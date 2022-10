5 ukrytych funkcji w iOS 16, które warto znać!

Nie wszystkie nowości, które wprowadziło Apple wraz z premierą kolejnej odsłony systemu iOS, są tak oczywiste. Kilka z nich zebraliśmy dla was w tym tekście.

Źródło: PCWorld

iOS 16 zadebiutował na iPhone'ach we wrześniu tego roku. Większość użytkowników nowego systemu zapewne zdążyło już skonfigurować swój ekran blokady, zmienić wskaźnik baterii czy dostosować powiadomienia, jednak jest kilka mniejszych funkcji, które również zasługują na twoją uwagę. Oto kilka z nich, które mogłeś przegapić.

1. Wsparcie dla kontrolerów

iOS 16 oficjalnie zawiera wsparcie dla wielu nowych kontrolerów Bluetooth do gier. Wśród obsługiwanych urządzeń znajdują się, między innymi, Nintendo Switch Joy-Cons i Pro Controllers, co znacznie rozszerza możliwości iPhone'ów w roli smartfonów do gier. Wsparcie to rozciąga się również na tvOS i iPadOS.

2. Powiadomienia przy udostępnianiu ekranu

W poprzedniej wersji systemu, kiedy udostępniałeś swój ekran, Apple automatycznie wyłączało powiadomienia, aby osoby, które go oglądają nie mogły zobaczyć żadnych alertów. Teraz jednak masz możliwość dostosowania tej funkcji do własnych potrzeb. Wystarczy, że otworzysz Ustawienia, a następnie otworzysz zakładkę Powiadomienia. Teraz należy rozwinąć opcje oznaczone jako Udostępnianie ekranu i zmienić nasze preferencje dotyczące ewentualnego wyświetlania notyfikacji.

Źródło: iOS 16 Źródło: iOS 16

3. Scalanie duplikatów

Jedna z najciekawszych funkcji. Dotyczy ona aplikacji Zdjęcia, a dokładniej duplikatów zdjęć i filmów. Kopie zajmują sporo miejsca na smartfonie, które możemy teraz zwolnić w bardzo prosty sposób. W tym celu należy otworzyć aplikację Zdjęcia, a następnie rozwinąć opcje albumów i odszukać zakładkę o nazwie Duplikaty. Kolejnym krokiem jest wybranie duplikatów, których chciałbyś się pozbyć, a następnie uruchomienie opcji Złącz.

Źródło: iOS 16

4. Sprawdź hasło do Wi-Fi z poziomu iPhone'a

Wraz z premierą systemu iOS 16 możesz wreszcie sprawdzić hasła do zapisanych sieci Wi-Fi. Następnie możesz je łatwo skopiować do schowka, aby w razie potrzeby udostępnić je w dowolny sposób.

Wystarczy otworzyć Ustawienia, a następnie opcje Wi-Fi. Teraz naciśnij przycisk informacyjny (i) obok sieci, do której chcesz uzyskać hasło. Spowoduje to przejście do ekranu z wieloma opcjami i informacjami. W polu Hasło zamiast hasła będą kropki, ale wystarczy stuknąć, a iPhone uwierzytelni Cię za pomocą Face ID lub Touch ID i wyświetli hasło w postaci zwykłego tekstu.

5. Nie martw się o przypadkowe kończenie połączeń

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło wam się omyłkowo zakończyć rozmowę telefoniczną poprzez uderzenie w przycisk zasilania, to Apple przygotowało rozwiązanie specjalnie dla was. Przejdź do Ustawień, a następnie rozwiń zakładkę Dostępność. Teraz wejdź w opcję Dotyk i wybierz Nie kończ połączeń po zablokowaniu. Teraz Twoje połączenia będą kończyć się tylko wtedy, gdy stukniesz przycisk Zakończ połączenie lub gdy osoba po drugiej stronie odłoży słuchawkę.