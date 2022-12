10 alternatyw dla Photoshopa

Photopea

Photopea to profesjonalny i darmowy program do obróbki zdjęć, dostępny w dowolnej przeglądarce. Jego interfejs i narzędzia opierają się na Photoshopie, co sprawia, że jest on niemal identyczny. Osoby, które miały okazję korzystać wcześniej z programów Adobe, z pewnością odnajdą się także i tutaj. Dostęp do wszystkich narzędzi programu jest darmowy, ale miesięczna subskrypcja odblokowuje dłuższą historię edycji i eliminuje reklamy. Obsługuje on formaty takie jak RAW, PSD, XCF oraz Sketch. Gotowe projekty możemy zaś wyeksportować do formatów JPG, PSD, PNG lub SVG.