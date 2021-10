10 sposobów na otwarcie Wiersza Polecenia w Windows

Wiersz Polecenia towarzyszy systemom Windows od grudnia 1987 roku. Wciąż jest tak samo użyteczny - a czy wiesz, jak go uruchomić? Prezentujemy wszystkie sposoby!

Spis treści

Wiersz Polecenia umożliwia wprowadzanie różnych komend, które nakazują systemowi przeprowadzenie określonych procesów. Nie będziemy ich tu jednak wymieniać - do tego potrzebny jest osobny poradnik. W tym skupimy się wyłącznie na sposobach przywołania Wiersza Poleceń. Jest ich dokładnie 10, a to, który wybierzesz, zależy wyłącznie od Ciebie.

Otwieranie Wiersza Polecenia systemową wyszukiwarką

Foto: H Tur/PC World

Najprostszy i najszybszy sposób - wpisz do systemowej wyszukiwarki "wiersz", a następnie wybierz z wyników aplikację. Gotowe.

Zobacz również:

Otwieranie Wiersza Polecenia z menu Start

Foto: H Tur/PC World

Czy wiesz, że Wiersz Polecenia znajduje się w menu Start? Z tym, że nie jest na wierzchu, a w folderze System. Otwórz menu do niego, zjedź do folderu i w nim wybierz Wiersz Poleceń.

Otwieranie Wiersza Polecenia z menu Power User

Kolejna opcja to użycie tzw. menu Power User. Pojawi się, gdy naciśniesz na ikonce Start prawym przyciskiem myszki lub naciśniesz klawisze Windows + X. Na liście masz do wyboru dwie opcje - Wiersz Polecenia oraz Wiersz Polecenia (Administrator). Ta druga posłuży do wprowadzania zmian mających głębszy wpływ na działanie systemu Windows.

Otwieranie Wiersza Polecenia przy użyciu Cortany

Otwieranie Wiersza Polecenia działa oczywiście tylko w przypadku regionów obsługujących wirtualną asystentkę. Trzeba wówczas powiedzieć do mikrofonu open Command Prompt lub wpisać tę komendę ręcznie.

Otwieranie Wiersza Polecenia z Eksploratora Plików

Foto: H Tur/PC World

Jeśli jesteś w Eksploratorze Plików na dysku systemowym, wpisz do okienka wyszuikwania cmd. Wybierz z listy wyników aplikację CMD z charakterystyczną, czarną ikonką. Gotowe.

Otwieranie Wiersza Polecenia z Menadżera Zadań

Foto: H Tur/PC World

Otwórz Menadżera Zadań (z paska zadań lub wciskając Ctrl + Shift + Del) i wybierz zakładkę Plik, a tam Uruchom nowe zadanie. Wpisz cmd i wciśnij Enter. Albo wejdź do zakładki plik, wciśnij lewy Ctrl i trzymając go kliknij na Uruchom nowe zadanie - Wiersz Polecenia uruchomi się samoczynnie.

Otwieranie Wiersza Polecenia przez Uruchamianie

Uruchamianie - czyli okienko pokazujące się po wciśnięciu klawiszy Windows i R - pozwala (zgodnie ze swoją nazwą) na uruchamianie aplikacji, otwieranie folderów oraz dokumentów. Jeśli wpiszesz tam cmd i naciśniesz OK - uruchomisz Wiersz Polecenia.

Otwieranie Wiersza Polecenia z... Wiersza Polecenia

Foto: H Tur/PC World

Taka mała "Incepcja" - po otwarciu dowolnym sposobem Wiersza Polecenia możesz uruchomić kolejny z aktualnie używanego. Po prostu wpisz w nim start cmd.exe i zatwierdź Enterem.

Otwieranie Wiersza Polecenia z PowerShell

PowerShell otworzysz za pomocą menu Power User. I tu jak powyżej - wpisz start cmd.exe i zatwierdź Enterem.

Źródło: PC World