10 sposobów na to, aby przeglądarka Chrome działała szybciej i bezpieczniej

Chcesz przyśpieszyć działanie Chrome? Poświęć 10 minut, a pomożemy w osiągnięciu tego celu!

Niegdyś Chrome było bardzo lekką i bardzo szybką przeglądarką, dzięki czemu w momencie zdobyła sobie rynek - i od lat na nim króluje. Nie miała żadnych zbędnych elementów poza tymi mechanizmami, które odpowiadały za wczytywanie stron oraz ochronę użytkownika przed różnego rodzaju zagrożeniami. Najczęstsze jej opisy podkreślały, że jest "ekstremalnie szybka" i doskonale wspiera aplikacje webowe, a minimalistyczny interfejs był swojego rodzaju novum. Okrzyknięto ją "pierwszą prawdziwą przeglądarką Web 2.0". Od momentu jej debiutu minęło 11 lat. W tym okresie - podobnie jak konkurencja - stała się mniej lekka, a różne wydarzenia sprawiły, że pojawiły się rozmaite poglądy na oferowaną przez nią prywatność. Mimo to nadal jest najpopularniejsza na świecie, posiadając 67% rynku przeglądarek, a nie bez znaczenia jest integracja z ekosystemem Google, czyli Gmailem, Dyskiem i innymi usługami.

Jeśli czujesz, że Chrome nie jest tak szybka, jak być powinna lub chcesz upewnić się, że używasz jej w bezpieczny sposób, prezentujemy 10 sposobów, aby ulepszyć jedno i drugie. Wszystkie są bardzo łatwe we wprowadzeniu i poczujesz efekty natychmiast (z jednym wyjątkiem, o czym później).

Wyczyść aplikacje i rozszerzenia

Chrome jest platformą samą w sobie, a aplikacje i rozszerzenia to dodatki, mające na celu jej personalizację. Ale każdy z tych dodatków wymaga pewnych zasobów do działania, przez co im ich więcej - tym wolniejsza przeglądarka. Dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić, których ich nie potrzebujesz i usunąć je, uwalniając zasoby do wykorzystania przez przeglądarkę. Jak to zrobić? Wpisz w pasku przeglądarki

chrome://extensions/

Z listy wtyczek, dodatków, aplikacji i rozszerzeń możesz wyłączyć lub usunąć dowolne. To najszybszy sposób na to, aby Chrome odzyskało kondycję. Ponadto zwiększysz dzięki temu bezpieczeństwo - często okazuje się, że wtyczki i dodatki mają exploity, które mogą zostać wykorzystane przez włamywaczy.

Sprawdź używane rozszerzenia

Rozszerzenia i dodatki, które pozostawiasz, również wymagają sprawdzenia - zwłaszcza pod kątem zbierania danych. Zobacz, czy nie naruszają Twojej prywatności poprzez gromadzenie aż nazbyt wielu informacji. W jaki sposób to sprawdzić? Wpisz ponownie chrome://extensions/, a następnie przy każdym rozszerzeniu kliknij na Szczegóły. Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat każdego rozszerzenia - zwróć uwagę przede wszystkim na Dostęp do stron. Jeśli nie ma takiej sekcji, oznacza to, że dana wtyczka/rozszerzenie nie zbiera informacji. Jednak jeśli jest taki wybór jak na poniższym zrzucie ekranu, oznacza to:

we wszystkich witrynach - dodatek może przez cały czas i bez ograniczeń modyfikować to, co wyświetla się w przeglądarce; jeśli nie potrzebujesz jego działania wszędzie, przełącz je na inną opcję

- dodatek może przez cały czas i bez ograniczeń modyfikować to, co wyświetla się w przeglądarce; jeśli nie potrzebujesz jego działania wszędzie, przełącz je na inną opcję na określonych stronach - po wyborze tej opcji możesz dodawać (pojedynczo) witryny, na jakich ma działać dany dodatek

- po wyborze tej opcji możesz dodawać (pojedynczo) witryny, na jakich ma działać dany dodatek po kliknięciu - dodatek będzie uruchamiany wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika na jego ikonkę

Inteligentnie zarządzaj zakładkami

Każda otwarta zakładka spowalnia działanie przeglądarki. Jeśli jesteś osobą, która zawsze ma ich otwarte kilka-kilkanaście, z pewnością to odczujesz. Można jednak mieć wiele otwartych zakładek i zminimalizować ich wpływ na wydajność przeglądarki. W jaki sposób? Potrzebne będzie specjalistyczne rozszerzenie. Możemy polecić w tym celu trzy:

The Great Suspender - pracuje w tle i zamyka zakładki, których nie używasz przez ustalony wcześniej czas.

- pracuje w tle i zamyka zakładki, których nie używasz przez ustalony wcześniej czas. Toby for Chrome - zmienia nową zakładkę w konfigurowalną kolekcję wszystkich zakładek; jego działanie w akcji pokazuje poniższy filmik

- zmienia nową zakładkę w konfigurowalną kolekcję wszystkich zakładek; jego działanie w akcji pokazuje poniższy filmik Tab Snooze - pozwala na zapisanie każdej zakładki i ponowne otwarcie jej po określonym czasie. Dlatego nie musisz trzymać wszystkiego na zapas, a zamiast tego zapisać i ustawić, kiedy wybrane zakładki mają powrócić

Zastosuj wtyczki blokujące skrypty

Twórcy witryn nierzadko stosują na nich skrypty, a jeśli jest ich większa ilość - wówczas witryna znacznie wolniej się ładuje. Dlatego dobrym pomysłem jest instalacja wtyczek, które będą blokować wykonywanie skryptów. Dobrym przykładem takiego narzędzia jest uBlock Origin - zatrzymuje wykonywanie wszystkich skryptów, pozwalając na znaczne szybsze ładowanie się stron, umożliwia także stworzenie listy wyjątków dla wybranych witryn.

Zmniejsz przepływ danych w wersji mobilnej

Użytkownicy przeglądarki Chrome na Androidzie mogą skorzystać z ukrytej opcji, która pozwala na pobieranie mniejszej ilości danych przy ładowaniu strony - jest to tzw. wersja "Lite", czyli "odchudzona". W jaki sposób ją aktywować? Należy otworzyć Chrome, wejść do ustawień, a następie wybrać Oszczędzanie danych.

Pozwól Chrome przewidywać strony

Inna ciekawa funkcja dla użytkowników mobilnych to Przewidywanie stron. Wykorzystywane sa tu zaawansowane mechanizmy przeglądarki, które przewidują, jakie strony otworzy użytkownik i wczytują ich treść jeszcze przed kliknięciem. Brzmi ciekawie? Wejdź w ustawienia, następnie do ustawień zaawansowanych, gdzie znajdziesz Prywatność - wybierz tam opcje Uzyj przewidywania stron". Pozwoli to na szybsze wczytywanie witryn oraz ich dostępność offline.

Możesz także spróbować wykorzystać to na desktopie. Wpisz do paska adresu chrome://settings/, a następnie przejdź do sekcji Zaawansowane i rozwiń ją. W dziale Prywatność i bezpieczeństwo znajdziesz funkcję Ładuj wstępnie strony, by przyspieszyć przeglądanie i wyszukiwanie - włącz ją i gotowe.

Przełącz się na lepszy DNS

Za każdym razem, gdy wpisujesz w pasku adres, Chrome szuka na serwerze Domain Name System adresu URL wiodącego do wskazanej strony, a także adresu IP. Za szybkość tej operacji odpowiada dostawca internetu - który nie zawsze ma najlepsze mechanizmy do tego działania. Można jednak przełączyć się na innego dostawcę DNS-u, co pozwoli zauważalnie przyśpieszyć czas pomiędzy wpisaniem adresu a załadowaniem strony oraz sprawi, że dostawca nie będzie zbierać danych o stronach, które odwiedzasz.

Cloudflare i Google oferują usługi dostarczania DNS - za darmo. Nie są to jedyni dostawcy takich działań, ale wszelkie testy pokazują, że właśnie oni robią to najszybciej. Ponadto obaj obiecują brak gromadzenia danych o użytkowników - w co można wierzyć lub nie. Zmianę dostawcy DNS można przeprowadzić albo na ruterze, ale na konkretnych urządzeniach. Wyjaśniamy mechanizmy zmian krok po kroku w osobnym poradniku.

Wypełnij luki w bezpieczeństwie stron

Aktualnie niemal wszystkie witryny korzystają z protokołu HTTPS - co jest symbolizowane przez kłódkę po lewej stronie paska adresu. Oznacza to, że dana witryna nie jest podróbką (fałszywe strony są często wykorzystywane do phishingu) oraz wszystkie informacje przesyłane między Twoim urządzeniem a witryną są szyfrowane. Jednak niektóre strony - zwłaszcza te rzadziej aktualizowane - wciąż korzystają wyłącznie z HTTP. Co robić w takiej sytuacji? Polecamy wówczas zainstalować rozszerzenie HTTPS Everywhere - automatycznie przełącza witryny na HTTPS, dzięki czemu nikt nie powinien przechwycić transmitowanych danych. Jest to wtyczka stworzona wspólnie przez Electronic Frontier Foundation oraz Tor Project, dostępna całkowicie za darmo.

Oczyść system

Próbujesz wszystkich powyższych porad, a Chrome nadal pracuje wolno? W takiej sytuacji może być to wina systemu operacyjnego. W wersji desktopowej przeglądarka ma mechanizm, który pozwala na sprawdzenie, czy jakieś wirtualne śmieci (lub szkodniki) nie zakłócają jej pracy. Aby go użyć, wejdź do ustawień (w sposób opisany powyżej), przejdź do zaawansowanych i działu Resetowanie komputera i czyszczenie danych. Funkcja Oczyść komputer sprawi, że system zostanie przeskanowany, a gdy zostanie znaleziony jakiś szkodnik, program poprowadzi Cię krok po kroku przez proces jego usuwania.

UWAGA - skanowanie może zając dłuższy czas, nawet kilkadziesiąt minut.

Daj przeglądarce nowy start

Jeśli wszystko zawodzi, możesz przywrócić Chrome do ustawień podstawowych, jakie miała zaraz po instalacji. Jak przywrócić przeglądarkę do ustawień fabrycznych? Przejdź do Ustawień, a następnie zaawansowanych. W sekcji Resetowanie komputera i czyszczenie danych wybierz opcję Przywróć ustawienia do wartości domyślnych. Otrzymasz ostrzeżenie:

"Spowoduje to zresetowanie Twojej strony startowej, strony nowej karty, wyszukiwarki i przypiętych kart. Oprócz tego przeglądarka wyłączy wszystkie rozszerzenia i usunie dane tymczasowe takie jak pliki cookie. Twoje zakładki, historia i zapisane hasła nie zostaną usunięte"

Jeśli nie masz nic przeciwko, naciśnij Zresetuj ustawienia - i gotowe.