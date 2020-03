10 prostych sposobów na zwiększenie wydajności routera

Twoja domowa sieć lokalna jest przeciążona? W dobie pandemii koronawirusa to poważny problem. Pokazujemy, jak zwiększyć wydajność domowej sieci LAN bez inwestowania w nowe urządzenia sieciowe.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość osób przeniosła się z biur do domów. Taki stan rzeczy spowodował zwiększenie obciążenia lokalnych, międzymiastowych oraz globalnych sieci komputerowych. W dobie kwarantanny domowej wykorzystanie sieci w niektórych krajach wzrosło nawet o 70 procent.

Źródło: pcworld.com

Obecnie domowe sieci lokalne są przeciążane ze względu na zdalną pracę i naukę. Rodzice wykonują wiele telekonferencji, a ich pociechy w międzyczasie uczą się za pomocą platform elearningaowych. Szybko okazało się, że w przypadku tak intensywnego wykorzystania sieci wiele domowych routerów nie jest w stanie poradzić sobie z obsłużeniem całego ruchu sieciowego. Doprowadza to do zrywania zasięgu, ponadprzeciętnie dużych opóźnień i ogólnego obniżenia wydajności.

W dobie pandemii koronawirusa warto zadbać o zmaksymalizowanie wydajności posiadanego sprzętu. Fakt, że router nie jest w stanie poradzić sobie ze zwiększonym ruchem sieciowym nie musi od razu oznaczać, że należy wymienić go na nowy model za kilkaset, albo nawet ponad tysiąc złotych.

W poniższym artykule pokazujemy co zrobić, aby zwiększyć wydajność posiadanego routera do maksimum jego możliwości.

Sprawdź, czy problemem jest Twój router

Na samym początku warto sprawdzić, czy problem leży po naszej stronie. Tak, jak już wcześniej pisaliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni znacząco wzrosło wykorzystanie sieci. Możliwe zatem, że problem z połączeniem z siecią leży po stronie dostawcy internetu (ISP - Internet Service Provider). Aby to zweryfikować najłatwiej jest przeprowadzić test szybkości.

W tym celu potrzebny będzie komputer ze złączem RJ-45 oraz przewód RJ-45 - RJ-45. Na czas testu radzimy odłączyć wszystkie inne urządzenia od routera. Po podłączeniu komputera/laptopa do routera za pomocą przewodu należy wykonać test prędkości internetu. Polecamy portal speedtest.net firmy Ookla, która od lat zajmuje się badaniem prędkości internetu na całym świecie.

W przypadku, gdy nie posiadamy urządzenia z gniazdem RJ-45 test można przeprowadzić za wykorzystaniem połączenia Wi-Fi. Należy wtedy znajdować się możliwie najbliżej routera.

Jeżeli okaże się, że prędkość pobierania i wysyłania są znacznie niższe od zadeklarowanych w umowie, a ping wysoki (ponad 150 ms) problem leży po stronie dostawcy sieci.

Przezornie zacznij od ponownego uruchomienia routera

Router to jedno z wielu urządzeń w domu, które pracuje nieprzerwanie przez przez 24 godziny siedem dni w tygodniu. Najczęściej jedyną szansą routera na ponowny rozruch jest chwilowa przerwa w dostawie prądu. Przed przystąpieniem do dalszych czynności proponujemy wykonać ponowne uruchomienie routera, które może pozytywnie wpłynąć na jego wydajność. W tym celu należy zalogować się do interfejsu sieciowego routera i odnaleźć opcję uruchom ponownie.

Część routerów posiada opcję automatycznego ponownego uruchamiania w wybranych przez użytkownika godzinach. Jeżeli Twój router posiada taką funkcję aktywują ją i ustaw, aby urządzenie uruchamiało się ponownie co najmniej raz w tygodniu.

Lokalizacja routera kluczem do sukcesu

Większość routerów nie posiada szczególnie atrakcyjnej wizualnie obudowy, ale aby zapewnić sobie maksymalną wydajność sieci bezprzewodowej router powinien znajdować się w centralnej części domu. Niezwykle ważne jest także, aby nie był schowany w szafce, która skutecznie ograniczy jego wydajność.

W przypadku, gdy router znajduje się w piwnicy lub skrajnych częściach domu nie będziemy w stanie uzyskać maksymalnego pokrycia zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Przy wyborze odpowiedniego miejsca dla routera należy pamiętać, że sygnał blokowany jest nie tylko przez ściany. Dodatkowymi przeszkodami są inne urządzenia, kominki, meble oraz rzeczy wykonane z metalu. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że inne urządzenia bezprzewodowe takie, jak telefon oraz sprzęty wykorzystujące komunikacje radiową mogą zakłócać sygnał sieci bezprzewodowej (zwłaszcza na częstotliwości 2,4 GHz).

W przypadku, gdy posiadasz wielopoziomowe mieszkanie może okazać się, że najlepiej umieścić router na półpiętrze lub pierwszym piętrze. Pamiętaj, że w pomieszczeniach takich, jak spiżarnia czy garaż nie potrzebujesz tak silnego sygnału, jak sypialnia czy salon.

Może okazać się, że aby router mógł zostać umieszczony w najbardziej optymalnej lokalizacji konieczne będą drobne przeróbki mieszkania. Składać się na nie będzie głównie doprowadzenie przewodu RJ-45 do nowej lokalizacji. Uwaga kable koncentryczne oraz kable telefoniczne są okablowaniem niskiego napięcia, więc jeżeli czujesz się na siłach nie musisz zatrudniać wykwalifikowanego elektryka. W przypadku, gdy posiadasz zarówno modem, jak i router wystarczy, że zmienisz lokalizację routera.

Sprawdź temperaturę routera

Jedną z częstych przyczyn obniżenia wydajności pracy routera jest wysoka temperatura. Jeżeli po ponownym uruchomieniu router jest gorący należy zadbać o dodatkową wentylację. Pierwszym sposobem na obniżenie temperatury routera jest odsunięcie go od ściany. Możliwe, że wokoło znajdują się inne przedmioty, które utrudniają przepływ powietrza i chłodzenie routera. Warto sprawdzić również czy otwory wentylacyjne w obudowie nie zostały zapchane.

Upewnij się także, że router nie znajduje się obok innych urządzeń wydzielających sporo ciepła takich, jak konsola do gier lub przystawka do telewizora.

Zmień kanał

Routery używają częstotliwości radiowych do odbierania i przesyłania danych. Każda z częstotliwości podzielona została na kilka kanałów. Są one zbawieniem dla użytkowników mieszkających w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, gdzie niska wydajność często bierze się z faktu, że routery w pobliżu korzystają z identycznych kanałów.

Kanały są szczególnie ważne w przypadku częstotliwości 2,4 GHz, która ma mniej kanałów do wykorzystania.

Większość nowoczesnych routerów kupionych na przestrzeni ostatnich kilku lat posiada system automatycznego wyboru kanałów. Niestety w niektórych modelach rozwiązanie to wywołuje więcej szkód niż korzyści poprzez zbyt częstą zmianę kanałów.

Poniższa rada przyda się osobom mieszkającym w miastach oraz posiadaczom starszych, mniej wydajnych routerów.

Przed zmianą kanału należy sprawdzić, jakie jest obciążenie danych kanałów w naszym otoczeniu. W tym celu należy pobrać analizator Wi-Fi. Można skorzystać z aplikacji mobilnej Wi-Fi Analyzer lub programów Vistumbler na Windowsa i iStumbler na komputery Mac.

Gdy dowiesz się już który kanał jest najmniej oblegany w Twojej okolicy należy zalogować się do interfejsu routera i w ustawieniach sieci Wi-Fi zmienić kanał. Znalezienie odpowiedniego kanału może wymagać kilku prób. Po każdej zmianie zalecamy wykonanie testu prędkości internetu.

Zaktualizuj sterowniki karty sieciowej w komputerze

W przypadku, gdy problemy z połączeniem z siecią dotyczą jedynie komputera, dobrym pomysłem może być zaktualizowanie sterowników karty sieciowej. Aby to zrobić należy kliknąć Menu Start i wyszukać Menedżera urządzeń z menu kontekstowego. W otwartym oknie trzeba rozwinąć sekcje Karty sieciowe i wybrać bezprzewodową kartę sieciową - w naszym przypadku Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

Alternatywnie można pobrać najnowsze sterowniki bezpośrednio ze strony producenta karty sieciowej.

Sprawdź częstotliwość z jakiej korzystasz

W chwili obecnej większość routerów korzysta z dwóch częstotliwości - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Aby zapewnić maksymalną wydajność należy przełączyć się na sieć 5 GHz. Niestety częstotliwość ta oferuje znacznie mniejszy zasięg, niż 2,4 GHz, ale nie jest tak podatna na zakłócenia z otoczenia.

Sprawdź ustawienia QoS

Wiele nowych modeli routerów posiada opcję QoS - Quality of Service. Rozwiązanie to kontroluje ruch sieciowy i nadaje priorytety dla konkretnych połączeń.

QoS zapewnia, że wybrany ruch sieciowy, który nie toleruje wysokich opóźnień np. z konsoli podczas rozgrywki wieloosobowej posiada wyższy priorytet niż inne urządzenia połączone z routerem.

Usługi QoS ustawia się z poziomu panelu konfiguracyjnego routera. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi routera.

Aktualizacja oprogramowania układowego routera

Ostatnim krokiem przed wybraniem się na zakupy jest aktualizacja oprogramowania układowego do najnowsze dostępnej wersji. Router posiada oprogramowanie, które czasami posiada błędy powodujące obniżenie wydajności.

Dokładny sposób aktualizacji zależy od producenta oraz modelu posiadanego routera. Najczęściej proces polega na pobraniu pliku z oprogramowaniem ze strony producenta i wgraniu go na router za pomocą interfejsu użytkownika. Niektóre modele posiadają możliwość automatycznej aktualizacji lub aktualizacji za pomocą dedykowanej aplikacji z urządzenia mobilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego danego routera znajdują się na stronach wsparcia technicznego producenta.

Zakup wzmocnionych anten

Zakup wzmocnionych anten może tanim kosztem pomóc zwiększyć wydajność routera. Na rynku istnieje wiele uniwersalnych anten, które są znacznie większe i mocniejsze od fabrycznych. Uwaga - ważne, aby przed zakupem upewnić się, że antena kompatybilna jest z danym modelem routera. Anteny kompatybilne ze standardem 802.11n nie zapewnią odpowiedniej wydajności dla routera obsługującego 802.11ax.

Dodatkowy wzmacniacz zasięgu

Dobrym pomysłem na zwiększenie wydajności domowej sieci lokalnej jest zakup wzmacniacza zasięgu zwanego inaczej reapeterem. Urządzenie to jest w stanie wzmacniać sygnał wytwarzany przez router, dzięki czemu sieć ma znacznie wyższą wydajność w miejscach, gdzie wcześniej był problem z zasięgiem.

Wzmacniacz sieci to dodatkowe urządzenie, które ustawiane jest w miejscu, gdzie zasięg sieci bezprzewodowej powoli słabne. W tym momencie wzmacniacz uruchamia wbudowane anteny i reprodukuje sygnał. Rozwiązanie to nieznacznie wpływa na zwiększenie opóźnień.

Wymiana routera na nowy

Ostatecznym krokiem jest wymiana routera na nowy. Sprzęt sieciowy podobnie, jak inne urządzenia elektroniczne starzeje się. Możliwe, że Twój kilkuletni model wymaga już wymiany. Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy inny poradnik, w którym informujemy na co zwrócić uwagę podczas zakupu oraz przedstawiamy najlepsze modele dostępne w sklepach.

Artykuł pierwotnie ukazał się na portalu techhive.com.

Autor wersji anglojęzycznej: Ian Paul