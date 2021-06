watchOS 8 – nie instalujcie wersji beta na Apple Watch!

Apple ogłosiło powstanie nowej odsłony oprogramowania watchOS. Beta testy ósmej wersji systemu dla smartwatchy już wkrótce będą otwarte dla wszystkich chętnych, jednak radzimy wstrzymać się z taką decyzją.

Konferencja WWDC 2021, która odbyła się 7 czerwca, obfitowała w wiele ogłoszeń dotyczących usprawnień oprogramowania oraz aplikacji Apple. Wśród nich pojawiła się także informacja o tym, że amerykański gigant planuje jeszcze w tym roku wypuścić nową odsłonę systemu odpowiadającego za pracę inteligentnych zegarków. Pierwsza wersja beta jest już dostępna w wersji deweloperskiej, natomiast otwarte beta testy rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Możliwość aktualizacji będą posiadać wszyscy użytkownicy aktualnej wersji systemu, watchOS 7, więc posiadacze zegarków Apple Watch 3 i nowszych.

Czego możemy spodziewać się po odświeżonej wersji watchOS? Gigant z Cupertino zapowiedział kilka usprawnień działania systemu oraz nowe tryby i funkcje, które pozwolą nam jeszcze dokładniej monitorować nasze zdrowie oraz trening. Apple Watch będzie mógł śledzić częstotliwość oddechów podczas snu, otrzymamy możliwość śledzenia treningu tai chi, a Apple Fitness+ otrzyma kompletnie nową serię treningów. Ponadto nowy system umożliwi nam korzystanie z aplikacji Zdjęcia i tworzenie na ich podstawie tarcz.

Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z wersji beta watchOS 8 już w lipcu tego roku. Radzimy jednak wstrzymanie się z taką decyzją i poczekanie na bardziej stabilną wersję oprogramowania. Dlaczego? Okazuje się, że po wgraniu bety watchOS 8 do naszego Apple Watcha, nie będziemy mieli możliwości powrotu do starszej wersji oprogramowania! Może to oznaczać, że będziemy zmuszeni do korzystania z niedopracowanej jeszcze wersji systemu aż do momentu jego oficjalnej premiery. Radzimy więc zastanowić się dwa razy zanim zdecydujecie się na wzięcie udziału w beta testach watchOS 8.

