vivo zaprezentuje swój nowy telefon na MWC

vivo zapowiedziało dzisiaj zaprezentowanie swojego nowego modelu na przyszłorocznych targach MWC w Barcelonie.

Chociaż mamy dopiero 21 grudnia, vivo już zaczyna rozsyłać do prasy zaproszenia na 23 lutego. Jak widać na powyższej informacji, spotkanie odbędzie się w Barcelonie, w Centrum Morskim. Jest ono wyznaczone dokładnie na dzień przed rozpoczęciem targów Mobile World Congress, które potrwają do 27 lutego. Zaproszenie absolutnie niczego nie zdradza, jednak wiadomo, że zostanie pokazany któryś z nowych telefonów - być może nawet składany. Czego możemy się spodziewać? W ostatnim czasie do mediów dostawały się informacje o Vivo iQOO Neo, a także planach producenta związanych z modelami 5G i składanym smartfonem właśnie, więc może któryś z nich?

Warto zauważyć, że - w przeciwieństwie do konkurencji - vivo rzadko bierze udział w takich dużych imprezach. Dlatego jeśli zdecydowało się na udział w MWC i pokaz na dzień przed targami, oznacza to, że ma coś naprawdę ciekawego do pokazania i będzie to dotyczyć całego, globalnego rynku. A że konkurencji wśród producentów nigdy dość - czekamy z niecierpliwością, czym zaskoczy nas vivo.