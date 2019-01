13 najlepszych antywirusów na Androida

Jak skutecznie bronić urządzenie z Androidem przed malware i innymi wirusami? Oto 13 najlepszych aplikacji do ochrony - wybrane zostały pod kątem skuteczności, funkcji oraz komfortu użytkowania.

Zestawienie 13 najlepszych aplikacji antywirusowych na Androida powstało na bazie opublikowanego pod koniec listopada 2018 roku testu AV-TEST Institute, w którym wzięło udział 20 programów. AV-TEST Institute (niemiecki dostawca usług w zakresie IT oraz laboratorium zajmujące walką z wirusami) ocenił każdą z nich w trzech kategoriach: ochrona (maksymalnie 6 punktów), komfort użytkowania (maksymalnie 6 punktów) oraz funkcje (jeden punkt). Osiem na trzynaście aplikacji ochronnych zyskało maksymalną liczbę punktów w dwóch pierwszych kategoriach. Przeciętna skuteczność w wykrywaniu malware w czasie rzeczywistym wynosiła 98%, a dla szkodników wykrytych w przeciągu ostatnich czterech tygodni - 98,6%.

13 najlepszych aplikacji antywirusowych na Androida

Aplikacje podajemy w kolejności alfabetycznej, w nawiasie punkty za ochronę/komfort użytkowania

AhnLab V3 Mobile Security 3.1 - (5,5/6)

AhnLab V3 Mobile Security wykryło 99,1% malware, w tym 99,9% szkodników z ostatnich czterech tygodni, co kosztowało aplikację utratę pół punktu. Ponadto dała jeden fałszywy alarm w trakcie instalacji i korzystania z nieszkodliwej aplikacji z Google Play. Ma dobrą funkcjonalność, wśród której znajdziemy ochronę antywłamaniową, blokowanie połączeń, bezpieczne przeglądanie sieci i mechanizmy blokujące próby kradzieży danych. Ale brak kontroli rodzicielskiej, szyfrowania i możliwości tworzenia kopii zapasowej danych.

Avast Mobile Security 6.11 - (5,5/6)

Avast Mobile Security 6.11 wykryło 99,8% malware, w tym 99,7% z ostatnich czterech tygodni. Aplikacja nie miała żadnego negatywnego wpływu na długość pracy baterii czy spowalnianie pracy urządzenia. Nie podniosła także żadnego fałszywego alarmu podczas instalacji aplikacji z Play oraz innych miejsc. Funkcja bezpiecznego przeglądania sieci dobrze chroni przez phishingiem oraz stronami ze złośliwym kodem, dobrze spisują się także mechanizmy antywłamaniowe. Aplikacja posiada praktyczne blokowanie połączeń. Zabrakło ochrony sieci Wi-fi oraz zainstalowanych aplikacji.

AVG AntiVirus Free 6.11 - (5,5/6)

AVG AntiVirus Free 6.11 wykazał się skutecznością wykrywania szkodników wynoszącą 99,9%, zaś w przypadku najnowszych zagrożeń było to 99,6%. Podczas pracy nie zdarzył się ani jeden fałszywy alarm. Miło korzysta się z licznych funkcji, jak blokowanie połączeń, blokada antywłamaniowa, zdalne usuwanie danych, bezpieczne przeglądanie sieci, ochrona Wi-fi, doradca prywatności. A czego brak? Kontroli rodzicielskiej, szyfrowania oraz sprawdzania wiadomości przychodzących.

Bitdefender Mobile Security Version 3.3 - (6/6)

Bitdefender Mobile Security Version 3.3 zadziałał perfekcyjnie - wykrywał wszystkie szkodniki, czy to nowe, czy starsze. Przy tym nie wpływał w żaden sposób na długość pracy baterii i szybkość działania systemu operacyjnego. Podczas instalacji i używania aplikacji (z Google Play i innych źródeł) nigdy nie podniósł fałszywego alarmu. W odróżnieniu od większości aplikacji antywirusowych na Androida, Bitdefender ma szeroką gamę funkcji przeciwko włamywaczom - zdalne blokowanie urządzenia, lokalizacja, zdalne usuwanie danych - oraz antyphishingowych i służących bezpiecznemu przeglądaniu sieci. Nie ma natomiast blokowania połączeń, blokowania aplikacji oraz filtrowania wiadomości. Jest funkcja szyfrowania danych, ale nie obsługuje wszystkich jego rodzajów.

F-Secure Safe 17.5 - (6/5,5)

F-Secure Safe wykryło ogólnie 99,6% zagrożeń, w tym 100% najnowszych. Aplikacja nie generuje dużego ruchu, nie ma także negatywnego wpływu na baterię. Jeśli chodzi o fałszywe alarmy, był tylko jeden - podczas instalacji nieszkodliwej apki spoza Google Play Store. Na plus należy policzyć funkcje antywłamaniowe (w tym zdalne blokowanie urządzenia, usuwanie danych i lokalizację), kontrolę rodzicielską, tryb bezpiecznego przeglądania sieci, blokowanie połączeń oraz prywatność aplikacji.

G Data Internet Security 26.5 - (6/6)

G Data’s Internet Security ma najwięcej funkcji ze wszystkich testowanych aplikacji - od zdalnego blokowania po kontrolę rodzicielską. Na upartego można by narzekać, że zabrakło szyfrowania danych i możliwości zapisywania prywatnych plików w chmurze czy na karcie SD. Ale detekcja wszystkich zagrożeń wynosiła 100%. Pracuje niezauważalnie, nie wpływając w żaden sposób ani na baterię, ani na użytkowanie telefonu. Nie było fałszywych alarmów przy instalacji żadnej aplikacji. Jednym słowem - perfekcyjnie.

Ikarus mobile.security 1.7 - (5,5/6)

Mało jeszcze znany Ikarus mobile.security osiągnął skuteczność wykrywania szkodników 99%. Inne zalety? Zdalne blokowanie urządzenia i wymazywanie z niego danych, lokalizacja w przypadku kradzieży/zagubienia, bezpieczne przeglądanie sieci oraz filtrowanie wiadomości. Choć producent mało popularny, dzięki dobrym wynikom może się to zmienić!

Kaspersky Lab Internet Security Version 11.18 - (6/6)

Skaner Kaspersky Lab’s Android wyłapał 99,9% szkodników, w tym wszystkie z ostatnich czterech tygodni. Optymalny wynik komfortu użytkowania otrzymał za brak wpływu na pracę urządzenia i żywotność jego baterii, a także funkcje jak zdalne blokowania i wymazywanie danych, lokalizację, filtrowanie wiadomości, ochronę antyphishingową i bezpieczne przeglądanie. Dodatkowo ma opcję ochrony antyphishingowej dla plików tekstowych.

McAfee Mobile Security Version 5.0 - (6/6)

McAfee Mobile Security Android wykrywa 99,8% zagrożeń. Radzi sobie perfekcyjnie ze świeżymi - tu ma 100-procentową skuteczność. Wśród funkcji nie brakuje spotykanych w konkurencyjnych rozwiązaniach, w tym pełnego zestawu anty-złodziejskiego, a do tego dochodzi możliwość zapisania prywatnych danych w chmurze lub na karcie SD. Ma także kilka rodzajów szyfrowania. W teście nie wzięły udział takie funkcje, jak: optymalizacja czasu pracy baterii, blokowanie aplikacji oraz sprawdzanie prywatności.

Sophos Mobile Security 8.6 - (6/6)

Sophos Mobile Security wykazuje się perfekcyjną skutecznością wykrywania nowych i starszych zagrożeń - w obu przypadkach jest to 100%. Nie wyczerpuje przy tym szybciej baterii, nie wpływa na użytkowanie urządzenia, ani też nie generuje wielkiego ruchu sieciowego. Ma pełen zestaw funkcji - od doradcy prywatności po blokowanie połączeń i zdalne blokowanie urządzenia. Po prostu - wszystko optymalnie!

Symantec Norton Mobile Security 4.3 - (6/6)

Symantec Norton Mobile Security to 100% skuteczności w wykrywaniu wszelakich szkodników. Nie można mieć także niczego do zarzucenia funkcjonalności - zaczynając od możliwości wykonania kopii zapasowych prywatnych plików, kończąc na blokowaniu połączeń i innych narzędziach antywłamaniowych. Warto nadmienić o doradcy aplikacji, jednak nie został on uwzględniony w wynikach testu.

Tencent WeSecure 1.4 - (6/6)

Choć stworzony przez Tencent WeSecure nie ma narzędzi antywłamaniowych, umożliwia blokowanie połączeń, ochronę przez phishingiem, bezpieczne przeglądanie sieci oraz możliwość wykonania kopii zapasowej prywatnych danych i zapisania jej na karcie SD lub w chmurze. Rzecz najważniejsza, czyli wykrywanie szkodników, to 100% w przypadku najnowszych, 99,8% ogólnie. Brak jakiegokolwiek wpływu na żywotność baterii lub komfort obsługi urządzenia. Nie stwierdzono żadnych fałszywych alarmów.

Trend Micro Mobile Security 10.1 - (6/6)

Micro Mobile Security ma większość funkcji wymienionych przy poprzednikach, jak antiphishing, antywłamaniowe, blokowanie połączeń, a na dodatkowy plus wypada policzyć kontrolę rodzicielską, skaner prywatności, ochronę sieci oraz wiadomości. Można także wykonać kopię zapasową własnych plików na kartę SD lub do chmury, dostępny jest także każdy rodzaj szyfrowania danych. A detekcja zagrożeń? W każdym przypadku 100%! Działanie aplikacji nie ma żadnego negatywnego wpływu na urządzenie.

Bezpieczeństwo systemu Android

Badacze z AV-TEST Institute każdego roku zbierają próbki wirusów, jakie ukazują się na Androida. W 2014 było ich 326 milionów, a rok później - już 470 milionów. Pod koniec 2016 roku liczba ta sięgała niemal 600 milionów, a obecnie mamy 838,14 miliona stwierdzonych szkodników.

Choć urządzenia z iOS nie są odporne na szkodniki, to właśnie Android jest ich głównym celem. Powinni pamiętać o tym zwłaszcza ci użytkownicy, którzy wykonują za pomocą urządzeń z Androidem operacje finansowe, działają na obszarze zdrowia oraz w agencjach rządowych i biznesie. Co niepokojące, szkodniki stają się coraz lepsze - trudniej je wykrywać i mają większe możliwości destruktywnego działania. Potrafią także doskonale się maskować. W grudniu 2018 wykryto, że wiele z aplikacji, znajdujących się w sklepie Google Play jako programy do czyszczenia i optymalizacji systemu, menadżery zużycia baterii czy aplikacje użytkowe, w rzeczywistości było trojanami bankowymi.

Jak zauważa to oficjalny blog ESET: "Te zdalnie kontrolowane trojany mogą za pomocą dopasowanych metod phishingu dynamicznie atakować każą aplikację na urządzeniu ofiary. Oprócz tego mają zdolność przechwytywania otrzymanych wiadomości SMS i ich przekierowywania, to samo dotyczy połączeń. Wiele z nich po instalacji i rozpoczęciu działania samoczynnie pobiera kolejne aplikacje i instaluje je na zainfekowanym urządzeniu".

Dobra wieść? Ochrona systemu Android jest coraz lepsza, a aplikacje antywirusowe mają coraz większe możliwości działania. Dla cyberprzestępców oznacza to, że muszą pokonać co najmniej kilku wymagających strażników, zanim będą mogli przeprowadzić skuteczny atak.