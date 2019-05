24 gry, do których nie potrzeba mocnej karty graficznej

Aby spędzać długie godziny w cyfrowych światach i doskonale się przy tym bawić, nie potrzebujesz mocnego sprzętu. Oto 24 tytuły, w które bez problemu zagrasz nawet na starszym sprzęcie. I nie są to produkcje sprzed kilku lat!

Into The Breach

Into The Breach to gra genialna, a stoją za nią ludzie odpowiedzialni za FTL. Masz za zadanie sterować mechami odpierającymi ataki z wnętrza ziemi. Mechów jest kilkanaście, każdy ma inne właściwości i możliwości, podobnie jak i jednostki najeźdźców. Obszar gry to podzielona na kwadraty 8x8 plansza, a ruchy wykonuje się naprzemiennie - najpierw jednostki przesuwa gracz, potem - obcy sterowani przez SI. Cała kampania to kilkadziesiąt misji - każda to 2-3 cele do realizacji. Nie jest lekko, a miejscami trzeba myśleć nie mniej, niż w trakcie partii szachów.

Dead Cells

Dead Cells jest porównywane często do klasyka - Castlevania - jednak co odróżnia od niego ten tytuł, to fakt, że za każdym razem, gdy prowadzona przez gracza postać zginie, mapa zostaje zmieniona. Produkcja łączy w sobie radosną eksplorację coraz to nowych obszarów i walkę z wymagającymi bossami z możliwością rozszerzania umiejętności postaci o kolejne elementy. Nie ma tu jednej, konkretnej drogi - można zatem spędzić godziny na eksploracji, odkrywając nowe przedmioty, wrogów oraz... głowy, które może zakładać prowadzony przez gracza wojownik. Dead Cells to dynamiczna zabawa na dłuuugie godziny!

Return of the Obra Dinn

Return of the Obra Dinn to bardzo nietypowa - i już przez sam ten fakt warta uwagi - gra. Wcielasz się osobę prowadzącą śledztwo dotyczące losu załogi statku Obra Dinn. Okręt wypłynął z portu z pełną załogą i znikł na pięć długich lat. W końcu znaleziono go - bez załogi, za to ze szczątkami marynarzy. Masz do dyspozycji magiczny zegarek - gdy znajdziesz jakiś szczątek lub przedmiot, możesz zobaczyć ostatnie chwile życia jego posiadacza. Każdy taki moment jest zamrożony w czasie, a na podstawie tego, co podczas nich zobaczysz, musisz zrekonstruować los wszystkich załogantów. Dowiesz się, kto kogo... zabił i dlaczego, a także co napotkał okręt. To niezwykła gra, której na pewno nie zapomnisz!

Celeste

Celeste to produkcja, która w 2018 roku zdobyła kilka nagród, w tym tytuł gry roku od amerykańskiej filii PC World. Aczkolwiek ostrzegamy - gra może co mniej cierpliwych doprowadzić do białej gorączki. Jest to platformówka w stylu Super Meat Boy, jednak w odróżnieniu od gier, które chcą być niemożliwe do przejścia (i są z tego dumne), Celeste można skończyć. Pomagają w tym dodatkowe możliwości, które można w każdej chwili uruchomić. No i satysfakcja, gdy ukończy się grę, jest kolosalna.

Dusk

Dusk to duch klasycznych shooterów z lat 90-tych, w tym oczywiście dalekie echo Doom. Szybka rozgrywka, tony broni do wyboru, dziesiątki przeciwników różnego rodzaju i kolorowe karty dostępu do zbierania. Zwraca uwagę różnorodność etapów - od farm po podziemia i miasta. Są też lokalizacje, które można określić jako "dziwne". na chętnych czekają trzy długie kampanie, a także możliwość zmierzenia się z innymi graczami w trybie multiplayer. Jeśli lubisz, gdy na ekranie dużo się dzieje - jest to tytuł dla Ciebie!

Gris

Opis Gris na Steam jest następujący: "Gris to pełna nadziei młoda, radząca sobie z bolesnymi doświadczeniami dziewczyna zagubiona we własnym świecie. Jej podróż wśród rozpaczy odzwierciedla sukienka, która zapewnia nowe zdolności pomagające w podróży przez spłowiałą rzeczywistość. Wraz z rozwojem historii Gris dojrzewa i zaczyna postrzegać świat w inny sposób, odkrywając nowe ścieżki do zbadania." Jej olbrzymią zaletą jest warstwa wizulna, będąca małym dziełem sztuki - aż chce się co chwila wykonywać zrzuty ekranu, aby podziwiać je później. Naprawdę warto spróbować!

Forager

Forager to dwuwymiarowa gra typu sandboks, łącząca w sobie elementy survivalu z pomysłami z wielu innych gier, w tym Zelda. Eksploracja jest kluczem do sukcesu i zyskiwania coraz nowszych materiałów. W trakcie rozgrywki napotkasz zagadki, zejdziesz do podziemi, zmierzysz się nawet z bossami! Do odkrycia czeka 49 wysp, a na każdej inne, ciekawe miejsca do odkrycia. Dostęp do każdej musisz wykupić, a za to zyskasz nowe surowce i materiały. Czas zabawy jest szacowany na 15-20 godzin. I są to naprawdę miło spędzone godziny.

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści to oczywiście opowieść w uniwersum znanym z serii o Geralcie z Rivii. Karcianka z elementami RPG (i Gwinta oczywiście) to miła atrakcja nie tylko dla fanów serii CD Projekt. Celem zabawy jest pomoc królowej Meve w wojnie z Nilfgaardem. Sukces zależy od podejmowania właściwych decyzji oraz wygrywania karcianych bitew. Produkcja ta cieszy się sporą popularnością, a dla miłośników Wiedźmina to oczywiście pozycja wręcz obowiązkowa.

Factorio

Powyższy zrzut ekranu z Factorio przypomina na pierwszy rzut oka jeden, wielki chaos lub jakieś organy wewnętrzne - dziesiątki elementów, startuje jakaś rakieta (?), o co tu chodzi? Bliższe przyjrzenie się pozwala odkryć tory wokół jakiś struktur. Ale skąd, dokąd i po co prowadzą? Cóż, jak sugeruje nazwa, Factorio to gra o budowaniu fabryk (po angielsku factory), a celem jest stworzenie kompleksowego łańcucha dostaw - aby wszystko działało w pełni automatycznie. Można powiedzieć, że mamy tu SimCity na sterydach. I gra się świetnie!

Planescape: Torment

Planescape: Torment to klasyk, który 17 lat po premierze wciąż jest złodziejem czasu, któremu dajemy obrabować się z przyjemnością. Opowiedziana historia zahacza o filozofię, religię, a także inne głębokie tematy. Nie brak tu niezapomnianych chwil i scen, a dzięki reedycji dostosowanej do współczesnych maszyn, można cieszyć się tym tytułem na współczesnych maszynach. I jeżeli jeszcze ktoś nie zna tej produkcji - czas najwyższy, aby to zmienić. W ramach dodatkowej zachęty można dodać, że za tym tytułem stoją ludzie, mający na koncie m.in. Fallout 2 oraz serię Icewind Dale.

Hollow Knight

Zrujnowane, podziemne królestwo i dzielny insekt uzbrojony w igłę - witamy w Hollow Knight . Produkcja zaplanowana na 20 godzin to przygodowa gra akcji, utrzymana w stylu "Metroidvanii". Te 20 godzin to główna linia fabularna, a może ją wydłużyć wykonywanie dodatkowych zadań. Podczas rozgrywki walczysz z wrogami, okrywasz tajemnicą, odblokowujesz nowe bronie. Wszystko w 2D i z ciekawa grafiką, dzięki czemu zabawa tylko zyskuje. Spotykasz w jej trakcie liczne postacie, a jeśli dobrze podziałasz, dowiesz się, skąd wzięły i co robią. Odpowiedzi mogą zaskoczyć...

Hypnospace Outlaw

Hypnospace Outlaw to bardzo nietypowy symulator. Przenosisz się do alternatywnych lat 90-tych, aby przemierzać ówczesny Internet w poszukiwaniu cyberprzestępców. Co w tym ciekawego? Ano to, że przemierzasz go... we śnie. Możesz także pobierać pliki muzyczne i graficzne - jednak uwaga, mogą skrywać wirusy. Dla niektórych będzie to gra zbyt dziwna, dla innych - głupia, a dla kolejnych - chora. A jeśli ktoś pamięta początki współczesnego internetu - ma nostalgiczną powrót do przeszłości w bonusie.

Yoku's Island Express

Yoku’s Island Express można opisać krótko: pinball plus Metroidvania. Jedna z najbardziej oryginalnych gier 2018 roku, w której kierujesz tytułowym Yoku. Zajmuje się dostarczaniem przesyłek pocztowych, a przy okazji ma ocalić świat przed zagładą... a przynajmniej tak mówi starożytna przepowiednia. Porusza się jak kulka w pinballu - odbijając od obiektów. Dlatego istotne jest zaplanowanie, gdzie zacząć i przewidzenie, jak pójdzie to dalej. Świat gry ma otwartą strukturę, ale wstęp na niektóre obszary zyska się tylko dzięki odpowiednim przedmiotom lub umiejętnościom.

Cuphead

Cuphead to klasyczna platformówka z mocnym naciskiem na walki z bossami, zainspirowana kreskówkami z lat 30. XX wieku, z oprawą graficzną i muzyczną tworzoną mozolnie przy użyciu tych samych technik, czyli ręcznie tworzonymi klatka po klatce animacjami, akwarelowymi tłami i oryginalną, jazzową ścieżką dźwiękową. Zrzut ekranu nie oddaje tego fantastycznego klimatu - warto obejrzeć filmiki w sieci. Nie brak w niej mnóstwa humoru - jak to w kreskówkach bywa. Możesz grać jako Kubek lub Filiżek (w trybie jednoosobowym lub trybie współpracy w sieci lokalnej), przemierzać przedziwne światy, zdobywać nowe bronie, uczyć się potężnych superciosów i odkrywać niespodzianki, starając się spłacić dług zaciągnięty u diabła! Trzeba czegoś więcej na zachętę?

Baba is You

Baba is You to najdziwniejsza gra ostatnich lat. Gatunkowo zalicza się do logicznych, a co jest jej ważnym punktem to fakt, że jej zasady tworzysz w trakcie rozgrywki. Każda łamigłówka to blok tekstu, np. Baba is You, Water is Hot, Rock is Push, itd. Bloki tekstu można przestawiać, co tworzy nowe zasady, przykładowo -"Baba is You" zmieniasz na "Rock is You", co pozwala kontrolować kamień. W ta produkcję trzeba "wejść w całości", a po zrozumieniu zasad - co nie jest trudne - człowiek jest aż zdumiony, jaka to świetna produkcja!

Crusader Kings II

Crusader Kings II to produkcja, której miłośnikom strategii przedstawiać nie trzeba. Produkcje firmy Paradox to zawsze kompleksowe, wielopoziomowe zabawy, które obejmują każdy aspekt prowadzenia własnego królestwa - od podbojów militarnych, po sprawy dynastyczne i ekonomiczne. Zagarniaj ziemie wrogów, dbają o wpływy do skarbca, aranżuj małżeństwa potomstwa, zabija swojego brata, ożeń się z koniem... No kto bogatemu władcy zabroni? A jesli wolisz bardziej klimaty kosmiczne, odpowiednikiem będzie Stellaris.

TIS-100

TIS-100 to nie gra dla każdego. Zagadki związane są z tworzeniem programów na wczesne komputery. Instrukcja do gry jest na tyle obszerna i potrzebna, że dobrze ją wydrukować i trzymać pod ręką. Można dodać, że produkcja ta może stać się pierwszą nauką programowania dla młodszych. Choć nie robi tego w tak zabawny sposób, jak np. 7 Billion Humans, oddaje realistycznie, jak wyglądało programowanie na monitorach latach 90-tych.

Banner Saga

Banner Saga tworzono przez cztery lata. Epickie RPG w klimatach Wikingów to gra, w której kluczowe wybory bezpośrednio wpływają na twoją podróż. Możesz zdobyć sojuszników, podróżując karawaną przez wspaniały, ale surowy krajobraz. Starannie wybierz tych, którzy pomogą ci walczyć z nowymi niebezpieczeństwami zagrażającymi całej cywilizacji. Każda decyzja, którą podejmujesz w podróży podczas rozmów i walki, ma znaczący wpływ na to, jak rozwinie się twoja historia. Nie każdy przetrwa, ale wszyscy będą zapamiętani. W skrócie: "Gra o tron" połączona z Wikingami i Disneyem.

Rusty Lake

Rusty Lake to seria surrealistycznych gier przygodowych w klasycznym stylu point and click, ale utrzymanych w klimacie escape roomu. Pomiędzy zagadkami kryje się głębsze przesłanie - kolejne epizody poruszają takie tematy, jak samotność, śmierć czy depresja. Produkcja nafaszerowana jest symboliką, a każda część to inne klimaty. Więcej o tych produkcjach znajdziesz na oficjalnej stronie gry. Możesz tam również pograć w niektóre epizody online!

Whispers of a Machine

Whispers of a Machine to klasyczna przygodówka w graficznym stylu retro. Fabularnie to zabawa detektywistyczna w klimatach cyberpunkowych, a co ciekawe - bohaterka, Vera, może zadawać różne pytania w zależności od tego, jakich cybernetycznych dopalaczy używa. Może dzięki nim nawet kontrolować cudze myśli! Celem rozgrywki jest wykrycie sprawcy serii brutalnych morderstw. Nie brak różnego rodzaju zagadek, a także gromadzenia i używania przedmiotów. Jeśli podobało Ci się Gemini Rue - musisz zagrać.

Cosmic Express

Cosmic Express zaczyna się prosto: połóż tory, zabierz pasażerów i dostarcza ich do wyjścia. Ale szybko sytuacja się komplikuje - jako że to kosmiczny ekspres, mamy różnego rodzaju obcych, na trasie mogą pojawić czarne dziury, a także inne niespodziewane przeszkody. Układanie torów w zamkniętej przestrzeni kosmicznej kolonii zmusza do intensywnego myślenia i przewidywania. Lubisz łamigłówki? Spróbuj koniecznie.

Pictopix

Zostajemy w klimacie łamigłówek - kolejna to Pictopix. O co tu chodzi? Mamy tu zadania typu "nonogram" - poszczególne kwadraty umieszczone na siatce; należy albo zamalować je na czarno, albo postawić na nich znak X. Przy każdym rzędzie siatki znajduje się liczba określająca długość pojedynczego ciągu czarnych kwadratów dla tego rzędu, a przy każdej kolumnie siatki znajduje się liczba określająca długość pojedynczego ciągu czarnych kwadratów dla danej kolumny. Zadanie polega na odnalezieniu wszystkich czarnych pól. Rozwiązanie wszystkich zadań to minimum 40 h zabawy.

Steve Jackson's Sorcery!

Steve Jackson's Sorcery! to propozycja dla osób znających język angielski. Czteroczęściowa opowieść w świecie fantasy to interaktywna historia z setkami decyzji do podjęcia - a każda ma wpływ na całą historię, choć efekty nie zawsze są widoczne. Jest to rozgrywka w stylu klasycznych gier paragrafowych, a jeśli ktoś grał w "Czarnoksiężnika z Ognistej Góry", od razu odnajdzie się w tej produkcji. jedyny minius to brak polskiej wersji językowej. A szkoda.

Mount and Blade

Sandboks w średniowiecznych klimatach, czyli Mount and Blade, nie zestarzał się pomimo lat od premiery. Stań się kim chcesz i przemierzaj Caladrię, biorąc udział w wojnach pomiędzy pięcioma królestwami, handlując, zakładając własne imperium lub po prostu wykonując zadania i bogacąc się. Bitwa w polu? Żaden problem. Oblegania zamku? Pewnie. A może udział w turnieju i zyskanie sławy? Twój wybór. Warto polecić także samodzielne rozszerzenie o podtytule Warband, które wprowadza do zabawy dodatkową frakcję. A na część drugą Mount and Blade czekamy od wielu lat i - choć prace trwają - nikt nie wie, czy kiedykolwiek wyjdzie. Ale i pierwowzór to praktycznie zabawa bez końca.