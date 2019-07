10 niezwykle przydatnych skrótów klawiszowych dla komputerów Mac

Gromadzimy 10 najbardziej przydatnych skrótów klawiszowych, które pozwolą na znaczne zwiększenie produktywności.

Spis treści

W przypadku, gdy użytkownik korzysta z komputera Mac, ale nie używa skrótów klawiszowych traci jedną z najciekawszych funkcji systemu operacyjnego macOS (wcześniej OS X). Apple od dawana rozwija zaawansowany system obsługi swoich komputerów przy użyciu skrótów, które pomagają rzadziej sięgać po mysz oraz pracować dużo szybciej.

Źródło: macworld

W systemie macOS zaszyto mnóstwo skrótów klawiszowych, których nie sposób nauczyć się na pamięć. Większość użytkowników zna najpopularniejsze skróty klawiszowe znane również z systemu Windows takie, jak ⌘ + A, aby wybrać wszystkie lub ⌘ + F, aby otworzyć menu wyszukiwania. W tym artykule skupiamy się na nieco innych skrótach, które w dużej mierze charakterystyczne są jedynie dla systemu macOS.

Na początek należy wyjaśnić kilka kwestii o symbolu "⌘". Jest on kluczem wszystkich pleceń i jest niezbędny do działania przedstawionych poniżej skrótów. ⌘ znany również jako Command lub cmd jest odpowiednikiem klawisza Control (CTRL) w systemie Windows. Różni się za to położeniem oraz po części nieco inną funkcjonalnością. Klawisz ⌘ można znaleźć po obu stronach spacji we wszystkich peryferiach i komputerach Apple, a także w większości sprzętu firm trzecich dedykowanemu dla komputerów Mac. W poniższych przykładach skróty takie, jak "⌘ + A" oznaczają, że użytkownik musi wcisnąć klawisz Command (⌘) i trzymając go nacisnąć wybraną literę - w tym przypadku A, aby wywołać odpowiedni skrót klawiszowy.

Jeżeli użytkownikowi spodoba się działanie skrótów w systemie macOS może on tworzyć własne interakcje dla systemu oraz poszczególnych aplikacji. Odpowiednie opcje znajdują się w Preferencjach systemowych > Klawiatura > Skróty.

Szybkie otwarcie narzędzia wyszukiwania Spotlight

Skrót ⌘ + Spacja to prawdopodobnie najbardziej użyteczny skrót w systemie. Zawsze w przypadku, gdy użytkownik poszukuje jakiegoś pliku lub aplikacji wystarczy użyć tego skrótu i wpisać słowo klucz w wyszukiwarkę Spotlight, która zajmie się resztą. Wyniki pojawią się niemal natychmiastowo i będą bardzo zaawansowane. Spotlight potrafi przeszukiwać również wiadomości iMessage, zakładki i wszystkie inne pliki, jakie znajdują się na dysku komputer Mac. Jest to również świetny sposób na szybkie otwieranie wszystkich aplikacji, które nie zostały umieszczone w Dock'u.

Szybkie zamknięcie dowolnej aplikacji

⌘ + Q to polecenie, które pozwoli na natychmiastowe wyłączenie aplikacji pracującej na pierwszym planie. Jego wywołanie spowoduje minimalizację aplikacji (dzieje się tak czasami po kliknięciu przycisku "X" na górze ekranu), ale całkowicie ją wyłączy.

Wykonywanie zrzutów ekranu oraz nagrywanie ekranu

System macOS posiada rozbudowane narzędzia do wykonywania zrzutów ekranowych. Jest kilka skrótów klawiszowych, które pozwalają na wykonanie różnego rodzaju zrzutów ekranu.

⌘ + Shift + 3 pozwala na wykonanie zrzutu całego ekranu. Wszystko, co pojawia się na ekranie zostanie zapisane w zrzucie z ekranu. Jeżeli do komputera Mac podłączony jest więcej, niż jeden monitor zrzut ekranu obejmie wszystkie wyświetlacze, które są podpięte i uruchomione.

⌘ + Shift 4 umożliwia wykonanie zrzutu wycinka z ekranu. W ten sposób można szybko zaznaczyć część obszaru wyświetlanego na monitorze i szybko zrobić jego zrzut ekranu. Skrót ten świetne nadaje się do udostępniania obrazów oraz fragmentów tekstu na portalach społecznościowych.

⌘ + Shift + 5 to najnowszy skrót pozwalający na wykonywanie zrzutów z ekranu. Pojawił się w zeszłym roku wraz z macOS Mojave. Apple za jego pomocą ułatwiło uzyskanie dostępu do wszystkich narzędzi do wykonywania zrzutów ekranu z jednego miejsca. Po naciśnięciu klawiszy i aktywacji skrótu na ekranie pojawi się pasek narzędzi, który umożliwia wykonanie zrzutu z całego ekranu, zrzutu aktywnego obecnie okna, zrzutu wycinka ekranu oraz nagrywanie ekranu lub nagrywanie wycinka ekranu.

Natychmiastowe ukrywanie aplikacji

⌘ + H to skrót, który pozwala na natychmiastową minimalizację aktualnie otwartej i pracującej na pierwszym planie aplikacji. Po jego wciśnięciu aktywne okno zniknie. Aby ponownie je uruchomić należy nacisnąć ikonę aplikacji w Docku lub w Launchpad.

Można rozszerzyć możliwości tego skrótu tak, aby zadziałał on dla wszystkich aktywnych okien. Wystarczy trzymać wciśnięte klawisze ⌘ + Option i naciskać myszką na dowolnie wybraną część pulpitu. Spowoduje to, że każda aplikacja, która była aktywna będzie się po kolei chować.

W przypadku, gdy użytkownik chce po prostu zminimalizować na jakiś czas aplikacje wystarczy, że wykorzysta skrót ⌘ + M, ale podgląd schowanej aplikacje będzie nadal widoczny w prawej części Dock'a.

Szybkie przełączanie pomiędzy aplikacjami

⌘ + Tab przytrzymanie przycisku ⌘, a następnie klikanie przycisku Tab otwiera menu pozwalające na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy wszystkimi aktualnie uruchomionymi aplikacjami. Gdy użytkownik znajdzie aplikację, którą chce otworzyć wystarczy puścić trzymane klawisze.

Przełączanie między różnymi oknami tej samej aplikacji

⌘ + ~ to skrót o którym niewiele osób wie, a potrafi on znacząco zwiększyć produktywność. Przykładowo załóżmy, że posiadamy otwarte dwa pliki w programie Pages. Za pomocą skrótu ⌘ + ~ można szybko przełączać się miedzy dwoma lub więcej dokumentami. Rozwiązanie to jest szczególnie pomocne podczas pracy na małym ekranie MacBook'a, gdzie widok split-view może być nie wygodny.

Szybki dostęp do paska wyszukiwania/adresów w przeglądarce Safari

Safari jest domyślną przeglądarką na komputerach z zainstalowanym systemem macOS z której w przeciwieństwie do Microsoft Edge korzysta znaczna część użytkowników. Przeglądarka Safari staje się jeszcze bardziej atrakcyjna, gdy użytkownik posiada również inne urządzenia od Apple. W przypadku wersji na komputer Mac można wykorzystać kilka ciekawych skrótów.

⌘ + L to bardzo przydatny skrót. Sięganie po mysz, aby aktywować pasek wyszukiwania Safari to znaczna strata czasu. Wystarczy nacisnąć ⌘ + L podczas korzystania z Safari, aby kursor automatycznie przeskoczył do paska wyszukiwania, gdzie użytkownik może wpisać adres URL witryny lub szukane hasło. Skrót ten działa również w przeglądarce Google Chrome na komputery Mac. Można go również wywołać na komputerach z systemem Windows (zamiast ⌘ należy wtedy nacisnąć Control).

Safari ma jeszcze w zanadrzu kilka ciekawych skrótów. ⌘ + T pozwala na otwarcie nowej karty, a ⌘ + Z przywraca ostatnio zamkniętą kartę (szczególnie przydatne, gdy przez przypadek użytkownik zamknie okno). W przypadku chęci ponownego otwarcia ostatnio zamkniętej zakładki w przeglądarce Google Chrome lub Opera należy nacisnąć ⌘ + Shift + T.

Twarde zamknięcie aplikacji

Korzystając z komputera Mac może okazać się, że któraś z aplikacji nie odpowiada lub nie chce się zamknąć. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu skrót ⌘ + Q nie działa należy użyć skrótu ⌘ + Option + Q, aby wymusić zamknięcie wybranej aplikacji.

Istnieje również możliwość zamknięcia wielu aplikacji na raz naciskając ⌘ + Option + Esc, co przypomina nieco wywołanie Control + Alt + Delete na komputerach PC z systemem Windows. Zamiast Menedżera zadań pojawi się okno Force Quit Applications. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji i kliknięciu Wymuś koniec system macOS wymusi jej zamknięcie.

Szybkie blokowanie komputera

Skrót Windows + L to jeden z najlepiej znanych skrótów w korporacjach i dużych firmach. Mało osób wie jednak, że komputery Mac również posiadają skrót, który pozwala na natychmiastowe zablokowanie komputera. Opcja ta jest przydatna, gdy użytkownik nie chce wyłączać lub usypiać laptopa, a jednocześnie chce uniknąć, że ktoś będzie mógł podejrzeć, co znajduje się na ekranie. Skrót ⌘ + Control + Q powoduje natychmiastowo uruchomienie ekranu blokady. Opcja ta jest znacznie szybsza i wygodniejsza w użyciu, niż klikanie logo Apple i wybieranie opcji Blokuj ekran.

Szybki podgląd plików

Szybki podgląd plików to funkcja, za którą system macOS kochają tysiące osób. W przypadku, gdy użytkownik wyszukał za pomocą skrótu ⌘ + Spacja plik, ale nie jest do końca pewny, czy to na pewno ten, który go interesuje wystarczy kliknąć opcję Pokaż wszystko w Finderze. Otworzy się wtedy nowe okno Findera z wynikami wyszukiwania, które będą zgromadzone w odpowiednich kategoriach, jak na przykład dokumenty, aplikacje itd. Po wybraniu interesującego pliku wystarczy, że użytkownik kliknie spacje#, aby uruchomić podgląd wybranego dokumentu bezpośrednio w Finderze. Dzięki tej opcji nie trzeba tracić czasu na otwieranie dedykowanych aplikacji takich, jak na przykład Microsoft Word.

Istnieje również możliwość wybrania wielu plików i otwarcia ich podglądu w tym samym czasie. Po zaznaczeniu interesujących plików należy nacisnąć Command + Y . Po otwarciu okna z wieloma plikami w podglądzie można pomiędzy nimi nawigować za pomocą strzałek w lewym górnym rogu.