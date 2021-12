x-kom ogłasza tydzień MSI - rabaty 48%. Jaki sprzęt warto nabyć?

Tydzień MSI w x-kom rozpoczyna się dzisiaj. To dobra okazja do tego, aby zmodernizować swój komputer.

Jak można skorzystać z promocji Tydzień ze sprzętem MSI? W prosty sposób:

wybierz sprzęt i dodaj go do koszyka

gdy masz już wszystko, wpisz kod rabatowy: tydzien-msi

dokończ składanie zamówienia i odbierz sprzęt w niższej cenie

Jak podaje x-kom, promocja trwa do 19.12.2021 roku do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. A z objętych promocją sprzętów warto wymienić:

Foto: x-kom

Pełną listę sprzętu MSI w promocjach znajdziesz tutaj.

Źródło: x-kom

