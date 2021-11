10 przydatnych narzędzi Windows 10/Windows 11, o których nie wiesz

Windows 10 i Windows 11 posiadają mnóstwo przydatnych funkcji. Pokazujemy najciekawsze z nich, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia.

Spis treści

Windows 10 i Windows 11 to bardzo rozbudowane systemu operacyjne. W oprogramowaniu zaimplementowano mnóstwo opcji, funkcji i skrótów, które znacząco ułatwiają pracę. Popularne Ctrl + C oraz Ctrl + V to tylko jedne z niewielu skrótów klawiszowych, które pozwalają zapanować nad Windowsem i skrócić czas potrzebny na wykonanie danej czynności.

Laptop z Windows 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

System operacyjny od Microsoftu oferuje wiele przydatnych narzędzi dla użytkowników, ale jest jeden mały haczyk - trzeba wiedzieć, gdzie je znaleźć. Niektóre funkcje są obecnie w systemie od lat i coraz mniej użytkowników z nich korzysta, ale z aplikacjami rozwojowymi w Windows 10 i Windows 11 pojawia się coraz więcej nowości. Część z nich jest rzadko stosowana, a pozwala użytkownikom komputerów PC na oszczędzenie znacznej ilości czasu.

Zobacz również:

Microsoft dosyć agresywnie podchodzi do wprowadzania nowych funkcji do swojego systemu, a po prezentacji Windows'a 10 oraz 11 wiemy, że firma nie boi się rewolucji. Szkoda tylko, że nowe funkcje nie są odpowiednio promowane i większość mniej zaawansowanych użytkowników, którzy po prostu korzystają z komputera o nich nie wie.

Przedstawiamy 10 ciekawych narzędzi, o których użytkownicy nie wiedzą lub ich nie używają.

1. Oś czasu

Oś czasu w Windows 10

Zaczynamy od stosunkowo nowej opcji. Microsoft zdecydował się na wprowadzenie osi czasu w systemie Windows 10 razem z aktualizacją z kwietnia 2018 roku. Funkcja ta jest banalna w swojej prostocie, a jednocześnie bardzo użyteczna. Działa ona tak, jak historia przeglądania w przeglądarkach, ale w obrębie pulpitu. Pokazuje pliki, które zostały wcześniej otwarte w porządku chronologicznym. Wybranie jednego z nich powoduje ponowne otwarcie pliku. Dodatkowo oś czasu jest świetnie zintegrowana z pakietem biurowym Microsoft Office oraz synchronizuje się z kontem Microsoft. Dzięki temu użytkownicy, którzy przechowują dane w chmurze mogą cofnąć się do wybranego miejsca niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.

Oś czasu nie jest idealna. Brakuje wsparcia tej funkcji w wielu popularnych programach takich, jak przeglądarka Google Chrome, ale nawet pomimo tych braków narzędzie jest świetne i użyteczne.

Aby wywołać oś czasu należy kliknąć ikonę widoku zadania na pasku zadań systemu Windows, kliknąć Windows + Tab lub przeciągnąć trzema palcami do góry na gładziku.

Uwaga! Oś czasu obecna jest tylko w wybranych kompilacjach Windowsa 10. Microsoft całkowicie zaniechał stosowanie tego rozwiązania w Windowsie 11. Przycisk na pasku zadań został zastąpiony opcją wywołująco widgety.

2. Wirtualne pulpity

Wirtualnych pulpitów użytkownicy Windowsa od lat zazdrościli Linuxowi. W końcu przyszedł czas i na nich. Windows 10/Windows 11 obsługuje wirtualne pulpity. Są one niezwykle użyteczne i pomagają zapanować nad wieloma oknami i programami. Korzystanie z tej opcji pozwala zapobiec bałaganowi i uniknąć niepotrzebnego szukania otwartej już aplikacji.

Wirtualne pulpity w Windows 11

Przykładowo można stworzyć dwa pulpity - jeden do pracy z pakietem biurowym, a drugi do rozrywki z grami oraz Netflixem.

Aby utworzyć nowy pulpit wirtualny należy przejść do widoku osi czasu oraz wybrać Nowy pulpit w lewym górnym rogu ekranu. Od teraz można cieszyć się zwiększoną produktywnością.

3. Schowek w chmurze

Historia schowka w Windows 10

Historia schowka w Windows 11

Schowek w chmurze to rewelacyjne rozwiązanie dla osób, które korzystają z więcej, niż jednego komputera. Synchronizacja za pomocą konta Microsoft pozwala podróżować zawartości schowka razem z użytkownikiem. Opcja ta pojawiła się po aktualizacji z października 2018 roku. Schowek w chmurze umożliwia kopiowanie tekstu na jednym komputerze oraz wklejanie go na drugim. Opcja działa jeszcze lepiej w połączeniu z nową historią schowka, która została udostępniona w zeszłym roku.

Aby zacząć korzystać ze schowka w chumrze należy przejść do Ustawień > System > Schowek i aktywować opcję Synchronizuj na urządzeniach.

4. Udostępnianie w pobliżu

Udostępnianie w pobliżu w Windows 10

Udostępnianie w pobliżu w Windows 11

Czasami współdzielony schowek nie wystarczy. Zdarzają się sytuacje, gdy trzeba przegrać jakieś pliki z jednego urządzenia na drugie, a użytkownicy nie mają pod ręką żadnego przenośnego nośnika pamięci. Z Windows 10/Windows 11 to nie problem. Wystarczy aktywować funkcję Udostępnianie w pobliżu. To dodatek do systemu Windows, który wykorzystuje Wi-Fi oraz Bluetooth, aby umożliwić bezprzewodowe udostępnianie plików oraz hiperłączy lokalnym komputerom. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany plik i wybrać opcję Udostępnij wskazując komputer docelowy. Odbiorca odbierze stosowne powiadomienie informujące o transferze danych.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji należy ją aktywować. Stosowne opcje znajdują się w Ustawienia > System > Wspólne środowisko > Udostępnianie w pobliżu. Funkcja działa jedynie na komputerach z wbudowanym modułem Bluetooth. Można wybrać udostępnianie do wszystkich w pobliżu lub własnych urządzeń.

5. Czujnik pamięci

Czujnik pamięci w Windows 10

Czujnik pamięci w Windows 11

Kosz oraz Pobrane uwielbiają zabierać gigabajty cennego w dobie nośników SSD miejsca. Z biegiem czasu foldery mogą gromadzić znaczną ilość zbędnych plików. Na szczęście Microsoft znalazł rozwiązanie tego problemu. Czujnik pamięci pozwala automatycznie usuwać niechciane pliki po uprzednim spełnieniu kilku zdefiniowanych przez użytkownika scenariuszy. Skanowania usuwają pliki starsze, niż 30 dni.

Czujnik pamięci posiada także bardziej rozbudowane możliwości. Istnieje opcja automatycznego zarządzania plikami przechowywanymi w folderze OneDrive oraz tworzenia kopii zapasowej w chmurze OneDrive.

6. Historia plików

Historia plików działa bardzo podobnie do znanego posiadaczom komputerów Mac Time Machine. System Windows 10/Windows 11 za jej pomocą automatycznie co godzinę tworzy migawki bibliotek, pulpitu, kontaktów i ulubionych. Rozwiązanie to pozwala szybko odzyskać utracone dane lub poprzednie wersje plików.

Kopia zapasowa w Windows 11

Historia plików wymaga przypisania do niej dodatkowego dysku, na którym tworzone będą kopie zapasowe danych.

7. Menu start, jakiego nie znasz

Dodatkowe Menu start w Windows 10

Dodatkowe Menu Start w Windows 11

To stare i sprawdzone przez lata rozwiązanie. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w logo Windows na pasku zadań pojawi się pokaźna liczba skrótów do najważniejszych rzeczy. W szybki sposób można uzyskać dostęp do Menedżera zadań, Ustawień, Eksploratora plików i wieku innych programów/ustawień.

8. God Mode (Tryb Boga)

God Mode w Windows 10

God Mode w Windows 11

God Mode to znany od lat sposób na dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows z poziomu jednego folderu. Wszystko pogrupowane jest w łatwy w obsłudze interfejs oparty na kategoriach takich, jak System, Narzędzia administracyjne itd.

Aby uruchomić God Mode należy utworzyć pusty folder na pulpicie i zmienić jego nazwę. W polu nazwy należy wpisać: God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.

Ikona folderu zmieni się na tą samą, co w przypadku Panelu sterowania, a użytkownik otrzyma dostęp do trybu God Mode.

9. Blokada dynamiczna

Blokada dynamiczna w Windows 10

Blokada dynamiczna w Windows 11

Blokada dynamiczna pozwala na automatyczne zablokowanie komputera po oddaleniu się od niego. Całość działa w oparciu o połączenie za pomocą Bluetooth z telefonem komórkowym. Komputer automatycznie blokuje się po utracie połączenia z komórką. Aktywacja tej funkcji wymaga sparowania ze sobą obu urządzeń, a cały proces trwa zaledwie kilka minut.

10. Monitor niezawodności

Monitor niezawodności w Windows 10

Monitor niezawodności w Windows 11

To mało znane narzędzie, które może uchronić użytkowników przed nieuchronnie zbliżającą się katastrofą. Monitor niezawodności systemu Windows stale analizuje stan zdrowia systemu operacyjnego. Jest on szczególnie przydatny podczas problemów z oprogramowaniem, które prowadzą do niestabilności całego komputera.

Aby go uruchomić wystarczy wpisać Niezawodność w pasku wyszukiwania. Normalnie funkcja jest głęboko ukryta w Panelu sterowania.