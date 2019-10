5 sieci VPN, które nie gromadzą logów

Sieci VPN to dobry sposób na zapewnienie sobie prywatności. Jednak niektórzy dostawcy zbierają logi użytkowników, w których zawarte są informacje o dacie i czasie połączenia, długości jego trwania, itp. Nie każdemu się to podoba, dlatego prezentujemy dostawców nie stosujących takich praktyk.

Warto zauważyć, że wielu dostawców sieci VPN ogłasza się jako firmy niegromadzące logów, jednak musimy im wierzyć na słowo, ponieważ nie ma żadnej możliwości sprawdzenia tego. A tymczasem można się niemiło rozczarować, o czym świadczą dwa przykłady. Pierwszy - IPVanish przekazało FBI logi jednego ze swoich użytkowników. Drugi - HideMyAss dostarczyło władzom logi wielu użytkowników podejrzewanych o udział w akcjach hakerskich. Z pewnością to nie wszystko, jednak póki co inne przykłady "zdradzenia" klientów przez dostawców sieci VPN nie ujrzały światła dziennego.

Komu zatem zaufać? Jaki dostawca VPN naprawdę nie zbiera logów i można mu zaufać? TechSpot przetestował kilkanaście sieci, a oto wyniki tego przeglądu.

ExpressVPN

ExpressVPN ma siedzibę na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, nie zbiera logów, koszt: 8,32 USD/m-c przy planie rocznym, 12,95 USD bez zobowiązań, możliwość wycofania się po 30 dniach.

ExpressVPN jest przyjazny dla użytkownika, cechuje go doskonała szybkość i wydajność, świetnie obsługuje witryny streamingowe (jak Netflix) - przy wyborze najbliższych geograficznie serwerów można osiągnąć szybkość transferu wynoszącą nawet 150Mbps. W kwietniu 2019 dostawca usprawnił infrastrukturę swoich serwerów, dzięki czemu wszystkie działają w trybie RAMDisk i korzystają z technologii TrustedServer. Daje to pewność, że nic nie jest na nich przechowywane, a ponieważ pamięć RAM zachowuje informacje tylko do momentu wyłączenia, każde ponowne uruchomienie serwera wiąże się z oczyszczeniem jego pamięci - serwery nie działający w trybie RAMDisk zachowują informacje, które można zapisywać, nadpisywać i kasować ręcznie, jednak jeśli ktokolwiek uzyska dostęp do serwera, ma dostęp również do nich. Co gorsza - jest możliwe zainstalowanie backdoora na zhakowanym serwerze.

W lipcu 2019 ExpressVPN zgodził się na audyt przez niezależną firmę, która potwierdziła brak zapisywanych i gromadzonych logów przez dostawcę. Niemal dwa lata wcześniej, w grudniu 2017 roku, władze Turcji domagały się udostępnienia jednego z serwerów, co było niezbędne do śledztwa związanego z zabójstwem na tle politycznym. Gdy ExpressVPN odmówił, władze fizycznie przejęły serwer dostawcy, znajdujący się w jednym z centrów danych na terenie Turcji, jednak nie uzyskały żadnych informacji - właśnie z powodu braku gromadzonych logów.

NordVPN

NordVPN ma swoją siedzibę w Panamie, nie zbiera logów, koszt to 3,17 euro/m-c przy planie 3-letnim, 10,87 euro/m-c bez zobowiązań, możliwość wycofania się po 30 dniach

NordVPN to dostawca, który dobrze sprawuje się na każdym obszarze działania i oferuje mocna ochronę przeciwko wyciekom danych, a także zaawansowane mechanizmy VPN, jak podwójne przekierowania, a także Tor-over-VPN. W listopadzie 2018 roku jego serwery przeszły audyt (prowadzony przez PricewaterhouseCoopers), który potwierdził brak zgromadzonych logów. Jest on dostępny w pełnej wersji dla każdego subskrybenta. Znalazło się w nim potwierdzenie braku zbierania logów, używanych adresów IP, a także zapisów aktywności sieciowej. Abonament umożliwia korzystanie z VPN przez sześć urządzeń jednocześnie - każde z nich jest traktowane w taki sam sposób.

VyprVPN

VyprVPN ma swoją siedzibę w Szwajcarii, abonament kosztuje 3,75 USD/m-c, a użytkownik może wycofać się z niego po 30 dniach.

VyprVPN to sprawnie działająca sieć VPN, oferująca bezpieczne połączenie i przyjazne aplikacje dla użytkowników. Jej zaletą jest fakt, że dysponuje własnymi serwerami (wielu dostawców dzierżawi je od form trzecich, co nie jest do końca bezpieczne). Dużym plus to korzystanie przez sieć z protokołu Chameleon, który pozwala na omijanie blokad i ograniczeń (co jest szczególnie przydatne w takich krajach, jak Chiny). W październiku 2018 roku Leviathan Security Group , firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, pomogła zmienić usługę tak, aby wyeliminować jakiekolwiek logi. Raport z tego działania jest dostępny publicznie. Przed zmianą VyprVPN zapisywał logi związane z połączeniami, w których znajdowały się również adresy IP użytkowników. Teraz nie ma żadnych śladów działalności użytkownika.

Perfect Privacy

Perfect Privacy ma swoją siedzibę w Szwajcarii, koszt abonamentu to 8,95 USD/m-c, użytkownik ma 7 dni na wycofanie się i odebranie pieniędzy.

Perfect Privacy oferuje użytkownikom anonimowość online oraz wiele funkcji związanych z bezpieczeństwem, a także obsługę nielimitowanej liczby urządzeń w abonamencie. Połączenia odbywają się przy użyciu technologii multi-hop, a dodatkowo zaimplementowano mechanizm blokujący elementy śledzące użytkownika - ma on prostą nazwę TrackStop. Siedziba firmy sieci mieści się w Rotterdamie. Jak podaje dostawca, jeśli zdarzyłoby się, że ktoś włamie na jeden z serwerów, jest on natychmiast wyłączany, a ruch przekierowywany na inne. Zresztą samo włamanie również niczego nie da, ponieważ, podobnie jak w przypadku ExpressVPN, wszystkie serwery pracują w trybie RAMDisk.

Private Internet Access

Private Internet Access ma swoją siedzibę na terytorium USA. Sugerowana cena detaliczna: 2,88 USD/m-c przy planie na 2 lata, 10,95 USD bez zobowiązań. Dostawca prowadzi politykę niegromadzenia logów oraz zwraca pieniądze do siedmiu dni.

Private Internet Access oferuje tanią, szybką i przyjazną użytkownikowi sieć VPN. Nie kosztuje dużo, jednak kryje się za tym nieco mniejsza liczba możliwości, niż w przypadku innych dostawców. Chociaż znajduje się na terenie jurysdykcji "Sojuszu Czternaściorga Oczu", brak logów został udowodniony przez dwie sprawy sądowe. Pierwsza miała miejsce w 2016 roku - człowiek, który groził zamachami bombowymi, używał tej sieci VPN do rozsyłania pogróżek. FBI domagało się od PIA dostarczenia logów, aby go namierzyć, jednak jedyne dane, jakie znajdowały się na serwerach, mogły wskazać tylko na to, że człowiek ten łączył się z adresów IP przypisanych wschodniemu wybrzeżu USA. Druga sprawa miała miejsce w czerwcu 2018 roku - chodziło o logi osoby stojącej za włamaniami na serwery i do baz danych. Podobnie jak i w poprzedniej, także tutaj nie można było podać żadnych konkretów.

Inni dostawcy VPN, którzy deklarują politykę braku logów, to: