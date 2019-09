10 rzeczy, które musisz wiedzieć o Androidzie 10

Android 10 wkrótce zagości na milionach urządzeń. Jakie wprowadzono w nim nowości, które warto poznać?

Spis treści

Android 10 to system pomyślany przyszłościowo - jak podaje Google, będzie bez problemu wspierać zarówno standard 5G, jak i smartfony składane. W porównaniu z poprzednią wersją, dodano 50 znaczących zmian, dotyczących prywatności oraz bezpieczeństwa, wprowadzono także nowe funkcje, mające ułatwić codzienne korzystanie ze smartfonów.

Android 10 - łatwiej, szybciej i wygodniej

Inteligentne odpowiedzi sugerują odpowiednie do treści działanie. Na przykład jeśli ktoś przesyła Ci wiadomość z adresem lub klipem wideo na YouTube, nie musisz kopiować i wklejać fragmentu tekstu, ale od razu przejść do Map lub aplikacji YouTube. Automatyczne odpowiedzi działają na wszystkich komunikatorach. Tryb Ciemny - możesz go włączyć dla całego smartfona lub konkretnych aplikacji, jak Zdjęcia czy Kalendarz. Ma on nie tylko bardzo pozytywny wpływ na wzrok, ale tez i żywotność baterii. Nowe gesty nawigacji - zapewniają wygodniejsze korzystanie z telefonu. Prostymi przeciągnięciami palca możesz przesuwać się po stronach internetowych do przodu i tyłu, przeskakiwać pomiędzy zadaniami, itp. Live Caption - w wersji Android 10 można za pomocą jednego naciśnięcia automatycznie dodawać napisy do materiałów wideo, podcastów oraz wiadomości dźwiękowych w każdej aplikacji - nawet przy samodzielnie wykonanych materiałach. Po raz pierwszy funkcja ta pojawi się na jesieni w telefonach Pixel

Tryb Ciemny w systemie Android 10. Źródło: Google

Android 10 - większa prywatność, lepsze bezpieczeństwo

Możesz wybrać funkcję udostępniania danych aplikacjom tylko wtedy, gdy ich używasz. Otrzymasz także przypomnienie, gdy któraś z nieużywanych aplikacji będzie mieć dostęp do danych, co pozwoli na zadecydowanie, czy zgadzasz się na to, czy nie. W sekcji Prywatność (w Ustawieniach) znajdziesz teraz wszystkie ważne opcje prywatności i bezpieczeństwa zgromadzone w jednym miejscu Odświeżony system aktualizacji Google Play wysyła aktualizacje oraz ważne poprawki związane z prywatnością i bezpieczeństwem w taki sam sposób, jak aktualizacje aplikacji. Dlatego dostajesz je znacznie szybciej, bez oczekiwania na pełną aktualizację systemu

Android 10 - lepszy balans pomiędzy technologią a rodziną

Otrzymujesz lepszą kontrolę nad tym, kiedy mogą być wyświetlane powiadomienia. Oznacz powiadomienie jako wyciszone, a nie będzie pokazywać się na ekranie blokady, ani nie będzie rozlegał dźwięk informujący o jego nadejściu. Family Link, czyli zgodne urządzenia, udostępniają szereg narzędzi do kontroli rodzicielskiej, umożliwiających ustalanie reguł takich, jak dzienny limit korzystania ze smartfona, określony czas użytkowania wybranej aplikacji, itp. Tryb skupienia - umożliwia na skupieniu się na wybranej czynności, bez rozpraszania przez inne aplikacje (jak e-mail czy newsy).

Oczywiście to tylko najważniejsze nowości. Pozostałe obejmują m.in. używanie oddzielnych klawiatur dla pracy i zastosowań prywatnych, mierzenie czasu przebywania na wybranych stronach, nowe emotikonki, a także współpraca z aparatami słuchowymi. Dzisiaj otrzymają go użytkownicy smartfonów Pixel, a pozostałe osoby mogą spodziewać się go w ciągu kilku najbliższych tygodni.