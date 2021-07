11 stron, które zastąpią aplikacje desktopowe

Nie chcesz albo nie lubisz instalować aplikacji, a potrzebne Ci są ich możliwości? Żaden problem!

Spis treści

Przeglądarki sieciowe już od dawna nie są tylko zwykłymi, prostymi programami do przeglądania stron www. W tej chwili są to także miejsca rozmów, wideokonferencji, plansze do wielu różnych gier itp. Dzięki rozwojowi takich technologii, jak HTML5 zyskały potężne możliwości, które możesz wykorzystać zarówno w zastosowaniach zawodowych, jak i prywatnych. Po części wyeliminowało to potrzebę pobierania i instalowania aplikacji, przyczyniło się również do powstania maszyn skoncentrowanych na sieci - jak Chromebooki.

Oczywiście poniższa lista nie wyczerpuje tematu - dałoby się spokojnie znaleźć ponad setkę praktycznych witryn - ale na tą jedenastkę warto zwrócić uwagę. Umieściliśmy w tej liczbie wszystko, co może być potrzebne - od edytorów grafiki oraz materiałów wideo narzędzia do zarządzania projektami i gry. Zachęcamy do wypróbowania ich możliwości!

Zobacz również:

InVideo

Edytowanie wideo w prosty sposób i bez instalowania czegokolwiek? Takie właśnie jest InVideo. Intuicyjny interfejs i szereg gotowych szablonów pozwalają na łatwe składanie klipów nawet osobom początkującym. W wersji darmowej pojawia się na nich znak wodny - co może zniechęcać, jednak jeśli robisz wideo na potrzeby prywatne, nie powinno to przeszkadzać. Wersja płatna to wydatek 15 dolarów miesięcznie - zyskujesz wraz z nią tysiące kolejnych szablonów, możliwość renderowania w 1080p (w wersji darmowej maksymalna rozdzielczość to 720p) oraz 10 GB miejsca w chmurze i wiele dodatkowych funkcji.

InVideo nie zastąpi może takich profesjonalnych narzędzi, jak Adobe Premiere Pro, ale jest w tej chwili jednym z najlepszych edytorów online.

Photopea

Photopea nie zastąpi profesjonalnemu grafikowi PhotoShopa, ale liczba możliwości, jaką oferuje, jest wręcz zachwycająca. No i interfejs jest "inspirowany" produktem Adobe. Tu również mamy do czynienia z zaawansowanym edytorem grafik, a także edycją płatną i darmową. W darmowej wyświetlane są reklamy, a ilość zmian możliwych do cofnięcia wynosi 30 - w wersji profesjonalnej reklam brak, a cofanie zmian to 60 kroków. I są to... jedyne różnice. Jeśli ktoś chce wesprzeć twórców, może przed wejściem na stronę Photopea wyłączyć adblocka.

Spotify Web Player

Istnieje wiele serwisów streamujacych muzykę, ale w przeglądarce najlepiej wypada Spotify. Obecnie udostępnia ponad 70 mln utworów, a także 2,6 mln podcastów. Co ważne - jest to serwis darmowy, ma także płatną edycję, która usuwa reklamy i daje lepszą jakość dźwięku. W edycji darmowej jest to 128 kpbs, a w planie premium - 320 kbps. Jeśli ma się konto iTunes, można przerzucić do Spotify wszystkie stworzone playlisty.

Google Workspace

Google Workspace - czyli dawniejsze G Suite - to doskonale znane wszystkim narzędzie, oferujące z jednym kontem Gmail dostęp do Dokumentów, Kalendarza, Zdjęć, Dysków itp. Jeśli chcesz poszerzyć możliwości, możesz kupić wersję premium - ok. 6 dolarów na miesiąc - uzyskując jeszcze więcej możliwości. Wśród nich są m.in. narzędzia do tworzenia stron internetowych i webowych ankiet, komunikator głosowy i inne. Wszystko w przeglądarce, dzięki czemu nie musisz niczego instalować.

Asana

Asana to popularne narzędzie online do zarządzania zespołem. Jej konkurentem jest Trello. W przypadku tego drugiego to dobre rozwiązanie dla osób stawiających na prostotę, ale Asana również nie jest skomplikowana, a ponadto cechuje ją większa elastyczność. I dlatego możemy ją z czystym sumieniem zarekomendować. Mamy tu możliwość widoku w formie drzewka, oznaczania w kalendarzu różnego rodzaju przypomnień itp. Doskonale nadaje się zarówno dla mniejszych, jak i większych zespołów.

1Password

W dzisiejszych czasach cyberbezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa, a hasła są bezcenne. 1Password to narzędzie do zarządzania nimi, pozwalające na gromadzenie, tworzenie i zmienianie haseł. Wystarczy, ze zapamiętasz jedno hasło - do 1Password - aby mieć dostęp do wszystkich. Ponadto możesz w nim przechowywać inne cenne dane, np. do kart płatniczych lub związane z osobistymi danymi.

Mint

Mint, przejęty w 2009 roku przez Intuit, to jedno z najlepszych obecnie narzędzi do zarządzania osobistymi finansami. Za jego pomocą śledzisz przychody i wydatki, możesz tworzyć plany budżetowe, ustawiać alerty, jeśli ilość środków spadnie do pewnego poziomu i wiele więcej - wszystko online. Zastępuje to arkusze kalkulacyjne. Jeśli masz konta inwestycyjne, możesz je zsynchronizować z oprogramowaniem. Mint pozwala także na śledzenie aktywów związanych z Bitcoinem. Jednym zdaniem podsumowując - wszystko związane z Twoimi finansami w jednym miejscu.

Najlepsze gry w przeglądarce

Duże rozbudowane gry PC i Xbox w przeglądarce? Owszem - dzięki usłudze GeForce Now od Nvidia oraz Xbox Game Pass Ultimate od Microsoftu. Obydwie firmy walczą o serca graczy, a ich biblioteki są systematycznie rozbudowywane, dzięki czemu rywalizują ze Steam i Epic Games. GeForce Now to opłata 10 dolarów miesięcznie, podczas gdy Xbox Game Pass Ultimate to 15 dolarów. Obejmuje jednak nie tylko gry na PC, ale również ekskluzywne produkcje na konsolę Microsoftu.

Discord

Jeśli grasz przez przeglądarkę, dobrze mieć narzędzie umożliwiające rozmowę z innymi członkami zespołu. Discord powstał właśnie w tym celu - umożliwia tworzenie serwerów tematycznych i dedykowanych kanałów, a także takie praktyczne narzędzia, jak zmiana tekstu na mowę. Możesz także dokonywać rozmaitych interakcji. Polecamy m.in. dla ludzi grających w Apex Legends oraz streamujących Netlifx.

Slack

Slack to narzędzie podobne do Discorda, ale bardziej nakierowane na biznes. Można tu wybrać adminów, którzy ustalają reguły, tworzyć osobne grupy itp. Na tym polu konkuruje z Asaną. Możemy polecić osobom prowadzącym działalność lub pracującym zdalnie.

Dysk w chmurze

Ok, dysk to nie oprogramowanie, ale gromadzenie danych i zarządzanie nimi są również istotne - zwłaszcza, jeśli zapominasz o robieniu kopii zapasowych ważnych plików. Obecnie mamy na tym polu trzech głównych graczy - Dysk Google, Dropbox oraz OneDrive. Wszystkie trzy propozycje są równie dobre, jednak oferowana ilość przestrzeni znacząco się różni. Dropbox da Ci 2 GB miejsca, OneDrive 5 GB, a Google - 15 GB. Na upartego możesz mieć konto we wszystkich trzech - to nic nie kosztuje. Jeśli jednak dbasz o swoje dane i ich prywatność, pomyśl o innym rozwiązaniu - jest nim dysk NAS.

Aplikacje sieciowe będą coraz lepsze

Aplikacje sieciowe już potrafią zastąpić większość oprogramowania komputerowego, a na tym nie koniec. Będą się coraz bardziej rozbudowywać, dając wszystkim kolejne możliwości i funkcje. Pamiętajmy jednak o jednym - mają one sens tak długo, dopóki masz łączność z siecią. Gdy przechodzisz w tryb offline, są one bezużyteczne. Dlatego dobrze mieć na podorędziu odpowiedniki instalacyjne lub w wersji przenośnej.