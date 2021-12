x-kom: noworoczna obniżka elektroniki - warto skorzystać

Nowy rok, nowy sprzęt? Dzięki najnowszej promocji w x-kom możesz kupić świetny za dokładnie 2022 złote.

Jak skorzystać z promocji i kupić wymarzony sprzęt za 2022 zł? Po prostu:

dodać do koszyka wybrany produkt

wprowadź kod rabatowy: przeceny-2022

dokończyć składanie zamówienia

Promocja trwa do 5 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania puli objętych nią produktów. Jeśli z jakichś powodów zechcesz zwrócić kupiony produkt, możesz zrobić to za darmo, nadając go w paczkomacie InPost. Masz na to 15 dni od momentu zakupu.

A co można nabyć? Pełna lista produktów znajduje się na tej stronie. Polecamy:

Lenovo IdeaCentre AIO: wyświetlacz 23,8", procesor AMD Ryzen 3 5300U, grafika AMD Radeon Graphics, dysk SSD 512 GB

Zobacz również:

Foto: x-kom

HP Slim i3-10100/8GB/256/Win10 - system: Microsoft Windows 10 Home PL, procesor Intel Core i3-10100, grafika Intel UHD Graphics 630, RAM: 8 GB, dysk SSD 256 GB

Foto: x-kom

ASUS VivoBook 14 K413EA - procesor: Intel Core i3-1115G4, RAM 8 GB, grafika Intel UHD Graphics, ekran matowy LED, IPS, SSD: 521 GB

Asus VivoBook 14. Foto: x-kom

Źródło: x-kom