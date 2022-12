6 alternatyw dla Photoshopa

Popularny program Photoshop jest nie tylko profesjonalnym, ale i stosunkowo drogim narzędziem. Z jakich alternatyw możemy skorzystać pracując na Windowsie?

Photoshop to program przeznaczony do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, stworzony przez firmę Adobe Systems. Jest on podstawą nowoczesnego projektowania graficznego i standardowym narzędziem pracy wielu osób. Nie każdego jednak stać na jego subskrypcję, dlatego poszukaliśmy zadowalających alternatyw. Zapoznaj się z naszym zestawieniem.

Zobacz również: