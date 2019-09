10 sposobów na zaoszczędzenie energii w smartfonie

Smartfony mają zwyczaj rozładowywania się w najmniej odpowiednim momencie. Jak zadbać o to, aby bateria działała jak najdłużej? Oto dziesięć sposobów.

Obecnie każda generacja smartfonów ma lepszy od poprzedniej procesor oraz wyświetlacz. Znacznie zwiększa to komfort używania urządzeń, jednak wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię. Nikogo nie dziwi, że gdy naładujemy baterię do 100% rano, na noc musimy podłączyć ją do ładowania, nierzadko trzeba to robić nawet wcześniej. W niedawnej ankiecie, przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych, na pytanie o to, co użytkownicy chcieliby zobaczyć w kolejnej generacji smartfonów, aż 75% osób (z 1665) odpowiedziało, że dłużej pracującą baterię. W innej 95% konsumentów zadeklarowało, że żywotność baterii jest jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze telefonu - inne to wielkość wyświetlacza oraz możliwość zwiększenia pamięci.

Warto zauważyć, że o ile wszystkie podzespoły przeszły w ostatnich latach duży progres, baterie smartfonów zmieniają się bardzo powoli. Dlatego dobrze wiedzieć, w jaki sposób można zwiększyć długość pracy na jednym ładowaniu. Wśród tych dziesięciu sposobów na pewno znajdziesz takie, które doskonale znasz, ale trafią się i takie, które będą dla Ciebie nowością.

1. Wyłącz aplikacje w tle

Podobnie jak i w przypadku laptopa czy desktopa, także w smartfonie niektóre aplikacje działają w tle, nawet gdy myślisz, że zostały zamknięte. Na przykład usługi związane z GPS, w tym Mapy Googe czy Waze, a nawet gry jak Pokemon GO! - cały czas działają w tle, śledząc lokalizację urządzenia i pobierając energię z baterii. Na iPhone wyłączenie aplikacji odbywa się poprzez menadżera aplikacji. Telefony z systemem Android są nieco bardziej skomplikowane pod tym względem - sam system korzysta z kilkunastu apek, a jeśli nie ma się pewności, która jest potrzebna, lepiej jej nie wyłączać- wrócimy do tego w poradzie 3, gdzie wyjaśnimy, jak wyłączyć najbardziej energożerne programy.

2. Wyłącz usługi lokalizacyjne

Smartfony mają wbudowane funkcje GPS, co jest z jednej strony praktyczne w wielu sytuacjach, a z drugiej - używa się ich tylko okazyjnie, np. gdy chcesz znaleźć konkretne miejsce w okolicy. Minus? Pracują cały czas w tle, wyczerpując baterię. Wyłączenie ich będzie dobrym sposobem na oszczędność mocy. Aby tego dokonać na telefonie z systemem Android, wejdź do Ustawień, a następnie do działu z funkcją Lokalizacja. Masz tam nie tylko możliwość wyłączenia lokalizacji, ale również sprawdzenia, które powiązane z lokalizacją aplikacje i usługi są najbardziej wymagające.

3. Znajdź i wyłącz aplikacje używające najwięcej mocy

Snapchat, Facebook, WhatsApp, Messenger - to najpopularniejsze aplikacje na większości telefonów. I wszystkie pracują w tle, pobierając energię. Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, aplikacja pogodowa ma wysoki poziom wykorzystania baterii - głównie z powodu częstego pobierania informacji w celu odświeżenia danych. Zastanów się zatem, czy wszystkie są Ci potrzebne. A jeśli nie masz pewności, która zużywa najwięcej mocy, wejdź w Ustawienia, przejdź do sekcji Bateria i zużycie energii, a następnie wybierz Zużycie baterii. Zobaczysz wówczas wszystko w formie praktycznej listy. Możesz wybrać każdą aplikację na liście i przejść do sekcji, gdzie można wymusić jej zatrzymanie. Możesz także wejść do samych aplikacji i sprawdzić w ich ustawieniach, czy nie ma tam opcji wyłączenia częstotliwości odświeżania danych oraz zablokowania działania funkcji pracujących w tle. Jeśli instalujesz nowe aplikacje - zwłaszcza związane z komunikacją i mediami społecznościowymi - sprawdzaj od razu te możliwości.

Jeśli masz telefon z systemem Android 9, możesz skorzystać z funkcji indywidualnego ustalenia wykorzystania baterii dla każdej aplikacji. Znajdziesz ją w ustawieniach systemowych, w sekcji poświęconej baterii.

4. Używaj trybu samolotowego

Tryb samolotowy oszczędza energię, zwłaszcza w sytuacji gdy jesteś poza zasięgiem - bez niego smartfon zaczyna szukać łączności, co oczywiście pochłania energię. To również dobry sposób, aby unikać nieprzyjemnie wysokich opłat za połączenia, gdy przebywasz za granicą.

5. Zmniejsz jasność ekranu

Im większa jasność ekranu, tym więcej mocy potrzebne. Zauważ, że większość smartfonów ma fabrycznie ustawione wygaszanie ekranu po 30 sekundach braku aktywności - jest to ustawione właśnie po to, aby zaoszczędzić energię. Dlatego jeśli nie potrzebna Ci pełna jasność, możesz ją spokojnie zmniejszyć - co będzie także miało wpływ na wzrok, jeśli używasz telefonu przez dłuższy czas, np. oglądając na nim film. Podobnie z głosem - im wyższa głośność, tym szybsze zużycie baterii.

6. Szybsze przejście w stan uśpienia

Jak wspomniano, ekran pobiera energię, więc nie ma sensu, aby się świecił, gdy nie korzystasz z telefonu - im szybciej przejdzie w stan uśpienia, tym lepiej dla baterii. Zarówno jasność, jak i czas, po którym nastąpi automatyczne wygaszenie ekranu, znajdziesz w ustawieniach telefonu, w dziale Wyświetlacz.

7. Wyłącz telefon

Zwykle za dnia telefon jest włączony, jednak gdy idziesz spać, a nie masz ładowarki lub możliwości naładowania urządzenia, możesz po prostu wyłączyć telefon. Pozwoli to na dużą oszczędność energii.

8. Wyłącz wszystkie wymagające treści i streaming

Animowane ikonki, efekty graficzne telefonu i podobne ozdobniki cieszą oko, ale równocześnie wyczerpują baterię. Więcej elementów do obróbki przez procesor i układ graficzny = większe zapotrzebowanie na moc. Dlatego kolejny sposób na zaoszczędzenie baterii to wyłączenie tych dodatków - znajdziesz odpowiednie funkcje w ustawieniach.

9. Wyłącz powiadomienia

Jeśli korzystasz z aplikacji, wiele z nich będzie przesyłać Ci powiadomienia - zaczynając od Facebooka i Map Google, kończąc na grach. Czy naprawdę potrzebujesz ich wszystkich? Niestety, nie da się "zbiorczo" zablokować wszystkich powiadomień. Musisz robić to ręcznie, wchodząc do każdej aplikacji i tam znajdując odpowiednią funkcję w jej ustawieniach. W osobnym poradniku pokazujemy, jak wyłączyć prośby o ocenę miejsc w Google - to dobry przykład, jak przeprowadzić taką operację.

10. Co robić, kiedy poziom baterii jest bardzo niski?

Kiedy stan naładowania baterii wynosi 10% lub mniej, a nie masz gdzie jej naładować, wyłącz powiadomienia i aplikacje do czasu, gdy będzie to możliwe. Może być to niewygodne, jednak lepiej móc używać telefonu z ograniczeniami i dzwonić, niż patrzeć na ciemny, wygaszony ekran i nie móc zrobić niczego.

