x-kom - elektronika w promocjach [11.12.2021]

Sprawdzamy, jakie promocje i wyprzedaże dostępne są w internetowym sklepie x-kom. Zobacz i kupuj taniej!

Najlepsze okazje 11.12.2021

MSI MAG Core Liquid 280R 2x140mm

Rodzaj chłodzenia:Wodne

Kompatybilność:2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, 1700, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Wentylator:2x 140 mm

Regulacja obrotów:PWM

Cena: 389 zł, bez promocji 489 zł

Najlepsze okazje 10.12.2021

Mio MiVue C570 FullHD/150/2"

Rozdzielczość:FullHD 1080p

Kąt widzenia:150°

Ekran:2,0", TFT LCD

Łączność:Nie

Cena: 389 zł, bez promocji: 449 zł

Najlepsze okazje 09.12.2021

Samsung Portable SSD T7 1TB USB 3.2 Gen. 2 Szary

Pojemność:1000 GB

Interfejs:USB 3.2 Gen. 2

Prędkość odczytu:1050 MB/s

Prędkość zapisu:1000 MB/s

Cena: 439 zł, bez promocji: 569 zł

Najlepsze okazje 08.12.2021

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Łączność:True Wireless

Budowa słuchawek:Dokanałowe

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Aktywna - ANC

Cena: 299 zł, bez promocji 399 zł

Najlepsze okazje 07.12.2021

MSI Optix G24C4 Curved czarny

Przekątna:23,6"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, VA

Klasa energetyczna:F

Cena: 849 zł, bez promocji 1149 zł

Galaxy Tab S7 FEi - 500 zł zwrotu na konto

Procesor:Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Pamięć:128 GB

Pamięć RAM:6 GB DDR4

Przekątna:12,4"

Cena: 2 799 zł

Jak skorzystać z promocji?

kup tablet Galaxy Tab S7 FE objęty promocją w dniach od 06.12 do 26.12.2021;

w przypadku tabletów w wersji 5G/LTE, aktywuj swoje urządzenie z aktywną polską kartą SIM do 29.12.2021 r. W przypadku tabletów w wersji WiFi, niezbędne jest uruchomienie urządzenia na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do internetu. Następnie zaloguj się do aplikacji Samsung Members na swoim nowym tablecie;

wypełnij poprawnie formularz zgłoszeniowy w terminie do 03.01.2022 r. Załącz dowód zakupu oraz wpisz numer konta bankowego;

po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, do 21 dni kalendarzowych zostanie wykonany przelew na konto wskazane w formularzu.

Najlepsze okazje 03.12.2021

Logitech G PRO Tactile K/DA

Przeznaczenie:Gaming

Przełączniki:Mechaniczne - GX Brown

Łączność:Przewodowa

Podświetlenie:Wielokolorowe - RGB

Cena: 299 zł, bez promocji 469 zł

Najlepsze okazje 02.12.2021

ASUS ZenFone 7 PRO 8/256GB Black

Ekran:6,67"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 865+

Pamięć:256 GB

System:Android 10

Cena: 1999 zł, bez promocji: 2499 zł

Najlepsze okazje 01.12.2021

Crucial 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ballistix Red

Pojemność całkowita:16 GB

Rodzaj pamięci:DDR4

Taktowanie:3200 MHz

Opóźnienie:CL 16

Cena: 290 zł, bez promocji 349 zł

Najlepsze okazje 30.11.2021

Xblitz Beast Plus

Łączność:Bezprzewodowa i przewodowa

Budowa słuchawek:Nauszne, Zamknięte

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Pasywna

Cena: 89 zł, bez promocji 119 zł

MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X V1 OC LHR 8GB GDDR6

Układ:GeForce RTX 3060 Ti

Pamięć:8 GB

Rodzaj pamięci:GDDR6

Złącza:HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt.

Cena: 4299 zł, bez promocji: 4499 zł

Najlepsze okazje 29.11.2021

Acer SB241Y

Przekątna:23,8"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, IPS

Klasa energetyczna:E

Cena: 469 zł, bez promocji 549 zł

Xiaomi POCO X3 PRO NFC 8/256GB Phantom Black 120Hz

Ekran:6,67"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 860

Pamięć:256 GB

System:Android 11

Cena: 1199 zł, bez promocji: 1399 zł

HP Pavilion 15 Ryzen 5-5500/16GB/512/Win11 Silver

Procesor:AMD Ryzen™ 5 5500U

Pamięć:16 GB

Grafika:AMD Radeon™ Graphics

Typ ekranu:Matowy, LED, IPS

Cena: 2999 zł, bez promocji 3449 zł

Najlepsze okazje 26.11.2021

SoundCore Liberty Air 2 Pro

Łączność:Bezprzewodowe

Budowa słuchawek:Dokanałowe

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Aktywna - ANC

Cena: 279 zł, bez promocji 400 zł

Najlepsze okazje 25.11.2021

Dell P2722H

Przekątna:27"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, IPS

Klasa energetyczna:D

Cena: 949 zł, bez promocji: 1129 zł

Najlepsze okazje 24.11.2021

Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 5/8GB/256/Win10

Procesor:AMD Ryzen™ 5 3500U

Pamięć:8 GB

Grafika:AMD Radeon™ Vega 8

Typ ekranu:Matowy, LED

Cena: 2299 zł, bez promocji: 2599 zł

Ever Classic - 5 gniazd, 5m, czarna

Typ:Antyprzepięciowa

Liczba gniazd:5

Gniazda:Z uziemieniem - 5 szt.

Długość przewodu:5 m

Cena: 49,99 zł, bez promocji: 59,99 zł

Najlepsze okazje 23.11.2021

Crucial 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ballistix Black

Pojemność całkowita:16 GB

Rodzaj pamięci:DDR4

Taktowanie:3200 MHz

Opóźnienie:CL 16

Cena: 299 zł, bez promocji: 375 zł

Samsung Galaxy M12 4/64GB Black

Ekran:6,5"

Procesor:Samsung Exynos 850

Pamięć:64 GB

System:Android 11

Cena: 599 zł, bez promocji 699 zł

Najlepsze okazje 22.11.2021

SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C 150MB/s

Pojemność:128 GB

Interfejs:USB Type-C, USB 3.1 Gen. 1

Prędkość odczytu (maks.):150 MB/s

Dodatkowe informacje:Metalowa obudowa, Wstrząsoodporność, Możliwość podłączenia do wielu rodzajów urządzeń, Kompatybilność z urządzeniami obsługującymi funkcję USB OTG

Cena: 75 zł, bez promocji 95 zł

Najlepsze okazje 20.11.2021

OnePlus 8 Pro 5G 12/256GB Glacial Green​​ 120Hz

Ekran:6,78"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć:256 GB

System:Android 10

Cena: 3 199 ł, bez promocji 4299 zł

MSI MPG A850GF 850W 80 Plus Gold

Moc:850 W

Standard:ATX

Sprawność:90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Gold

Cena: 429 zł, bez promocji 599 zł

Najlepsze okazje 19.11.2021

Xblitz Z8 FullHD/2"/120

Rozdzielczość:FullHD 1080p

Kąt widzenia:120°

Ekran:2,0", TFT LCD

Łączność:Nie

Cena: 139 zł, bez promocji: 229 zł

Najlepsze okazje 18.11.2021

Taotronics TT-BH092

Łączność:True Wireless

Budowa słuchawek:Douszne

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Nie

Cena: 119 zł, bez promocji: 189 zł

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Łączność:True Wireless

Budowa słuchawek:Dokanałowe

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Pasywna

Cena: 69,99 zł, bez promocji: 89 zł

Najlepsze okazje 17.11.2021

HP X24c Curved

Przekątna:23,6"

Rozdzielczość:1920 x 1080

Matryca:LED, VA

Klasa energetyczna:F

Cena: 599 zł, bez promocji: 749 zł

Akcesoria Targus do 80% taniej.

W ofercie firmy Targus znajdziesz stylowe torby, wytrzymałe plecaki i akcesoria, które ochronią sprzęt w takcie podróży. Aby skorzystać z promocji, należy skorzystać z aplikacji mobilnej x-kom. Korzystajac z niej, należy:

dodać objęty promocją produkt do koszyka.

wpisać kod rabatowy: tydzien-targus.

dokończyć składanie zamówienia.

W promocji m.in.:

Targus Geolite 17.3" Slipcase Ocean – torba, która łączy w sobie ochronę oraz komfort. Geolite to idealne rozwiązanie do przenoszenia laptopa, dzięki wyściełanej przegrodzie i przedniej kieszeni, zapewnia bezpieczeństwo przed zarysowaniami oraz dużą ilość miejsca;

Targus Geolite Advanced 12.5-15.6" czarny – smukły i stylowy plecak w eleganckim odcieniu czerni. Targus Geolite Advanced to solidna mieszanka wysokiej jakości materiałów i stylu, oferująca dużą pojemność w zwartej i wyrafinowanej formie;

Targus Pulse 15.6" Laptop Sleeve czarno-hebanowy – etui na laptopa zabezpieczy Twój sprzęt przed niechcianymi zarysowaniami, dzięki wnętrzu wykonanemu z delikatnego materiału. Dodatkowo trwała konstrukcja zapinana na zamek błyskawiczny, zapobiega wysunięciu się notebooka.

Najlepsze okazje 16.11.2021

Xiaomi Mi 11 Lite 6/128GB Boba Black

Ekran:6,55"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć:128 GB

System:Android 11

Cena: 1249 zł, bez promocji: 1449 zł

realme GT Neo 2 5G 8/128GB 120Hz Neo Black

Ekran:6,62"

Procesor:Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć:128 GB

System:Android 11

Cena: 1799 zł, bez promocji 2099 zł

Xiaomi Mi LED TV P1 43"

Przekątna ekranu:43"

Rozdzielczość:UHD 4K 3840 x 2160

Typ telewizora:LED

Klasa energetyczna:G

Cena: 1499 zł, bez promocji 1590 zł

SteelSeries Apex 7 TKL Red Switch Ghost

Przeznaczenie:Gaming

Przełączniki:Mechaniczne - Red Linear RGB Switch

Łączność:Przewodowa

Podświetlenie:Wielokolorowe - RGB

Cena: 699 zł, bez promocji 799 zł

Najlepsze okazje 15.11.2021

Silver Monkey Sprężone powietrze 600ml

Rodzaj: Sprężone powietrze

Zastosowanie: Sprzęt komputerowy i biurowy

Pojemność: 600 ml

Liczba elementów w zestawie: 1

Cena: 9 zł, bez promocji 21,99 zł

Xiaomi 11T 8/128GB Celestial Blue

Ekran: 6,67"

Procesor: MediaTek Dimensity 1200

Pamięć: 128 GB

System: Android 11

Cena: 2 199 zł, bez promocji: 2499 zł

Wybierz mysz oraz podkładkę Logitech i oszczędź nawet 249 zł

Jak zgarnąć rabat?

wejdź na stronę promocji

wybierz najlepszą dla Ciebie mysz i dobierz do niej podkładkę

Promocja trwa do 21 grudnia 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

Najlepsze okazje 13.11.2021

Corsair 32GB (2x16GB) 3600MHz CL18 Vengeance RGB PRO SL

Pojemność całkowita:32 GB

Rodzaj pamięci:DDR4

Taktowanie:3600 MHz

Opóźnienie:CL 18

Cena: 639 zł, bez promocji 749 zł

Najlepsze okazje 12.11.2021

Redragon Storm Elite

Typ myszy:Dla graczy

Sensor:Optyczny

Liczba przycisków:8

Rozdzielczość:16000 dpi

Cena: 84,99 zł, bez promocji: 149,99 zł

Huawei Freebuds 4i srebrne ANC

Łączność:True Wireless

Budowa słuchawek:Dokanałowe

Mikrofon:Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu:Aktywna - ANC

Cena: 349 zł, bez promocji: 249 zł

Najlepsze okazje 11.11.2021

GOODRAM 960GB 2,5" SATA SSD CL100 gen.3

Pojemność:960 GB

Interfejs:2,5" SATA

Prędkość odczytu:540 MB/s

Prędkość zapisu:460 MB/s

Cena: 349 zł, bez promocji: 399 zł

Aby skorzystać z promocji Singles’ Day, wystarczy:

dodać do koszyka produkt objęty promocją

aktywować kod rabatowy: dzien-singla

dokończyć składanie zamówienia

Promocja Singles’ Day będzie trwała do godziny 23:59 dnia 11 listopada 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełna lista produktów w promocji znajduje się tutaj.

Najlepsze okazje 10.11.2021

Razer Kraken Tournament Ed. Black

Łączność:Przewodowe

Budowa słuchawek:Nauszne, Półotwarte

Mikrofon:Tak

Redukcja hałasu:Nie

Cena: 179 zł, bez promocji 249 zł

Najlepsze okazje 09.11.2021

Acer Predator XB253QGPBMIIPRZX czarny HDR400

Przekątna: 24,5"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Cena: 999 zł, bez promocji 1299 zł

Najlepsze okazje 08.11.2021

Acer Nitro 5 i5-11400H/16GB/512/W10 RTX3050Ti 144Hz

Procesor:Intel Core i5-11400H

Pamięć:16 GB

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti + Intel UHD Graphics

Typ ekranu:Matowy, LED, IPS

Cena: 4 299 zł, bez promocji: 4 749 zł

Produkty smart home z rabatami do 23 procent

Jak zdobyć urządzenia i akcesoria do inteligentnego domu z rabatem?

Dodaj do koszyka interesujący Cię produkt.

Wpisz kod rabatowy: smart-home

Dokończ składanie zamówienia i odbierz je w obniżonej cenie

Produkty objęte promocją znajdziesz na tej stronie.

Najlepsze okazje 06.11.2021

ADATA HD710 PRO 5TB USB 3.2 Gen. 1 Czarny

Pojemność:5000 GB

Interfejs:USB 3.2 Gen. 1

Format:2.5"

Kolor:Czarny

Cena: 569 zł, bez promocji 649 zł

Najlepsze okazje 05.11.2021

HP Wireless Keyboard & Mouse 300

Przeznaczenie: Dom i biuro, Mobilne

Łączność: Bezprzewodowa

Kolor: Czarny

Cena: 99 zł, bez promocji: 139 zł

Tydzień Xiaomi

Tydzień Xiaomi to rabaty aż do 34 procent na urządzenia producenta. Aby skorzystać z obniżek:

dodaj do koszyka wybrany promocyjny sprzęt.

w polu kodu rabatowego wpisz: tydzien-xiaomi.

dokończ składanie zamówienia i odbierz produkt w obniżonej cenie.

Warto skorzystać i kupić taniej takie produkty, jak:

Najlepsze okazje 04.11.2021

Acer Nitro 50 i5-11400F/16GB/512/W10 RTX3060

System:Microsoft Windows 10 Home PL

Procesor:Intel Core i5-11400f

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 3060

Pamięć RAM:16 GB

Cena: 4 999 zł, bez promocji: 6199 zł

ASUS GeForce GTX 1660 Ti TUF GAMING TOP EVO 6GB GDDR6

Układ:GeForce GTX 1660 Ti

Pamięć:6 GB

Rodzaj pamięci:GDDR6

Złącza:HDMI 2.0b - 2 szt., DVI-D - 1 szt., DisplayPort 1.4a - 1 szt.

Cena: 2699 zł, bez promocji: 2849 zł

Ever UPS (1200VA/600W, 2x FR) + Listwa przepięciowa

Topologia:Line-interactive

Moc skuteczna:600 W

Moc pozorna:1200 VA

Zabezpieczenia:Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Cena: 519 zł, bez promocji 669 zł

Najlepsze okazje 03.11.2021

22% rabatu na mysz Steelseries Rival 3 oraz Game Pass

Aby skorzystać z promocji, wystarczy:

dodać do koszyka mysz przewodową SteelSeries Rival 3 oraz Microsoft Game Pass PC 3 miesiące (kod).

wpisać kod rabatowy: age-of-empires.

dokończyć składanie zamówienia

Steelseries Rival 3

Typ myszy:Dla graczy

Sensor:Optyczny

Liczba przycisków:6

Rozdzielczość:8500 dpi

Cena: 149 zł

Microsoft Game Pass PC 3 miesiące (kod)

rodzaj karty: Xbox Game Pass

kompatybilność:PC

długość subskrypcji:3 miesiące

Cena: 129 zł

Urządzenia i akcesoria do streamowania z rabatem do 30%

wybierz produkt i dodaj go do koszyka

w polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj hasło: "streaming"

dokończ składanie zamówienia i odbierz rabat

Pełna oferta na tej stronie. Zwraca uwagę Lenovo Legion 5-17 Ryzen 7/16GB/512/Win10 RTX3060 144Hz - cena 5999 zł, bez rabatu 6899 zł.

Najlepsze okazje 02.11.2021

be quiet! Straight Power 11 1200W 80 Plus Platinum

Moc:1200 W

Standard:ATX

Sprawność:92-94% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat:80 PLUS Platinum

Cena: 849 zł, bez promocji: 1199 zł

Rozegraj to jak mistrz i zgarnij sprzęt gamigowy - taniej nawet o 37%

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy:

Dodać do koszyka objęty nią produkt

Wprowadzić kod rabatowy: gaming

Dokończyć składanie zamówienia

Promocja trwa od 1 listopada 2021 do 17 listopada 2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli objętych nią produktów. Nie łączy się z innymi promocjami. Objęte akcją produkty to:

ASUS TUF Gaming F15 i5-11400H – wydajny laptop stworzony z myślą o ogrywaniu najnowszych, najbardziej wymagających tytułów. Sześciordzeniowy Intel Core i5-11400H, 16 GB pamięci RAM i GeForce RTX 3050 Ti to moc, której potrzebujesz. W promocji za 4699 zł (taniej 300 zł);

Samsung Odyssey C32G55TQWRX Curved HDR – zakrzywiony monitor gamingowy z matrycą VA, która gwarantuje wysoki kontrast i ciemną czerń. Rozdzielczość 2560 × 1440 i odświeżanie na poziomie 144 Hz zapewniają z kolei płynny, pełen szczegółów obraz. W promocji za 1249 zł zamiast 1399 zł;

GOODRAM 16GB (2x8GB) 3600MHz – najnowsze gry i programy do obróbki wideo czy grafiki mają spory apetyt na moc obliczeniową i dostępną pamięć. Aby cieszyć się rozgrywką bez przerw, wzmocnij konfigurację swojego PC-ta dodatkową pamięcią operacyjną. W promocji dwie kości po 8 GB zgarniesz za 359 zł zamiast 389 zł;

x-kom G4M3R 500 i7-11700/16GB/2TB/RTX3070/W10X

System:Microsoft Windows 10 Home PL

Procesor:Intel Core i7-11700

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 3070, Intel UHD Graphics 750

Pamięć RAM:16 GB

Cena: 9 300 zł