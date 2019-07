5 funkcji wyświetlania Windows 10, które pomogą w skupieniu

Dowiedz się, jak odpowiednie ustawianie wyświetlania obrazu w Windows 10 mogą znacząco wpłynąć na Twoje skupienie i wydajność w pracy!

Choć może trudno w to uwierzyć, ale odpowiednie ustawienia wyświetlacza robią dużą różnicę. Nie tylko pozwalają na lepsze skupienie się na wykonywanych czynnościach, ale również pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu. Windows 10 ma wbudowane odpowiednie narzędzia, aby pomóc w codziennym użytkowaniu komputera i laptopa. Oto pięć funkcji, które warto poznać.

Automatyczny tryb ciemny

Aktualizacja Maj 2019 przyniosła "lżejszą" wersję istniejącego trybu ciemnego, dzięki czemu wszystko jest nie ciemne, ale ciemno-szarawe. Niestety, Microsoft nie wprowadził żadnej możliwości automatycznej zmiany pomiędzy trybami na podstawie pory dnia (jak ma to np. F.lux). Możesz jednak pobrać darmową aplikację Windows 10 Auto Dark Mode, który posiada liczne opcje konfiguracji, dzięki czemu możesz dopasować jego funkcjonowanie do swoich potrzeb. Ma nawet funkcję dostosowania kolorystyki tapety pulpitu do jasności!

Auto Dark Mode

Wyeliminuj błękitne światło w nocy

Od kilku lat Windows 10 oferuje "tryb nocny", w którym światło jest "cieplejsze", a ilość szkodliwego dla wzroku światła błękitnego zredukowana. Możesz ustawić automatyczne włączanie tego trybu - w tym celu przejdź do Ustawień, a tam do działu System i Ekran. Kliknij na Ustawienia wyświetlania nocnego, aby wprowadzić swoje reguły jego uruchamiania oraz ciepła kolorów.

Jeśli wolisz aplikację zewnętrzną, skorzystaj ze wspomnianego F.lux - jest to narzędzie rozwijane od lat, które posiada szeroki zakres ustawień i automatycznie dopasowuje się do czasów wschodów i zachodów słońca, pór roku, itp.

Neutralna szarość

Gdy próbujesz skupić się na pracy, mogą Cię rozpraszać kolorowe ikonki aplikacji, powiadomień, itp. Zmień wszystko w szarość, to powinno pomóc. Wejdź w Ustawienia, a następie Ułatwienia dostępu i Filtry kolorów. Włącz je, przesuwając suwak. Wybierz opcję "Skala odcieni szarości". Możesz w każdej chwili włączać i wyłączać filtr za pomocą skrótu klawiaturowego Windows+Ctrl+C. Możesz także wypróbować "Odwróconą skalę szarości", co da Ci takie efekty, jak np. pisanie na ciemnym tle w Wordzie. Warto spróbować.

Przyciemnianie wybranego monitora

Jeśli używasz równocześnie dwóch (lub więcej) monitorów, dobrze mieć możliwość zmiany jasności tylko w wybranych. Sam system Windows 10 nie ma takiej funkcji, ale daje Ci ją darmowa aplikacja PangoBright. Możesz dzięki niej ustawić oddzielne poziomy jasności dla każdego z monitorów, a ponieważ zmniejsza się ona do ikonki na pasku zadań, jest zawsze pod ręką i nie przeszkadza.

A jeśli używasz popularnej aplikacji DisplayFusion, możesz pobrać z niej dodatkowe narzędzie do automatycznej zmiany jasności - w tym celu wejdź do opcji ustawień, tam do Functions i wybierz Scripted Function, a następnie Download Scripted Function. Wybierz z isty Dim All Monitors Except Primary i pobierz. Za pomocą przycisku Edit stwórz skrót klawiaturowy, pozwalający na włączenie i gotowe.

Automatyczne wyłączanie drugiego monitora

Pozostajemy przy stanowiskach z dwoma monitorami. Dzięki prostemu rozwiązaniu możesz ustawić wyłączanie drugiego monitora w momencie, gdy uruchamiasz określoną aplikację. To może być użyteczne, gdy chcesz np. skupić się na pisaniu lub graniu bez niczego rozpraszającego w zasięgu wzroku. Oczywiście można po prostu wyłączyć drugi monitor ręcznie, ale dlaczego nie zautomatyzować tego działania? Za przykład posłuży nam aplikacja Steam. Otwórz nowy plik tekstowy w systemowym Notatniku i wpisz tam - lub skopiuj stąd:

displayswitch /internal

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

displayswitch /extend

Zauważ, że przykład pokazuje domyślną lokalizację instalacyjną Steam. Jeśli masz ją w innej, wpisz jej ścieżkę. Zapisz plik jako Steam, a potem, używając Eksploratora Plików, zmień nazwę na Steam.bat. teraz stworzymy do niego skrót, wyglądający tak samo, jak ikonka Steam. Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszki i wybierz nowy skrót, a następnie wpisz w lokalizacji cmd /c “C:\Program Files\Steam\Steam.bat.

Wybierz stworzenie skrótu i nadaj mu nazwę, jaką chcesz. Aby zmienić ikonkę, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki, wybierz właściwości i zmianę ikonki. Przejdź do folderu Steam na Twojej maszynie, a następnie kliknij dwukrotnie na ikonce Steam.exe. Stworzony skrót będzie działać tak samo, jak normalna ikonka Steam, ale dodatkowo zapewni wyłączanie drugiego monitora. Taką samą operację przeprowadź z innymi aplikacjami.