Dysk SSD jest sam w sobie bardzo szybki, ale czy wiesz, że da się go jeszcze bardziej ulepszyć pod tym względem?

SSD - czyli Solid State Disk - to następcy klasycznych dysków HDD. Pisaliśmy o nich na łamach PC World setki razy, nie ma więc sensu wyjaśniać, czym się różnią od poprzedników. Tym razem jednak zajmiemy się innym aspektem ich działania, a mianowicie - możliwością optymalizacji. Czy w przypadku dysków SSD jest ona w ogóle możliwa?

Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej. Pomimo zastosowania pamięci NAND i braku ruchomych części, dyski SSD mogą ulegać zużyciu, przez co pojawiają się błędy, może także zauważalnie spaść szybkość odczytu/zapisu danych. Zanim przystąpimy do optymalizacji, pamiętaj, że ma ona innych charakter niż w przypadku modeli HDD, dlatego służą do tego inne programy i narzędzia. Warto zaznaczyć, że systemy Windows doskonale rozróżniają rodzaje dysków i jeśli spróbujesz np. wykonać optymalizację SSD za pomocą narzędzi systemowych, nie zobaczysz wówczas opcji optymalizacji.

Zobacz również:

Kiedy warto przeprowadzić optymalizację SSD?

Dyski SSD są generalnie bardzo szybkie same w sobie. Jak zatem można dojść do wniosku, że czas na poprawki? Po prostu będzie to wtedy, gdy odczuwasz, że system reaguje wolniej. Oczywiście nie musi być to wina samego dysku SSD. Przeprowadź najpierw optymalizację systemu i zobacz, czy sytuacja zmieni się na lepsze. Jeśli nie - dopiero wówczas warto pomyśleć o zabraniu się za dysk SSD.

W poniższej galerii prezentujemy pięć sprawdzonych narzędzi, które pomogą w tym zadaniu.

5 narzędzi do poprawy szybkości dysku SSD

5 narzędzi do poprawy szybkości dysku SSD ( ) × Samsung SSD Magician Samsung SSD Magician Samsung SSD Magician to proste w obsłudze narzędzie producenta, które przeznaczone jest dla różnych modeli jego dysków SSD. Wśród funkcji znajdziemy: natychmiastową diagnozę, łącznie z parametrem TBW (Total Bytes Written), aby ocenić ogólny stan techniczny dysku SSD;

(Total Bytes Written), aby ocenić ogólny stan techniczny dysku SSD; analizę S.M.A.R.T. - pozwala sprawdzić dysk SSD i wykryć ewentualną awarię, zanim ona nastąpi;

- pozwala sprawdzić dysk SSD i wykryć ewentualną awarię, zanim ona nastąpi; test sekwencyjnej i losowej prędkości odczytu/zapisu wraz z porównaniem wyników z poprzednimi wynikami, aby utrzymać możliwie największą wydajność;

optymalizacja wydajności - przywrócenie wydajność dysku SSD sprzed degradacji poprzez zwiększenie wydajności (TRIM);

zwiększenie wydajności - dzięki trybowi RAPID, który polega na inteligentnym buforowaniu danych w pamięci DRAM;

bezpieczne usuwanie danych bez uszczerbku dla funkcjonalności dysku SSD. Samsung SSD Magician dostępny jest za darmo. Znajdziesz go na tej stronie. Fot.: Samsung SSD Tweaker SSD Tweaker SSD Tweaker to narzędzie dostępne w czterech edycjach: darmowej, a także płatnych Home, Business oraz Enterprise. Co je różni? Zacznę najpierw od tego, co łączy - a jest to możliwość optymalizacji dysku SSD, pomoc w zarządzaniu zasobami pamięci nośnika oraz sprawdzanie wydajności - TRIM. Czyli - podstawowe narzędzia optymalizacyjne dysków. Nie trzeba przy tym niczym się znać. W aplikacji jest opcja automatyczne optymalizacji za pomocą jednego kliknięcia. Lista różnic pomiędzy poszczególnymi edycjami jest nieco większa. Płatne wydania mają dodatkowo takie opcje, jak: optymalizacja TRIM - funkcja związane z poprawieniem wydajności;

automatyczna aktualizacja oprogramowania;

optymalizacja DIPM - pozwala na optymalne wykorzystanie mocy, co przekłada się na wolniejsze zużywanie baterii laptopa;

zaawansowane zarządzanie DLL. Wszystkie edycje SSD Tweaker znajdziesz na tej stronie. Fot.: H Tur/PC World Crucial Storage Executive Crucial Storage Executive Crucial Storage Executive to kolejna propozycja od producenta dysków SSD i podobnie jak w przypadku Samsunga - przeznaczona dla jego modeli. Jest całkowicie darmowe i oferuje takie możliwości, jak: włączenie funkcji Momentum Cache , która pozwala nawet na dziesięciokrotne przyśpieszenie operacji wykonywanych przez SSD;

, która pozwala nawet na dziesięciokrotne przyśpieszenie operacji wykonywanych przez SSD; pobieranie i instalacja najnowszego firmware;

monitorowanie temperatury operacyjnej i całkowitej;

bezpowrotne usuwanie danych;

możliwość zresetowania hasła szyfrującego. Chociaż nie ma tu polskiej wersji językowej, każdy powinien dać sobie radę z obsługą tego narzędzia. Znajdziesz je na tej stronie. Fot.: Crucial Kingston SSD Manager Kingston SSD Manager Kingston SSD Manager to aplikacja od producenta dysków SSD. Umożliwia monitorowanie różnych modeli Kingston oraz zarządzanie różnymi aspektami ich pracy. Znajdziemy tu następujące funkcje: monitorowanie kondycji, stanu oraz stopnia wykorzystania dysku;

wyświetlanie danych identyfikacyjnych dysku, włącznie z nazwą modelu, numerem seryjnym, wersją oprogramowania sprzętowego i innymi informacjami;

wyświetlanie i eksportowanie szczegółowych raportów dotyczących kondycji i stanu dysku;

aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku;

możliwość bezpiecznego wymazywania danych;

funkcję overprovisioning w obszarze HPA (Host Protected Area). Kingston SSD Manager możesz pobrać z tej strony. Fot.: WindowsReport SSD Fresh SSD Fresh SSD Fresh to darmowe narzędzie do optymalizacji każdego dysku SSD. Działa na wiele różnych sposobów, zaczynając od indeksowania danych po usprawnienie dostępu do jądra i podnoszenie wydajności TRIM. Wyłącza także funkcje włączone domyślnie, które jednak mogą być całkowicie niepotrzebne. Wyświetla 10 najbardziej aktywnych procesów obsługiwanych przez dysk, podaje informacje na temat jego zużycia oraz dane S.M.A.R.T. (w tym błędy, temperaturę itp.). Minusem wersji darmowej jest wyświetlanie reklam i zachęt do zakupu licencji oraz konieczność rejestracji przed pierwszym użyciem. Zalety to z kolei funkcja optymalizacji jednym kliknięciem oraz możliwość uzyskania wszystkich danych na temat danego modelu dysku. Fot.: SSD Fresh

Źródło: WindowsReport