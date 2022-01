5 sposobów usuwania zablokowanych plików

Usuwanie plików zazwyczaj nie sprawia problemów i bardzo łatwo pozbyć się niechcący ważnych zasobów. Niemniej jednak zdarzają się pliki, których usunięcie wydaje się niemożliwe. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach.

Spis treści

Powszechnie spotykany problem polega na tym, że Windows odmawia usunięcia uszkodzonego pliku wideo. Jednak podobną blokadą mogą być objęte nie tylko pliki tego typu. W gruncie rzeczy każdy plik może odeprzeć próbę usunięcia, choć przyczyny problemu bywają rozmaite. Na szczęście jest wiele sposobów pozbywania się niechcianych plików. Poniżej opisujemy najbardziej skuteczne.

Usuwanie zablokowanych plików – zamykanie Eksploratora

Jednym z najbardziej irytujących komunikatów jest ten, który kwituje próbę przemieszczenia lub usunięcia danego pliku informacją, że jest w użyciu. Jeżeli pozamykałeś wszystkie aplikacje, a Windows nadal odmawia usunięcia pliku, prawdopodobnie zablokował go Eksplorator (być może w celu wyświetlania miniatury). Przenieś tymczasowo wszystkie inne pliki do innego folderu, a następnie spróbuj usunąć folder zawierający zablokowany plik. Jeśli to nie zadziała, postaraj się go pozbyć, zamykając uprzednio Eksplorator.

Eksplorator można zamknąć w Menedżerze zadań. Fot.:PC World

Czynność ta wymaga użycia Menedżera zadań. Aby go przywołać, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del lub kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wskaż Menedżer zadań. Przeskocz na kartę Szczegóły (Menadżer powinien domyślnie otworzyć się karcie Procesy), kliknij prawym przyciskiem myszki na explorer.exe i wybierz Zakończ zadanie. Teraz możesz usunąć plik za pomocą innej aplikacji, np. dowolnego menedżera plików - pamiętaj, aby go wcześniej włączyć!

Usuwanie zablokowanych plików – tryb awaryjny

Jeśli plik nie daje się usunąć po zamknięciu Eksploratora, uruchom system w trybie awaryjnym. Zainicjuj w tym celu restart i naciśnij klawisz F8, gdy na monitorze pojawi się ekran powitalny (w Windows 8 użyj zamiast tego skrótu klawiaturowego [Shift+F8]). Wskaż opcję Tryb awaryjny, a uruchomi się okrojona wersja systemu. Przywołaj Eksplorator i podejmij kolejną próbę usunięcia pliku.

Fot.:PC World

Usuwanie zablokowanych plików – narzędzia zewnętrzne

Jest wiele aplikacji, które służą do usuwania kłopotliwych plików. Narzędzia te stosują różne metody, aby dopiąć swego. Na przykład tworzą skrypty, które uruchamiają się tuż po wczytaniu Windows, zanim plik zostanie zablokowany. Do narzędzi tego typu należą m.in. MoveOnBoot, Unlocker, LockHunter i Delete Doctor.

LockHunter. Fot.: Crystal Rich Ltd.

Usuwanie zablokowanych plików – zmiana rozszerzenia

Niekiedy jest to najprostszy sposób, aby usunąć plik, którego nie można skasować w tradycyjny sposób. Na przykład plik o nazwie urodziny.avi możesz przemianować na urodziny.txt. Jest wówczas szansa, że plik "odpuści" i pozwoli się usunąć. Ale aby zmiana rozszerzenia była możliwa, musisz na karcie Widok w Eksploratorze wybrać pokazywanie Rozszerzenia nazw plików.

Rozszerzenia nazw plików. Fot.: H Tur/PC World

Na dole porównanie - tak prezentują się pliki w eksploratorze z nazwą rozszerzenia, a poniżej - bez niej, w widoku standardowym.

Fot.: H Tur/PC World

Zmień rozszerzenie pliku - pamiętaj, że rozszerzenie musi oddzielać od nazwy pliku kropka. Po zmianie spróbuj skasować plik w normalny sposób, czyli klikając na niego prawym przyciskiem myszki i wybierając Usuń.

Usuwanie zablokowanych plików – konsola tekstowa

Gdy Eksplorator poniesie klęskę podczas usuwania zablokowanego pliku, warto skorzystać ze sprawdzonego polecenia del w konsoli tekstowej. Przyczyny odmowy pozostają zazwyczaj tajemnicą systemu. Jedną z nich może być zbyt długa ścieżka dostępu do pliku. Komunikaty raczej nie podają konkretnego powodu. W witrynie pomocy technicznej Microsoftu można znaleźć aż sześć przeszkód uniemożliwiających pozbycie się pliku. Jest jednak metoda, która powinna pomóc w większości wypadków.

Na ekranie widać okno Eksploratora, a w nim folder z niechcianym plikiem, który nie daje się usunąć. Przytrzymaj naciśnięty klawisz [Shift] i kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w prawej części Eksploratora. Upewnij się, że nie jest zaznaczony żaden z plików. Wskaż polecenie Otwórz tutaj okno programu PowerShell w menu kontekstowym. W konsoli tekstowej wpisz polecenie usuwania, a za nim pełną nazwę pliku. W wielu wypadkach odniesiesz sukces już tym najprostszym sposobem.

Oto przykład:

del NazwaPliku.txt

Pamiętaj, że nie musisz wpisywać od razu całej nazwy, lecz tylko początek. Klawiszem [Tab] uaktywnisz funkcję automatycznego uzupełniania. Podanie ścieżki dostępu nie jest konieczne, bo dany plik znajduje się w bieżącym folderze.

Jeśli jednak próba okaże się bezskuteczna, zastosuj składnię ? wraz z pełną ścieżką dostępu i nazwą pliku, np.

del ?C:TekstyNazwaPliku.txt

Jeżeli nazwa pliku lub ścieżka zawiera choć jedną spację, trzeba ująć ją w cudzysłów, np.

del "?C:TekstyNazwa Pliku lpt1.txt"

Pliku o wspomnianej nazwie nie uda ci się usunąć w Eksploratorze, bo zawiera ciąg znaków lpt1, a ten jest zarezerwowaną nazwą systemu.

Zobacz także nasz poradnik: Jak usunąć ochronę przed zapisem z pendrive'a lub karty pamięci?