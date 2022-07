5 świetnych funkcji w AirPodsach, o których nie mieliście pojęcia

AirPodsy to naprawdę zmyślny przyrząd! Znaleźliśmy kilka funkcji, o których możecie nie wiedzieć, a które jeszcze bardziej umilą Wam korzystanie ze słuchawek Apple.

Spis treści

Łatwość użytkowania - to jeden z głównych sloganów, którymi chwali się Apple od samego początku sprzedaży słuchawek AirPods. Otwierasz opakowanie, zbliżasz słuchawki do iPhone'a i jest! Na ekranie wyskakuje okienko, w którym wystarczy wybrać Połącz i od razu możemy cieszyc się muzyką.

Jest jeszcze więcej świetnych funkcji, z których korzystamy na co dzień - aktywna redukcja szumów w wersji Pro, automatyczna pauza przy wyjęciu słuchawek z uszu - to wszystko sprawia, że korzystanie z tego urządzenia jest tak wygodne. Jednak co jeśli powiem, że możliwe jest wejście na jeszcze wyższy poziom wtajemniczenia i wygody?

Zobacz również:

Oto pięć świetnych funkcji w AirPodsach, o których możecie nie wiedzieć, ale które zdecydowanie ułatwią Wam życie. Większość z nich zadziała też w słuchawkach firmy Beats - pod warunkiem, że wyposażone są w czip H1.

AirPodsy przeczytają Ci wiadomości bez dotykania telefonu

Jak często zdarza się, że dostajecie SMSa lub wiadomość na Facebooku, ale nie macie możliwości akurat jej odczytać? Cóż, AirPodsy mogą zrobić to za Was dzięki Siri. Od iOS 15 asystent może przeczytać nam nasze wiadomości SMS, iMessage, powiadomienia i przypomnienia.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

W celu uruchomienia tej możliwości wystarczy w Ustawieniach wejść w panel Powiadomienia, a następnie znaleźć opcję Ogłaszaj powiadomienia. Z tego panelu możemy ją włączyć lub wyłączyć a także wybrać, które aplikacje będą mogły z nią współpracować. Na tę chwilę Siri może mieć problemy z językiem polskim, lecz już niedługo powinno się to zmienić, gdyż Apple intensywnie pracuje nad szerszym wsparciem.

Co więcej, dzięki tej funkcji możemy też od razu odpowiedzieć na najnowszą wiadomość. Zaraz po jej wysłuchaniu asystent zacznie nasłuchiwać naszej odpowiedzi - wystarczy wtedy powiedzieć, co chcemy wysłać, a program zrobi to za nas - wszystko bez konieczności dotykania telefonu.

Dzięki AirPodsom podzielisz się muzyką ze znajomymi

Kiedyś dzielenie się muzyką było bardzo szybkie - wystarczyło wyjąć z ucha jedną słuchawkę i podać ją siedzącej obok osobie. Teraz możemy zrobić to jeszcze wygodniej - wystarczy, że obie osoby mają swoje AirPodsy.

Fot. Apple

Podczas słuchania muzyki wystarczy przesunąć od góry ekranu w dół, gdzie pojawi się centrum sterowania naszym dźwiękiem. Tam, pod ikonką AirPlay, znajdziemy możliwość Udostępnij audio. Wystarczy w nią kliknąć i zbliżyć drugie AirPodsy do naszego telefonu. Po chwili pojawią się na naszym ekranie i gdy klikniemy ich ikonkę, będziemy mogli korzystać z obu par słuchawek jednocześnie!

Możesz zmienić funkcje, które spełniają gesty w Twoich AirPodsach

Sterowanie za pomocą gestów i dotyku jest w AirPodsach bardzo instynktowne - jednak każdy ma swoje przyzwyczajenia. Ze względu na to, każdy ze znanych nam gestów możemy zmienić i dopasować do naszych upodobań - jest to też bardzo proste.

Fot. Apple

Aby to zrobić, wystarczy wejść w Ustawienia i tam znaleźć opcję Bluetooth. Następnie należy kliknąć małą ikonkę (i), znajdującą się obok naszych słuchawek. Tutaj dopasujemy zachowanie naszych dotknięć i przyciśnięć - to idealny sposób na lepsze spersonalizowanie naszego sprzętu!

AirPodsy pomogą Ci usłyszeć nawet najmniej wyraźny szept

Teraz mały dodatek dla posiadaczy AirPodsów Pro - ta funkcja zadziała tylko z najdroższymi słuchawkami dousznymi od Apple. Jest to tryb Wyraźny głos, dzięki któremu możemy wzmocnić głos osoby, z którą aktualnie rozmawiamy. Jest to świetna funkcja do użycia w głośnych miejscach, znajdzie też zastosowanie dla osób mających problemy ze słuchem.

Fot. Apple

Skorzystanie z tego trybu jest bardzo proste. Wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie kliknąć Dostępność, wybrać opcję Dźwięk/wizualne, a potem włączyć Dostrajanie słuchawek. Teraz wystarczy wejść w Tryb kontaktu -> Dostosuj tryb kontaktu i w tym menu włączyć funkcję Wyraźny głos. W tym samym miejscu znajdują się też różne ustawienia dla trybu kontaktu - to świetna okazja, żeby je też dostosować do siebie!

Z AirPodsami nie musisz ciągle łączyć się z nowymi urządzeniami

Wszyscy znają wypowiedzi o tym, jak to sprzęt od Apple "po prostu działa" albo wręcz "działa jak magia". Nie inaczej jest z AirPodsami - mogą one magicznie zmieniać to, do którego urządzenia są podłączone. Tutaj nie trzeba nawet nic ustawiać - wystarczy, że oba (lub więcej) urządzenia są podłączone do tego samego konta AppleID. Kiedy przestaniemy puszczać muzykę z iPhone'a, a zaczniemy robić to na naszym Macu - słuchawki automatycznie podłączą się do nowego źródła.

Jednak z tej funkcji nie wszyscy chcą korzystać - na szczęście dość łatwo ją wyłączyć. Aby to zrobić, należy upewnić się, że słuchawki są podłączone do iPhone'a. Tam nawigujemy do Ustawień -> Bluetooth i klikamy na małe (i) obok wybranego urządzenia. Tam wystarczy kliknąć przycisk Połącz z tym iPhone'em i zmienić do ustawienie z Automatycznie na Ostatnie połączenie z tym iPhone'em.

Następnie należy zrobić to samo na naszym Macu. Aby to zrobić, podłączamy się do niego naszymi słuchawkami, wybieramy manu Apple -> Preferencje systemowe i klikamy w opcję Bluetooth. Tam wybieramy Opcje tuż obok naszych AirPodsów. Wchodzimy w menu Łącz z Makiem i wybieramy Ostatnie połączenie z tym Makiem.

Źródło: Macworld.com