x-kom - dzisiejsze okazje zakupowe [04.11.2021]

Sprawdzamy, jakie promocje i wyprzedaże dostępne są w internetowym sklepie x-kom. Zobacz i kupuj taniej!

Spis treści

Najlepsze okazje 04.11.2021

Acer Nitro 50 i5-11400F/16GB/512/W10 RTX3060

Foto: x-kom

System:Microsoft Windows 10 Home PL

Procesor:Intel Core i5-11400f

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 3060

Pamięć RAM:16 GB

Cena: 4 999 zł, bez promocji: 6199 zł

ASUS GeForce GTX 1660 Ti TUF GAMING TOP EVO 6GB GDDR6

Foto: x-kom

Układ:GeForce GTX 1660 Ti

Pamięć:6 GB

Rodzaj pamięci:GDDR6

Złącza:HDMI 2.0b - 2 szt., DVI-D - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt.

Cena: 2699 zł, bez promocji: 2849 zł

Ever UPS (1200VA/600W, 2x FR) + Listwa przepięciowa

Foto: x-kom

Topologia:Line-interactive

Moc skuteczna:600 W

Moc pozorna:1200 VA

Zabezpieczenia:Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Cena: 519 zł, bez promocji 669 zł

Zobacz również:

Najlepsze okazje 03.11.2021

22% rabatu na mysz Steelseries Rival 3 oraz Game Pass

Foto: x-kom

Aby skorzystać z promocji, wystarczy:

dodać do koszyka mysz przewodową SteelSeries Rival 3 oraz Microsoft Game Pass PC 3 miesiące (kod).

wpisać kod rabatowy: age-of-empires.

dokończyć składanie zamówienia

Steelseries Rival 3

Typ myszy:Dla graczy

Sensor:Optyczny

Liczba przycisków:6

Rozdzielczość:8500 dpi

Cena: 149 zł

Microsoft Game Pass PC 3 miesiące (kod)

rodzaj karty: Xbox Game Pass

kompatybilność:PC

długość subskrypcji:3 miesiące

Cena: 129 zł

Urządzenia i akcesoria do streamowania z rabatem do 30%

wybierz produkt i dodaj go do koszyka

w polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj hasło: "streaming"

dokończ składanie zamówienia i odbierz rabat

Pełna oferta na tej stronie. Zwraca uwagę Lenovo Legion 5-17 Ryzen 7/16GB/512/Win10 RTX3060 144Hz - cena 5999 zł, bez rabatu 6899 zł.

Najlepsze okazje 02.11.2021

be quiet! Straight Power 11 1200W 80 Plus Platinum

Foto: x-kom

Moc:1200 W

Standard:ATX

Sprawność:92-94% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Platinum

Cena: 849 zł, bez promocji: 1199 zł

Rozegraj to jak mistrz i zgarnij sprzęt gamigowy - taniej nawet o 37%

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy:

Dodać do koszyka objęty nią produkt

Wprowadzić kod rabatowy: gaming

Dokończyć składanie zamówienia

Promocja trwa od 1 listopada 2021 do 17 listopada 2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Objęte akcją produkty to:

ASUS TUF Gaming F15 i5-11400H – wydajny laptop stworzony z myślą o ogrywaniu najnowszych, najbardziej wymagających tytułów. Sześciordzeniowy Intel Core i5-11400H, 16 GB pamięci RAM i GeForce RTX 3050 Ti to moc, której potrzebujesz. W promocji za 4699 zł (taniej 300 zł);

Samsung Odyssey C32G55TQWRX Curved HDR – zakrzywiony monitor gamingowy z matrycą VA, która gwarantuje wysoki kontrast i ciemną czerń. Rozdzielczość 2560 × 1440 i odświeżanie na poziomie 144 Hz zapewniają z kolei płynny, pełen szczegółów obraz. W promocji za 1249 zł zamiast 1399 zł;

GOODRAM 16GB (2x8GB) 3600MHz – najnowsze gry i programy do obróbki wideo czy grafiki mają spory apetyt na moc obliczeniową i dostępną pamięć. Aby cieszyć się rozgrywką bez przerw, wzmocnij konfigurację swojego PC-ta dodatkową pamięcią operacyjną. W promocji dwie kości po 8 GB zgarniesz za 359 zł zamiast 389 zł;

x-kom G4M3R 500 i7-11700/16GB/2TB/RTX3070/W10X

Foto: x-kom

System:Microsoft Windows 10 Home PL

Procesor:Intel Core i7-11700

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 3070, Intel UHD Graphics 750

Pamięć RAM:16 GB

Cena: 9 300 zł

Najlepsze okazje 30.10.2021

MSI MAG B460 TORPEDO

Foto: x-kom

Obsługiwane procesory:Intel Core i9, Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, Intel Celeron, Intel Pentium

Format:ATX

Gniazdo procesora:Socket 1200

Chipset:Intel B460

Cena: 329 zł, bez promocji 529 zł

Xiaomi Redmi 9C NFC 2/32GB Twilight Blue

Foto: x-kom

Ekran:6,53"

Procesor:MediaTek Helio G35

Pamięć:32 GB

System:Android 10

Cena: 449 zł, bez promocji 599 zł

Najlepsze okazje 29.10.2021

Philips TAH9505 ANC Czarne

Foto: x-kom

Łączność:Bezprzewodowa i przewodowa

Budowa słuchawek:Nauszne, Zamknięte

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Aktywna - ANC

Cena: 599 zł, bez promocji: 879 zł

Mio MiVue 785 Full HD/2,7"/140

Foto: x-kom

Rozdzielczość:FullHD 1080p

Kąt widzenia:140°

Ekran:2,7", TFT LCD

Cena: 429 zł, bez promocji: 598 zł

Samsung Odyssey F27G35TFWUX

Foto: x-kom

Przekątna:27"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, VA

Klasa energetyczna:F

Cena: 979 zł, bez promocji: 999 zł

Thermaltake Toughpower GF 850W 80 Plus Gold

Foto: x-kom

Moc:850 W

Standard:ATX

Sprawność:90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Gold

Cena: 359 zł, bez promocji: 479 zł

Najlepsze okazje 28.10.2021

Huawei WS5200 (1200Mb/s a/b/g/n/ac) DualBand

Foto: x-kom

Rodzaj:Router bezprzewodowy

Standard:Wi-Fi 5, 802.3

Częstotliwość:2.4 / 5 GHz

Prędkość transmisji:1200 Mb/s

Cena: 99 zł, bez promocji: 129 zł

Huawei MateView GT 27 z gratisem

Foto: x-kom

Przekątna:27"

Rozdzielczość:2560 x 1440

Matryca:LED, VA

Klasa energetyczna:G, G

Kupując monitor w przedsprzedaży otrzymasz smartwatch Huawei Watch GT 2e.

Aby skorzystać z promocji:

Dodaj do koszyka monitor Huawei MateView GT 27

Aktywuj kod rabatowy: huawei-red lub huawei-black

Dokończ składanie zamówienia

Cena: 1699 zł

Najlepsze okazje 27.10.2021

MSI Optix G24C4 Curved

Foto: x-kom

Przekątna:23,6"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, VA

Cena: 749 zł, bez promocji: 849 zł

KFA2 SLIDER-01

Foto: x-kom

Typ myszy:Dla graczy

Liczba przycisków:8

Rozdzielczość:7200 dpi

Interfejs:USB

Cena: 49, 99 zł, bez promocji: 89,99 zł

Motorola Moto E7i Power 2/32GB

Foto: x-kom

Ekran:6,5"

Procesor:Spreadtrum Unisoc SC9863A

Pamięć:32 GB

System:Android 10

Cena: 399 zł, bez promocji: 449 zł

Najlepsze okazje 26.10.2021

Smartfony i akcesoria GSM nawet 500 zł taniej!

Aby skorzystać z urodzinowej promocji na smartfony i akcesoria GSM, wystarczy:

dodać produkt objęty promocją do koszyka.

aktywować kod rabatowy: urodziny.

dokończyć składanie zamówienia.

OnePlus 8T 5G 8/128GB 5G Lunar Silver 120Hz

Foto: x-kom

Ekran:6,55"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć:128 GB

System:Android 11

Cena: 2099 zł, bez promocji: 2799 zł

Xiaomi POCO F3 5G 8/256GB Night Black

Foto: x-kom

Ekran:6,67"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć:256 GB

System:Android 11

Cena: 1799 zł, bez promocji 1899 zł

OPPO Watch 46mm zloty NFC

Foto: x-kom

Czujniki:Akcelerometr, Barometr, Magnetometr, Pulsometr, Światła, Żyroskop

Nawigacja:Tak

Odporności:Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Czas pracy:do 36 godzin normalnego użytkowania, do 21 dni w trybie oszczędzania energii

Cena: 888 zł, bez promocji: 1299 zł

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds Mercury

Foto: x-kom

Łączność:True Wireless

Budowa słuchawek:Dokanałowe

Mikrofon:Tak

Pasmo przenoszenia:20 ~ 20000 Hz

Cena: 299 zł, bez promocji: 539 zł

Apple Skórzany futerał iPhone 12 Pro Max ciemny fiolet

Foto: x-kom

Kompatybilność:Apple iPhone 12 Pro Max

Typ:Wsuwka

Kolor:Fioletowy

Materiał:Skóra naturalna

Cena: 315 zł, bez promocji: 629 zł

Najlepsze okazje 25.10.2021

Microsoft Surface Laptop Go i5/8GB/256 Platynowy

Foto: x-kom

Procesor:Intel Core i5-1035G1

Pamięć: 8 GB

Grafika: Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Cena: 3999 zł, bez promocji 4499 zł

Intel Core i5-10400F

Foto: x-kom

Seria: i5-10400F

Taktowanie: 2.9 GHz

Liczba rdzeni :6 rdzeni

Cache: 12 MB

Cena: 699 zł, bez promocji: 749 zł

Najlepsze okazje 23.10.2021

Corsair TX850M 850W 80 Plus Gold

Foto: x-kom

Moc:850 W

Standard:ATX

Sprawność:92-94% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Gold

Cena: 399 zł, bez promocji 549 zł

Samsung QE55Q67AA

Foto_ x-kom

Przekątna ekranu:55"

Rozdzielczość:UHD 4K 3840 x 2160

Typ telewizora:QLED

Cena: 2 799 zł, bez promocji: 3599 zł

Najlepsze okazje 22.10.2021

Huawei Nova 8i lub Nova 9 z gratisem

Wystartowała przedsprzedaż smartfonów Nova 8i oraz Nova 9. Z każdym z nich można otrzymać słuchawki Huawei Freebuds za 1 zł.

Aby kupić Huawei Nova 8i lub Nova 9 w przedsprzedaży i odebrać bezprzewodowe słuchawki Freebuds, wystarczy:

dodać do koszyka smartfon Huawei Nova 8i lub Nova 9 objęty przedsprzedażą

aktywować kod rabatowy: srebrne-9 lub biale-9 .

lub . dokończyć składanie zamówienia

odebrać prezent w postaci słuchawek Huawei Freebuds 4i lub Huawei Freebuds 4

Przedsprzedaż trwa do 11 listopada 2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27EU

Foto: x-kom

Przekątna:27"

Rozdzielczość:2560 x 1440

Matryca:LED, IPS

Cena: 1 899 zł, bez promocji 2099 zł

Corsair SF750 750W 80 Plus Platinum

Foto: x-kom

Moc:750 W

Standard:SFX

Sprawność:92-94% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Platinum

Cena: 699 zł, bez promocji: 849 zł

Najlepsze okazje 21.10.2021

Materiały eksploatacyjne Canon - rabat 20%

Foto: x-kom

Promocja trwa do 26.10.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów objętych promocją. Aby z niej skorzystać:

dodaj do koszyka wybrany produkt

wpisz kod rabatowy: Canon-20

dokończ składanie zamówienia

Lista produktów objętych promocją znajduje się na tej stronie.

Promocja z okazji 19. urodzin

Z okazji 19. urodzin x-kom oferuje 33% rabatu na wybrane produkty. Akcja trwa do 26.10.2021r. lub do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych. Aby z niej skorzystać:

wybierz sprzęt objęty promocją

aktywuj kod rabatowy: prezent

dokończ składanie zamówienia

Produkty w promocji to:

Wacom Intuos BT M Pen

Foto: x-kom

Typ:Tablet piórkowy

Obszar roboczy:216 x 135 mm

Rozdzielczość:2540 lpi

Poziomy nacisku:4096

Cena: 699 zł, bez promocji: 879 zł

Gigabyte Aorus FI27Q

Foto: x-kom

Przekątna:27"

Rozdzielczość:2560 x 1440

Matryca:LED, IPS 10-bit

Dodatkowe technologie dla graczy

Cena: 1549 zł, bez promocji: 1949 zł

HP OfficeJet 250 Mobile z baterią

Foto: x-kom

Technologia druku:Atramentowa, kolorowa

Interfejsy:USB, Wi-Fi, Bluetooth

Druk dwustronny:Brak

Cena: 999 zł, bez promocji: 1165 zł

Epson EcoTank L3251

Foto: x-kom

Technologia druku:Atramentowa, kolorowa

Interfejsy:USB, Wi-Fi

Druk dwustronny:Ręczny

Szybkość druku:do 10 str./min

Cena: 799 zł, bez promocji: 899 zł

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Foto: x-kom

Maksymalna prędkość:25 km/h

Maksymalny zasięg:ok. 30 km

Średnica kół:8,5"

Waga:13,2 kg

Cena: 1649 zł, bez promocji 2089 zł