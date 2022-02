x-kom: zniżki do 47% na gaming

Kolejny tydzień, kolejna promocja x-kom. Tym razem skorzystają miłośnicy gier.

Sprzęt gamingowy na x-kom jest tańszy nawet o 47% w nowej promocji. Aby z niej skorzystać, wybierz produkt i dodaj go do koszyka, a następnie w polu "Masz kod promocyjny?" aktywuj hasło: "pokochaj-gaming". Dokończ składanie zamówienia i zobaczysz, że cena została obniżona. Jakie produkty obejmuje promocja? Wszystkie znajdują się na tej witrynie, a my polecamy kilka najlepszych ofert.

G4M3R HERO i5-11400F

Fot. x-kom

System:Microsoft Windows 11 Home

Procesor:Intel Core i5-11400F

Grafika:NVIDIA GeForce RTX 2060

Pamięć RAM:16 GB

Cena normalna: 6 400 zł, cena w promocji: 5799 zł. Kup teraz!

Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC LHR 12GB GDDR6

Fot. x-kom

Układ:GeForce RTX 3060

Pamięć:12 GB

Rodzaj pamięci:GDDR6

Złącza:HDMI - 2 szt., DisplayPort - 2 szt.

Cena normalna: 3 699 zł, cena w promocji: 3 099 zł. Kup teraz!

NZXT Kraken Z63 2x140mm

Fot. x-kom

Rodzaj chłodzenia:Wodne

Kompatybilność:2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, AM4

Wentylator:2x 140 mm

Regulacja obrotów:PWM

Cena normalna: 1 079 zł, cena w promocji: 849 zł. Kup teraz!

Silver Monkey SMG-450

Fot. x-kom

Kolor:Czarno-czerwony

Materiał:Tkanina

Obciążenie:150 kg

Wysokość siedziska:450 - 530 mm

Cena normalna: 699 zł, cena w promocji: 549 zł. Kup teraz!