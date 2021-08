25 sposobów na przyspieszenie Windows 7

Optymalizacja Windows 7 nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej, a może przynieść znakomity efekt. Dobrze skonfigurowany system i odpowiednio dobrane funkcje zagwarantują, że Windows 7 będzie działał szybko i wydajnie.

Windows 7 był projektowany tak, by uruchamiać się szybko, działać efektywnie i wykazywać się niewielkimi wymaganiami sprzętowymi. Programistom udało się w większości osiągnąć zamierzone rezultaty. Mimo to, dla wielu użytkowników to nadal zbyt mało. Jeżeli uważasz, że twój Windows 7 działa wolno i zastanawiasz się jak go przyspieszyć pomożemy ci w tym.

Najprostszym rozwiązaniem wielu kłopotów z wydajnością jest zakup i instalacja nowego sprzętu czy modyfikacja BIOSu. To wie każdy. Nas interesują możliwości oferowane przez sam system. Porady dotyczące jego optymalizacji można podzielić na klika grup. Każdy chce wiedzieć, jak zapewnić szybsze uruchamianie, usunąć bądź wyłączyć niepotrzebne funkcje i dodatki, czy zmienić ustawienia tak, by Windows działał sprawniej. Osobna grupa to porady podpowiadające, jak ułatwić sobie pracę za pomocą dostępnych w systemie funkcji.

Wszystkie porady opracowywane były pod kątem Windows 7. Opisane przez nas wskazówki wykonasz z poziomu interfejsu systemu. Jeżeli natomiast chcesz sobie ułatwić zadanie, zainstaluj jeden z programów do optymalizacji Windows. Takie narzędzia, jak poniższe, wykonują konfigurację systemu automatycznie i oferują wiele innych usprawnień:

1. Niepotrzebne programy

Najczęstszą przyczyną wolnego uruchamiania każdego systemu operacyjnego jest długa lista aplikacji startujących wraz z nim. Do pamięci ładowane są programy antywirusowe, firewalle, narzędzia do robienia kopii zapasowych, klienty usług (np. Steam), monitory aktualizacji i inne. Działając w tle zajmują miejsce w pamięci i zużywają moc procesora. Na pewno wiele z nich można bez obawy wyłączyć.

Krok 1. Otwórz menu startowe i w pole Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig {1}. Wciśnij [ENTER]

Krok 2. Przejdź na kartę Uruchamianie.

Lista uruchamianych programów może cię zaskoczyć. jest ich znacznie więcej, niż wynikałoby to z liczby ikon widocznych w zasobniku systemowym. Wyszukaj narzędzia, które nie są ci potrzebne. Usuń zaznaczenie widoczne z lewej strony każdego z nich {2}. Aby wyłączyć wszystkie wybierz przycisk Wyłącz wszystkie. Kliknij Zastosuj i OK.

Krok 3. Aby zmiany odniosły skutek wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Kliknij przycisk Uruchom ponownie {3}. Restart możesz przeprowadzić samodzielnie później. W takiej sytuacji wybierz Zakończ bez ponownego uruchamiania.

2. Wyłącz usługi

Oprócz programów razem z systemem uruchamiane są także usługi - działają w tle i odpowiadają za wykonywanie najważniejszych zadań. Zwykłemu użytkownikowi, do codziennej pracy niektóre z nichnie są jednak potrzebne. Warto więc wyłączyć ich automatyczne uruchamianie. Usługi, które można bezpiecznie zatrzymać znajdziesz w tabeli Usługi do wyłączenia. W zależności od konfiguracji i przeznaczenia komputera lista ta może się zapewne wydłużyć. Jeżeli na przykład korzystasz z zewnętrznego programu antywirusowego, który zapewnia ci ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym możesz zrezygnować z usługi Windows Defender.

Krok 1. W pole Wyszukaj programy i pliki, wpisz services.msc i wciśnij [ENTER]. Odszukaj na liście i kliknij dwukrotnie usługę, którą chcesz wyłączyć {4}.

Krok 2. Przyciskiem Zatrzymaj wyłącz usługę, jeżeli działa. Z listy Typ uruchomienia wybierz Wyłączony. Jeżeli nie masz stuprocentowej pewności czy usługa nie jest potrzebna wskaż Ręczny {5}. Kliknij przycisk OK.

3. Bezczynne procesory

Sposobem na zwiększenie prędkości uruchamiania może być również wykorzystanie podczas startu wszystkich rdzeni procesora bądź dostępnych w komputerze procesorów. Dotyczy to oczywiście jedynie maszyn wieloprocesorowych i wyposażonych w procesory wielordzeniowe.

Krok 1. W pole Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie msconfig. Wciśnij [ENTER]. Przejdź na kartę Rozruch, zaznacz na liście Windows 7 {7} i kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

Krok 2. zaznacz opcję Liczba procesorów, a następnie z listy poniżej wybierz maksymalną liczbę {8}. Kliknij OK i ponownie OK. Zrestartuj komputer, by nowe ustawienia zaczęły funkcjonować.

4. Start bez GUI

Niewielkie zmniejszenie czasu uruchamiania można uzyskać wyłączając ładowanie grafiki ekranowej podczas startu. Zamiast niej na monitorze będzie widać wyświetlane tekstowo informacje o wykonywanych operacjach. Aby to zrobić, uruchom msconfig, przejdź na kartę Rozruch i umieść zaznaczenie w polu Rozruch bez interfejsu GUI

5. Szybciej ale niebezpiecznie

Ekstremalnym sposobem na przyspieszenie uruchamiania systemu operacyjnego jest wyłączenie procedury logowania do systemu. Wprawdzie zmniejsza to bardzo poziom bezpieczeństwa, ale pozwala zyskać kilka dodatkowych sekund. Metodę tę można polecić jedynie osobom, które same korzystają z komputera, w przeciwnym razie lepiej z niej zrezygnować. Po jej zastosowaniu nie będzie trzeba wprowadzać nazwy użytkownika i hasła, by uruchomić komputer.

Krok 1. Wciśnij kombinację klawiszy [WIN] i [R]. Na ekranie pojawi się okno Uruchamianie. Wpisz polecenie control userpasswords2 {9} i wciśnij [ENTER].

Krok 2. Przejdź na kartę Użytkownicy i usuń zaznaczenie z pola Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło {10}. Kliknij przycisk OK.

Krok 3. Wpisz hasło do konta użytkownika i powtórz je w polu poniżej. Zaakceptuj dane przyciskiem OK i zamknij kolejne klikając OK.

6. Gadżetom stop

Gadżety ładowane na pulpit zauważalnie opóźniają start systemu. Jeżeli możesz się bez nich obejść - usuń je. Możesz wyłączyć wyświetlanie poszczególnych apletów po prostu je zamykając, bądź odinstalować całą platformę. Aby to zrobić, otwórz panel sterowania i uruchom aplet Odinstaluj program. Kliknij łącze Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows widoczne w lewej części okna. Usuń zaznaczenie obok Platforma gadżetów systemu Windows. Zaakceptuj zmiany i zrestartuj komputer.

7. Odinstaluj to, co nie jest potrzebne

Kupując nowy komputer bardzo często otrzymasz zestaw do niczego niepotrzebnych, testowych i demonstracyjnych wersji aplikacji, a Windows będzie miał zainstalowane zbędne komponenty. Zabierają one cenne miejsce na dysku, przeszkadzają w pracy i obciążają system. Należy je odinstalować.

Krok 1. Otwórz panel sterowania i uruchom aplet Odinstaluj program. Zaznacz program do usunięcia i kliknij przycisk Odinstaluj bądź Odinstaluj/zmień, który pojawi się na belce okna.

Krok 2. Po wyczyszczeniu Windows z niepotrzebnych aplikacji, kliknij łącze Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows widoczne w lewej części okna. Usuń zaznaczenie obok składnika, który chcesz odinstalować. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK. Zrestartuj system klikając Uruchom ponownie teraz.

8. Wyłącz graficzne wodotryski

Trzeba przyznać, że Windows 7 wygląda atrakcyjnie. Animowane menu i okna urozmaicają pracę. Wszystkie dodatki zabierają jednak cenne zasoby. Jeżeli nie zależy ci na wyglądzie systemu możesz je wyłączyć.

Krok 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Kliknij Zaawansowane ustawienia systemu {11}, przejdź na kartę Zaawansowane i wybierz przycisk Ustawienia w sekcji Wydajność.

Krok 2. Aby automatycznie skonfigurować system dla uzyskiwania największej wydajności zaznacz na karcie Efekty wizualne i opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności {12}. W ten sposób zostaną wyłączone wszystkie dodatki. Możesz jednak dopasować ustawienia do własnych wymagań i wyłączyć jedynie część z nich. W takiej sytuacji wybierz Niestandardowe i skasuj lub umieść zaznaczenie obok pozycji na liście poniżej.

Na pewno warto wyłączyć następujące elementy:

animacje paska zadań i menu Start

animuj formanty i elementy wewnątrz okien

pokaż cienie pod oknami

pokaż cienie pod wskaźnikami

pokaz miniatury zamiast ikon

pokaż zawartość okien podczas przeciągania

stosuj animację podczas minimalizowania i maksymalizowania

uruchom program Aero Peek

włącz przezroczystość

Kliknij OK i OK.

9. Inny sposób na Aero Peek

Aero Peek to mechanizm który umożliwia chwilowy podgląd pulpitu po umieszczeniu kursora myszy nad przyciskiem umieszczonym z prawej strony paska zadań. Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Właściwości. Usuń zaznaczenie z opcji Użyj programu Aero Peek do podglądu pulpitu w sekcji Podgląd pulpitu za pomocą programu Aero Peek.

10. Zablokuj Aero Snap

Aero Snap ułatwia organizację okien programów na pulpicie. Pozwala minimalizować, maksymalizować umieszczać je przy krawędziach ekranu - wszystko metodą przeciągnij i upuść. Jeżeli chcesz wyłączyć Aero Snap wykonaj następujące kroki.

Krok 1. Otwórz panel sterowania i kliknij łącze Ułatwienia dostępu, a następnie Centrum ułatwień dostępu. Przewiń okno w dół i wybierz Ułatw koncentrację na zadaniach {13}.

Krok 2. Zaznacz u dołu okna opcję Zapobiegaj automatycznemu rozmieszczeniu okien przeniesionych na krawędź ekranu {14}.

11. Bez Aero

Aby odciążyć kartę graficzną można wyłączyć Aero. Wystarczy wybrać inną kompozycję systemu.

Krok 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj. Lista w centralnej części okna zawiera podzielone na grupy, wszystkie dostępne kompozycje. Te z Aero znajdują się w sekcji Kompozycje systemu Aero {15}.

Krok 2. Przewiń listę w dół. Wybierz jeden z tematów znajdujący się w sekcji Kompozycje podstawowe i o dużym kontraście. Zamknij okno.