami klienci nie zmniejszyli nimi swojego zainteresowania. vivo ma na całym świecie pięć fabryk, a łączne moce produkcyjne umożliwiają im wyprodukowanie 200 milionów modeli rocznie. Pozwala to na odpowiednie dopasowanie produkcji do popytu i dlatego przyszłość rysuje się dla marki bardzo optymistycznie.

Liu Hong powiedział także, że praktycznie wszyscy główni chińscy producenci planują porzucenie 4G na 5G. Ponieważ produkcja stanie się masowa, telefony takie będzie można nabyć poniżej 1000 złotych, czyli 250 USD. Dodał również, że producenci zrezygnują z telefonów 4G, które będą kosztować powyżej tej kwoty. Jednak weźmy pod uwagę, że Hong nie ma na myśli flagowców z 5G za niską cenę. Modele 5G poniżej 250 dolarów będą odpowiednikami dzisiejszych budżetowców. Jednak zdradza, że być może do końca tego roku uda się stworzyć smartfony klasy premium z 5G, który będzie mieścił się w 250 dolarach.

Źródło: GSM Arena