5G - czym tak właściwie jest i co może Ci dać?

Czym różni się 5G od swoich poprzedników i jakie da Ci konkretne korzyści? Wyjaśniamy - zobacz!

Maszyna marketingowa 5G działa od jakiegoś czasu - jednak jest to na razie działanie powolne, ponieważ ten standard telekomunikacyjny ma dopiero się upowszechnić. Pamiętacie reklamy sieci, która oferowała telefony "5G Ready"? Takie zabiegi marketingowe, orbitujące wokół 5G, mają miejsce nie tylko w Polsce - w USA sieć AT&T zaczęła nazywać niektóre swoje usługi jako "5G Evolution", dodając do tego niektóre smartfony ze znaczkiem "5G e". Oczywiście to wszystko mocno na wyrost - aktualnie pokrycie świata zasięgiem 5G jest mikroskopijne, a producenci muszą postawić tysiące masztów obsługujących ten standard.

Czym jest 5G?

Skoro mamy 5G, powstaje naturalne pytanie, czym cechują się wcześniejsze "G" (przy okazji - jest to skrót od "Generation")? Oto krótki przewodnik:

1G - to standard analogowy, który pojawił się w latach 80-tych; opracowano kilka niekompatybilnych ze sobą systemów analogowych, umożliwiały wyłącznie łączność głosową

- to standard analogowy, który pojawił się w latach 80-tych; opracowano kilka niekompatybilnych ze sobą systemów analogowych, umożliwiały wyłącznie łączność głosową 2G - temu standardowi zawdzięczamy SMS-y i MMS-y oraz limitowany transfer danych - 50 kb/s; pojawił się w 1991 roku; co ciekawe, w niektórych krajach nadajniki 2G wyłączono dopiero w tym roku

- temu standardowi zawdzięczamy SMS-y i MMS-y oraz limitowany transfer danych - 50 kb/s; pojawił się w 1991 roku; co ciekawe, w niektórych krajach nadajniki 2G wyłączono dopiero w tym roku 3G - narodziny mobilnego internetu; choć szybkość nie była imponująca, a ładowanie stron i map niezwykle wolne, można było korzystać z niego na całym świecie; standard ten pojawił się w 2001 roku w Japonii, obecnie pokrywa 90% terenu Polski; pierwszy iPhone był - technicznie patrząc - urządzeniem 3G

- narodziny mobilnego internetu; choć szybkość nie była imponująca, a ładowanie stron i map niezwykle wolne, można było korzystać z niego na całym świecie; standard ten pojawił się w 2001 roku w Japonii, obecnie pokrywa 90% terenu Polski; pierwszy iPhone był - technicznie patrząc - urządzeniem 4G - standard pojawił się w 2009 roku i ma świetnie po dziś dzień; ulepszona wersja to LTE , czyli Long Term Evolution .

- standard pojawił się w 2009 roku i ma świetnie po dziś dzień; ulepszona wersja to , czyli . 5G - to kolejny krok w ewolucji, który będzie rządzić przez kolejną dekadę; szybkość transferu danych ma pozwolić na zaspokojenie potrzeb urządzeń stacjonarnych, mobilnych oraz internetu rzeczy

- to kolejny krok w ewolucji, który będzie rządzić przez kolejną dekadę; szybkość transferu danych ma pozwolić na zaspokojenie potrzeb urządzeń stacjonarnych, mobilnych oraz internetu rzeczy 6G - tak, tak, trwają już prace nad siecią 6G, ale jak wyznał szczerze doktor Ari Pouttu, wykładowca uniwersytetu w Oulu, wicedyrektor fińskiego programu badań nad sieciami telekomunikacyjnymi 6G: "nikt jeszcze nie wie, czym jest sieć 6G" (cytat za TVP Info). Ujawniono także, że Chiny pracują nad 6G i to już od 2018 roku! W Korei Pd. takie prace rozpoczęły się w styczniu b.r. Zdaniem ekspertów, nie ma się co spodziewać tego standardu szybciej, niż za 10 lat, więc możemy na razie po prostu o nim zapomnieć.

Swoją szybkość standard 5G zawdzięcza korzystaniu z fal radiowych wysokiej częstotliwości, zwanych milimetrowymi, które po raz pierwszy znalazły zastosowanie właśnie w 5G. Wyższe częstotliwości oznaczają większą szybkość ale kosztem mniejszego zasięgu. Ponadto fale długości milimetrowej blokują naturalne i sztuczne przeszkody - drzewa, ściany, okna, itp. Dlatego na terenach miejskich potrzeba dużej liczby masztów, aby sygnał był mocny i stabilny.

Co może dać Ci 5G?

Przede wszystkim potężne szybkości transferu danych - w zależności od lokalizacji najbliższego nadajnika, modelu telefonu oraz innych czynników, 5G będzie mogła zaoferować szybkość transmisji danych od 2 do nawet 10 razy szybszą niż LTE. W praktyce wiąże się to z mniejszymi opóźnieniami i szybszym otwieraniem stron; w przypadku ruterów 5G będzie możliwe szybkie pobieranie nawet dużych plików z sieci. Standard ten może stać się konkurencją dla połączeń Ethernetowych, którym niewiele - lub prawie wcale - nie będzie ustępować. I to właśnie fakt, na który warto zwrócić uwagę - 5G może przyczynić się do likwidacji internetu kablowego.

5G - kiedy będzie dostępna i gdzie?

Już obecnie kilka miast w Wielkiej Brytanii i USA jest pokrytych zasięgiem 5G, jednak przewiduje się, że najszybciej pokryje Chiny - zobacz nasz artykuł "1,9 miliarda smartfonów 5G do końca 2023 roku - czy to się sprawdzi?". Aktualnie trzy smartfony mają pełne wsparcie dla tego standardu: Huawei Mate 20X, Samsung Galaxy S10 5G oraz LG V50 THIN Q. Łączy je również fakt, że są dość kosztowne. Więcej telefonów mających wsparcie dla 5G powinno pojawić się w kolejnych miesiącach. Co należy zauważyć - moduł 5G sprawia, że gabaryty telefonów muszą być większe od dotychczasowych, wymagają także mocniejszych baterii - inaczej szybko się przegrzewają i przełączają na 4G.

Dostawcy telefonii komórkowej stawiają w tej chwili maszty obsługujące 5G praktycznie na całym świecie, również i w Polsce. Według strategii opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w styczniu 2018 roku, pierwszym miastem objętym siecią 5G ma być Łódź. Decydującym o wskazaniu Łodzi okazał się duży węzeł komunikacyjny w okolicach miasta i szereg usług opartych na sieci wprowadzanych przez lokalny samorząd. 7 grudnia 2018 w centrum 5G_LAB w Warszawie została uruchomiona pierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna sieć 5G, składająca się z pięciu stacji bazowych, pracujących w paśmie 3,5 GHz o szerokości kanału 100 MHz. W inauguracji wzięli udział minister cyfryzacji Marek Zagórski, prezes zarządu T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, prezes zarządu Deutsche Telekom Timotheus Höttges oraz odpowiedzialny za rynek europejski członek zarządu tegoż przedsiębiorstwa, Srini Gopalan.

Jednak szybkości stawiania masztów nie da się przyśpieszyć i termin upowszechnienia się 5G jest wyznaczany przez znawców tematu na 2022 rok.