x-kom: sprzęt RTV taniej nawet o 600 zł

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie to dobry pretekst, aby kupić taniej telewizor.... i nie tylko! Umożliwi to x-kom - sprawdzamy ofertę.

Zmagania podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Pekinie z pewnością milej będzie śledzić na ekranie porządnego telewizora. Z tej okazji x-kom ogłasza promocję: Sprzęt RTV taniej nawet o 600 zł. Jak z niej skorzystać? W prosty sposób:

wystarczy dodać do koszyka objęty nią produkt

wprowadzić kod rabatowy: olimpiada

dokończyć składanie zamówienia.

Uwaga: promocja obowiązuje do 10.02.2022r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego. A jakie to produkty? Warto zwrócić uwagę na następujące:

Samsung UE43AU7192: przekątna ekranu 43", rozdzielczość UHD 4K 3840 x 2160, LED, klasa energetyczna:G. W promocji za 1739 zł, bez promocji: 1899 zł.

Fot.: x-kom

TCL 55C725 - przekątna ekranu 55". rozdzielczość UHD 4K 3840 x 2160, typ telewizora QLED, klasa energetyczna:G. Teraz za 2399 zł zamiast 2599 zł.

Zobacz również:

Fot.: x-kom

Sony KD-55X85J - przekątna ekranu 55", rozdzielczość UHD 4K 3840 x 2160, typ telewizora LED, klasa energetyczna G. Dostępny za 3899 zł zamiast 4199 zł.

Philips 58PUS8546 – przekątna ekranu 58", rozdzielczość UHD 4K 3840 x 2160, typ telewizora:LED, klasa energetyczna G. Dostępny za 2999 zł zamiast 3299 zł.

To nie wszystko - na witrynie promocji znajdziesz także soundbary, projektory, uchwyty ścienne, piloty, wzmacniacze i ekrany na statywie. Wszystkie propozycje znajdziesz tutaj. Warto zajrzeć!

Źródło: x-kom