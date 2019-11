10 zaskakująco praktycznych zastosowań Raspberry Pi

Strumieniowe przesyłanie multimediów, granie, praca w sieci, drukowanie. To wszystko sprawa że Raspberry Pi jest czymś więcej, niż zabawką.

Raspberry Pi to prosta platforma komputerowa stworzona przez Raspberry Pi Foundation. Urządzenie składa się z pojedynczego obwodu drukowanego, który zawiera wszystkie niezbędne do pracy urządzenia elementy. Raspberry zostało wymyślone po to, aby wspierać naukę informatyki, języków programowania oraz możliwości wykorzystania prostych komputerów w życiu codziennym. To także świetne urządzenie do stworzenia kreatywnych rzeczy lub zamiany zwykłych urządzeń w sprzęt IoT (Internet of Things).

Premiera pierwszej generacji Raspberry Pi odbyła się na początku 2012 roku. Każda generacja urządzenia posiada procesor, kartę graficzną, pamięć operacyjną, porty USB, wyjścia wideo, wyjścia audio, złącze na nośnik danych i kilka innych złączy charakterystycznych dla danego modelu. Zdecydowana większość Raspberry Pi posiada kartę sieciową.

Najnowsza wersja Raspberry Pi to model 4B, który wyposażony został w czterordzeniowy procesor, 1 GB, 2 GB lub 4 GB pamięci operacyjnej RAM w standardzie LPDDR4-2400, 2 złącza USB 2.0 i 2 złącza USB 3.0. Podstawowym wyjściem wideo jest popularny port HDMI. Urządzenie posiada złącze Gigabit Ethernet (RJ-45) oraz kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi ac ze zintegrowanym Bluetooth 5.0 BLE. Wszystkie te podzespoły zostały umieszczone na płytce drukowanej o wielkości porównywalnej do karty kredytowej. Grubość jest podobna do talli kart do gry.

Raspberry Pi pracuje pod kontrolą różnego rodzaju dystrybucji Linux'a. Istnieje możliwość zainstalowania systemu Windows 10 IoT Core oraz Androida. Najnowszy model 4B kosztuje nieco ponad 200 zł. Starsze generacje zaczynają się już od nieco ponad 100 zł.

Jak widać Raspberry Pi posiada znaczne możliwości, a na dodatek jego cena jest bardzo przystępna. Dzięki otwartości platformy i wielkiemu wsparciu ze strony bardzo potężnej społeczności przy wykorzystaniu Raspberry Pi można stworzyć wiele ciekawych rzeczy nawet nie posiadając zbyt dużych możliwości. Należy zaznaczyć też, że aby skorzystać z funkcjonalności Raspberry Pi nie trzeba wcale umieć programować.

Wielu użytkowników boi się Raspberry Pi, ponieważ jest to sprzęt, który sprzedawany jest bez obudowy i może wydawać się trudny w obsłudze. Trzeba zdawać sobie sprawę, że Raspberry Pi nie jest idealne pod każdym względem, ale niewielkim kosztem pozwala stworzyć domowe centrum strumieniowania lub rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi.

Pokazujemy 10 szalenie ciekawych rzeczy, które mogą zostać zbudowane przy wykorzystaniu Raspberry Pi. Szczególnie polecamy najnowszą wersję 4B, która otrzymała potężną aktualizacje. Urządzenie ma szybszy procesor, więcej pamięci operacyjnej, ładowanie przy wykorzystane USB Typu C oraz kartę graficzną z obsługą monitorów w 4K, a to wszystko za nieco ponad 200 zł.

Strumieniowe przesyłanie multimediów dzięki HTPC

HTPC to skrót od Home Theater Personal Computer. Jest to komputer, który pełni rolę domowego centrum multimedialnego. Za jego pomocą można odtwarzać filmy, telewizję i posiadać potężną bibliotekę multimediów. Komputerem typu HTPC może być zarówno zwykły komputer, jak i specjalna energooszczędna konstrukcja.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystując Raspberry Pi stworzyć własny bardzo tani komputer HTPC. Dzięki obsłudze rozdzielczości 4K w najnowszej wersji 4B Raspberry Pi jest może być świetnym komputerem pełniącym role centrum multimedialnego.

W internecie można znaleźć masę systemów operacyjnych dla Raspberry Pi, które przygotowane są pod pełnienie funkcji centrum multimedialnego. Posiadają one nawet specjalny interfejs użytkownika dostosowany do dużych ekranów. Polecamy sprawdzić OSMC oraz OpelElec. To dwie dystrybucje, które zbudowane zostały na bazie bardzo popularnego oprogramowania Kodi (XBMC). Alternatywnie można wykorzystać RasPlex, który przeistoczy Raspberry Pi w odtwarzacz strumieniowy Plex.

Raspberry Pi może stanowić świetną alternatywę dla Chromecast'a. Posiada podobną cenę, ale o wiele większe możliwości.

Zamiana starego telewizora w Smart TV

Posiadasz starty telewizor, który w pełni spełnia twoje potrzeby, ale nie posiada funkcji smart takich, jak przeglądarka internetowa i aplikacje do strumieniowania filmów/seriali z sieci? Raspberry Pi łatwo i szybko pozwoli zamienić dowolny telewizor w Smart TV przy niewielkich nakładach finansowych. Oczywiście na rynku istnieje wiele takich urządzeń, jak tanie box'y z Androidem, komputery Compute Stick oraz niedostępny w Polsce Chromebit, ale Raspberry Pi może być lepiej dostosowany do indywidualnych upodobań swojego użytkownika.

Raspberry Pi w wersji 2 lub nowszy pozwoli zamienić stary telewizor w komputer. Po zainstalowaniu jednej z wielu dystrybucji można wykorzystać Raspberry Pi w połączeniu z klawiaturą i myszką do przeglądania sieci lub strumieniowania filmów z popularnych serwisów streamingowych takich, jak Netflix lub HBO GO.

Serwer plików

Serwer plików kojarzy się z wielkim profesjonalnym komputerem z dodatkową macierzą składającą się z wielu dysków. Takie rozwiązania są wykorzystywane przez duże firmy, ale na potrzeby domowe serwer plików można zbudować w oparciu o Raspberry Pi. Odpowiednio skonfigurowany mikrokomputer może podobnie, jak dedykowany serwer nas udostępniać wybrane pliki w sieci komputerowej. Na dodatek będzie wydajniejszy i bardziej energooszczędny.

Raspberry Pi z odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem i dyskiem na USB będzie świetnym i kompaktowym serwerem plików. Dodatkowo taki zestaw można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych systemu Windows lub Time Machine.

Drukarka sieciowa

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać Raspberry Pi jako rozbudowany serwer wydruku. Raspberry Pi pozwoli zamienić każdą drukarkę ze złączem USB w drukarkę sieciową z potężnym buforem danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy będzie mógł drukować pliki w sieci lokalnej LAN przy wykorzystaniu połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi

Raspberry Pi nie jest urządzeniem, które pozwoli wyeliminować klasyczny router, ale świetnie sprawdzi się jako extender. Dzięki temu mini-PC można w łatwy i tani sposób znacząco zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi. W tym celu potrzebny jest nie tylko Raspberry Pi, ale także zewnętrzna karta sieciowa na USB (najlepiej wysokiej klasy).

Emulator starych gier

Raspberry Pi jako komputer nie jest zbytnio wydajny. Z drugiej strony jego moc obliczeniowa jest kilkukrotnie wyższa od starych konsol. Dzięki ogromnemu wsparciu użytkowników można w łatwy sposób zamienić Raspberry Pi w emulator starych konsol, który pozwoli przez wiele godzin cieszyć się tytułami z dzieciństwa. Dzięki Raspberry Pi można zbudować emulator PlayStation 1, który nie będzie miał ograniczonej ilości gier tak, jak PlayStation Classic.

Narzędzie do streamowania muzyki

Do niedawna w sklepach można było kupić specjalną wersję Chromecast'a, która służyła do przesyłania muzyki. Niestety urządzenie zostało wycofane z rynku, ale jego świetnym zamiennikiem może być odpowiednio skonfigurowane Raspberry Pi. W sieci dostępne są systemu operacyjne na mikrokomputer, które zostały zbudowane specjalnie do odtwarzania muzyki w wysokiej jakości. Każde rozwiązanie posiada własne cechy charakterystyczne. Rozwiązania takie, jak Volumio i Rune Audio pozwalają dodatkowo sterować Raspberry Pi za pomocą telefonu komórkowego z odpowiednią aplikacja.

Komputer do nauki programowania

Raspberry Pi z Linux'em na pokładzie może być świetną platformą do nauki programowania. Oddzielny komputer to gwarancja, że niedoświadczony w tym aspekcie użytkownik zepsuje oprogramowanie na urządzeniu z którego korzysta na codzień. Raspberry Pi sprawdzi się podczas programowania w terminalu, nauki zarządzania systemem Linux z poziomu tekstowego, programowania w Pythonie, Scatch'u oraz narzędziach IDE dla dzieci.

Platforma do grania w Minecraft'a

To nie żart. Microsoft oficjalnie poinformował, że każdy użytkownik Raspberry Pi może grać w Minecraft'a. Gigant z Redmond stworzył specjalna bezpłatną wersję gry specjalnie dla mikrokomputera Raspberry Pi. Oprogramowanie to jest zoptymalizowane pod kątem nauki programowania świata gry w Pythonie. CEO Microsoftu Satya Nadella poinformował, że jednym z powodów zakupu firmy Mojang był fakt, że Minecraft jest świetną platformą do nauki programowania dla dzieci.

Inteligentne lustro

Za pomocą Raspberry Pi można stworzyć również inteligentne lustro Magic Mirror, które na swojej powierzchni za pomocą monitora wyświetlać będzie podstawowe informacje takie, jak zegar, data, pogoda i dowolne inne informacje wybrane przez użytkownika. Za wszystko odpowiada specjalne oprogramowanie uruchomione na mikrokomputerze Raspberry Pi.