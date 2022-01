x-kom proponuje: prezenty na Dzień Babci i Dziadka

"Nie rób z dziadków noobów" - pod tym hasłem x-kom proponuje sprzęt elektroniczny dla seniorów z rabatami do 34%.

Jeśli zastanawiasz się nad prezentem na Dzień Babci i Dzień Dziadka, postaw na elektronikę. Tym bardziej, że nowa promocja w x-kom pozwoli Ci na zakupy z odczuwalnym rabatem. W jaki sposób można z niej skorzystać? Po prostu:

dodaj do koszyka promocyjny produkt (ich pełna lista w linku poniżej)

aktywuj kod rabatowy: dzien-dziadkow

dokończ składanie zamówienia

Promocja obowiązuje do 22.01.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. Pełna lista produktów objętych promocję znajduje się tutaj, a propozycje szczególnie warte uwagi to:

Fot.: x-kom

Nokia 6310 Dual SIM – telefon dla tych, którym wygodniej korzysta się z klawiatury zamiast z ekranu dotykowego. Nawiązujące wyglądem i funkcjami do klasyka – posiada bezprzewodowe radio FM, mocna baterię (którą wystarczy ładować raz w tygodniu) a menu pozwala dostosować wielkość czcionek. Cena bez promocji: 249 zł;

– telefon dla tych, którym wygodniej korzysta się z klawiatury zamiast z ekranu dotykowego. Nawiązujące wyglądem i funkcjami do klasyka – posiada bezprzewodowe radio FM, mocna baterię (którą wystarczy ładować raz w tygodniu) a menu pozwala dostosować wielkość czcionek. Cena bez promocji: 249 zł; myPhone Hammer ENERGY 2 – "pancerny" smartfon z certyfikatem IP86 (odporny na wodę i pył).Bateria 5000 mAh pozwoli na 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu, szybkie ładowanie zapewnia zastosowanie technologii Express Charging. Cena bez promocji: 699 zł;

– "pancerny" smartfon z certyfikatem (odporny na wodę i pył).Bateria 5000 mAh pozwoli na 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu, szybkie ładowanie zapewnia zastosowanie technologii Express Charging. Cena bez promocji: 699 zł; Amazon Kindle 10 2019 8GB czytnik e-booków z 8 GB pamięci wewnętrznej i dostępem do sklepu. Zaletą jest czytelny ekran, który nie odbija światła, przez co nie męczy wzroku. Cena bez promocji: 499 zł;

czytnik e-booków z 8 GB pamięci wewnętrznej i dostępem do sklepu. Zaletą jest czytelny ekran, który nie odbija światła, przez co nie męczy wzroku. Cena bez promocji: 499 zł; Withings BPM Core - ciśnieniomierz bezprzewodowy z funkcją EKG. Jest łatwy w obsłudze, pozwala wykonać precyzyjny pomiar ciśnienia i tętna oraz wykrywa nieprawidłowości w pracy serca. W porę zaalarmuje, jeśli zdrowie lub życie jest zagrożone. Ciśnieniomierz Withings jest wyrobem medycznym, dlatego wyniki, jakie pokazuje, mogą stanowić dokumentację medyczną.

Fot.: x-kom

Źródło: x-kom

Zobacz również: