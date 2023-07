wszystko.pl - wystartował nowy konkurent dla Allegro, OLX i Amazona

Co warto wiedzieć o nowej platformie?

wszystko.pl to sieciowy rynek, który był rozwijany od dwóch lat przez Comarch. Ta doskonale znana globalnie firma chce bardziej zaangażować się w rodzimy rynek e-commerce, dlatego stan na dzień dzisiejszy nie jest finalny. Będą dodawane kolejne możliwości oraz funkcje. Obecnie klienci mogą wybierać swoje ulubione produkty z takich obszarów jak dom i ogród, elektronika, motoryzacja, moda czy artykuły

dziecięce. Asortyment w dniu premiery zapewniają sklepy internetowe - a jak do tej pory na wszystko.pl zarejestrowało się ich ponad 15 tys.

Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarchu i prezes wszystko.pl, zdradza:

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy Dział Sprzedaży wszystko.pl intensywnie pracował, żeby poinformować sprzedawców o benefitach, które czekają na nich na wszystko.pl. Rozmowy z przedsiębiorcami e-commerce, które prowadziliśmy codziennie, poskutkowały nie tylko dotarciem do dużej liczby firm, które zarejestrowały się w serwisie i zintegrowały sprzedaż, ale też atrakcyjnym wolumenem produktów z różnych kategorii

Fot.: H Tur/PC World

Comarch zadbał o to, aby wszystko.pl było „przyjazną przestrzenią do prowadzenia biznesu i robienia zakupów”. Sprzedający, którzy dołączają do wszystko.pl, dostają od startu 0% prowizji od sprzedaży. Nie są też obciążani opłatami za prowadzenie konta czy wystawianie ofert. Mogą również liczyć na pomoc indywidualnego opiekuna kategorii (zwłaszcza przy integracji sprzedaży i ustawianiu najważniejszych parametrów na portalu), korzystać z atrakcyjnych pakietów marketingowych, czy bezpłatnych metod promocji produktów (przez np. darmową ekspozycję loga na liście ofert). Ponadto przejrzysty wygląd stron i prosty proces

zakupowy ma pozwolić klientom na wygodne robienie zakupów i łatwe wyszukiwanie produktów. Bezpieczeństwo transakcji ma zapewnić współpraca ze znanym operatorem płatności Przelewy24, a także fakt, że na platformie mogą sprzedawać tylko przedsiębiorcy z firmą zarejestrowaną w Polsce.

Zbigniew Rymarczyk dodaje:

Aktualny serwis nie jest jeszcze idealny, chcieliśmy jednak już teraz udostępnić kupującym działający portal. Z czasem wszystko.pl będzie miało coraz więcej nowych opcji – mówi dyrektor wszystko.pl. W niedługim czasie platforma ma w planach udostępnić klientom dedykowaną aplikację mobilną do robienia zakupów

