10 narzędzi Windows 10, o których nie wiesz - a warto je poznać!

Windows 10 ma szereg praktycznych funkcji, o których nie wiesz - a mogą znacznie ułatwić codzienne użytkowanie systemu. Poznaj je już dzisiaj!

Spis treści

Te narzędzia są już w systemie Windows 10 od dłuższego czasu, ale trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. Niektóre z nich towarzyszą mu od samego początku, inne pojawiły się przy aktualizacjach. Wszystkie łączy to, że mogą naprawdę pomóc - zwłaszcza osobom spędzającym dużo czasu przed monitorem.

Timeline

Timeline, czyli Historia Aktywności, to dodatek zainstalowany wraz z dużą aktualizacją systemu w kwietniu 2018 roku. Jest o historia otwieranych plików na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Wszystkie pliki ułożone są w kolejności alfabetycznej, a do każdego z nich uzyskujesz dostęp poprzez kliknięcie. Co ważne - można wyświetlać historię aktywności dla każdego z pulpitów (jeśli zostały wcześniej stworzone i były używane). Aby włączyć tę funkcję, naciśnij równocześnie klawisz Windows oraz Tab.

Pulpity

Mało doceniana funkcja, a szkoda - jest ona przydatna dla osób, które mają dziesiątki plików i skrótów na pulpicie. Umożliwia stworzenie wirtualnych pulpitów, z których każdy ma inne aplikacje. Jeśli uruchomisz program na jednym, nie wypływa ona na działanie na drugim. Dlatego możesz np. zrobić osobny pulpit na aplikacje do pracy, osobny na rozrywkowe itp. Zostało to zapożyczone z Linuxa, gdzie wirtualne pulpity są znane od lat. Jak stworzyć pulpit? Naciśnij Windows oraz Tab, aby zobaczyć wszystkie dostępne. Wybierz dowolny, aby do niego przejść. Jeśli naciśniesz Windows + Ctrl +D, stworzysz nowy pulpit.

Synchronizacja schowka

Funkcja wprowadzona w aktualizacji Październik 2018. Pozwala na stworzone chmurowego schowka, co pozwoli Ci np. skopiować fragment tekstu na jednej maszynie, a następnie wkleić go na drugiej. Aby ją włączyć, wejdź w Ustawienia, potem System, a tam do działu Schowek. Włącz funkcję Synchronizuj na urządzeniach.

Wspólne środowisko

Jeśli potrzebujesz udostępnić dane, nie musisz sięgać po pendrive'a czy wysyłać ich mailem. Funkcja Wspólne środowisko umożliwia przesyłanie bezprzewodowe (Wi-Fi lub Bluetooth) plików do znajdujących się w pobliży maszyn. Aby ją włączyć, wejdź w Ustawienia, potem System, a tam do działu Wspólne środowisko. Włącz funkcję Udostępnij na urządzeniach. Możesz wybrać rodzaj odbiorców oraz zarządzać swoimi kontami. Po włączeniu kliknij prawym przyciskiem myszki na plik, który chcesz udostępnić, wybierz z menu kontekstowego Udostępnij i wskaż na maszynę, która ma go odebrać.

Czujnik pamięci

Folder Pobrane oraz Kosz mogą zajmować dużo miejsca na dysku - zwłaszcza, jeśli nie używasz aplikacji do optymalizacji systemu. Możesz jednak włączyć czujnik pamięci, który będzie automatycznie usuwał cyfrowe śmieci. Kiedy? Można wybrać to samodzielnie - czyszczenie dysku może odbywać się raz na tydzień, codziennie lub co miesiąc. Albo... gdy na dysku jest mało miejsca. Aby uruchomić czujnik i ustawić jego parametry, przejdź do działu System w Ustawieniach, a następnie kliknij na Pamięć i Skonfiguruj czujnik pamięci.

Historia plików

Czasem nie chcesz stracić tego, co było. W Windows 10 historia plików jest zapisywana i możesz odzyskać wersję dokumentu sprzed wprowadzenia w nim zmian. Wszystkie wersje plików są zapisywane w OneDrive lub na innym dysku twardym, a nawet pendrive! Aby ustawić tworzenie kopii plików, musisz wejść w znajdujący się w Ustawieniach dział Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie wybrać tam opcję Kopia zapasowa.

Zaawansowane menu

To dość powszechnie znane rozwiązanie. Jeśli klikniesz na ikonkę Windows (ta, która otwiera menu Start) prawym przyciskiem myszki, otrzymasz możliwość wejścia w zaawansowane ustawienia, w tym opcje zasilania, PowerShell czy aplikacje i funkcje.

God Mode

Opcja dla bardzo zaawansowanych - daje dostęp do wszystkich funkcji systemu. Zwraca uwagę wygodne ustawienie wszystkich opcji, jednak uwaga - zmiany wprowadzane przez osoby, które nie znają się na rzeczy, mogą zaszkodzić systemowi! Aby uruchomić God Mode , wystarczy po prostu utworzyć pusty folder na pulpicie i nazwać go:

God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.

Blokada dynamiczna

Jeśli sparujesz komputer ze smartfonem, będzie on automatycznie blokował się, gdy wyczuje, że telefon (i domyślnie - właściciel) oddalił się poza zasięg. Dzięki temu nie musisz pamiętać o wylogowywaniu się z systemu! Aby włączyć tę funkcję, wejdź do działu Urządzenia i dodaj tam telefon. Następnie przejdź do Kont i Opcji logowania. Zaznacz blokadę dynamiczną.

Monitor niezawodności

Umieszczony w Windows 10 program Monitor niezawodności analizuje kondycję systemu operacyjnego. Rejestruje wszystkie defekty, niesprawne działanie itp. Jak go uruchomić? Wpisz w pasku wyszukwiania Niezawodność i gotowe.