6 powodów, które sprawiają, że twoja organizacja powinna wybrać komputer AIO

Komputery All in One to coraz popularniejszy wybór wśród odbiorców instytucjonalnych. Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to niejedyne cechy charakterystyczne komputerów zintegrowanych z monitorem.

Wiele firm stoi obecnie przed wyzwaniem zakupu dodatkowego sprzętu dla swoich pracowników, który posłuży przez wiele lat. Do wyboru mają laptopy, klasyczne komputery stacjonarne, konstrukcje typu Ultra Small Form Factor oraz coraz częściej spotykane komputery All in One.

Dziś zajmiemy się komputerami All in One, które stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla klasycznych desktopów oraz laptopów. Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to dopiero początek zalet konstrukcji typu All in One.

Komputer typu All in One

W dzisiejszym poradniku wyjaśniamy czym są komputery All in One oraz dlaczego warto kupić taki komputer dla pracowników organizacji.

Czym charakteryzuje się komputer All in One?

All in One to rodzaj obudowy, który charakteryzuje się obecnością wbudowanego monitora oraz wszystkich niezbędnych do działania podzespołów. Oznacza to, że komputer All in One w przeciwieństwie do klasycznego komputera stacjonarnego nie posiada jednostki centralnej, dodatkowego monitora oraz mnóstwa kabli niezbędnych do połączenia wszystkich peryferiów.

W komputerach typu All in One płyta główna znajduje się bezpośrednio za lub pod monitorem. Rozwiązanie to pozwala zamknąć cały komputer w obudowie o niewielkich rozmiarach. Dodatkowo kupując komputer All in One pozbywamy się problemu z mnóstwem plączących się przewodów. Do działania komputera typu All in One wymagane jest jedynie zasilanie. Wszystkie niezbędne urządzenie peryferyjne takie, jak mikrofony czy kamerka wideo są wbudowane, a klawiatura i mysz mogą łączyć się z jednostką centralną bezprzewodowo.

Dlaczego warto wybrać komputer typu All in One

Gdy wiemy już jak wygląda komputer All in One oraz jakie są jego najważniejsze cechy charakterystyczne możemy przejść do powodów, które sprawiają, że komputery All in One są niezwykle atrakcyjnym produktem dla organizacji posiadających w swoich zasobach mnóstwo komputerów.

Niskie zużycie energii i wysoka kultura pracy

Komputery All in One posiadają znacznie niższe zużycie energii od podobnie skonfigurowanych komputerów stacjonarnych. Wszystkie podzespoły są starannie dobrane i idealnie ze sobą współpracują. Dodatkowo komputery All in One bardzo często posiadają układy o obniżonym poborze prądu. Oznacza to, że cały komputer pobiera kilka razy mniej prądu od klasycznego desktopa. Przekłada się to na znacznie niższe rachunki za prąd. Dodatkowo komputery All in One posiadają specjalnie zaprojektowane chłodzenie, które powoduje, że podczas pracy biurowej komputer tego typu jest praktycznie niesłyszalny.

W przypadku Lenovo IdeaCentre A540 zasilacz posiada moc maksymalną wynoszącą 150 W (w wersji z matrycą o przekątnej 23,8 cala). Podobnie skonfigurowany komputer stacjonarny potrzebuje co najmniej 400 W zasilacz.

Kompaktowe wymiary i wysoka ergonomia pracy

Komputer typu All in One jest znacznie mniejszy od klasycznego komputera stacjonarnego. Wszystkie elementy umieszczone są w obudowie, której rozmiary są jedynie nieznacznie większe od klasycznego monitora. Przekłada się to na większą ilość miejsca na stanowisku pracy. Dodatkowo monitor wbudowany w komputer All in One posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.

Monitor z regulowaniem kąta nachylenia

Całość uzupełniają dedykowane urządzenia wskazujące. Brak kabli w połączeniu z kompaktowymi wymiarami pozwala znacznie lepiej zagospodarować przestrzeń roboczą. Nie bez znaczenia jest też fakt, że użytkownik nie jest otoczony mnóstwem przewodów łączących poszczególne elementy z jednostką centralną.

Wbudowana kamera, głośniki oraz mikrofony to podstawa

W dzisiejszych czasach sporo organizacji kupuje swoim pracownikom laptopy tylko ze względu na obecność wbudowanej kamerki wideo, mikrofonów oraz głośników. Elementy te są niezbędne do przeprowadzania telekonferencji. W przypadku komputera stacjonarnego musimy doposażyć się w kolejne urządzenia peryferyjne, które pozwolą nam na wirtualne spotkania z współpracownikami. W przypadku komputerów typu All in One zyskujemy wygodę pracy znaną z komputerów stacjonarnych oraz wysokiej klasy kamerkę internetową, system mikrofonów i głośniki znane z wysokiej klasy laptopów. Wszystkie te elementy sprawiają, że komputery All in One są idealne do przeprowadzania wirtualnych spotkań.

Kamera kompatybilna z Windows Hello w wysuwanym module

Dodatkowo niektóre modele takie posiadają dodatkowe funkcje. W przypadku Lenovo IdeaCentre A540 jest to kamera internetowa znajdująca się w wysuwanym module. Rozwiązanie to dba o prywatność użytkowników - kamera jest widoczna tylko wtedy, kiedy jest niezbędna. Dodatkowo IdeaCentre A540 posiada głośniki stereo JBL z wbudowanym subwooferem, które dbają o krystalicznie czysty głos uczestników spotkania.

Lenovo IdeaCentre A540 z 27 calowym ekranem

Wysoka wydajność i możliwości rozbudowy

Zakup komputer All in One nie wpłynie negatywnie na wydajność pracy. Nowoczesne konstrukcje wyposażone są w najnowsze podzespoły, które doskonale znamy z komputerów stacjonarnych. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy sporą ilość pamięci operacyjnej, którą często można rozszerzyć po zakupie oraz szybki i pojemny dysk półprzewodnikowy. Kluczowym elementem całego zestawu jest wbudowany wyświetlacz. Najczęściej jest to panel IPS LCD o przekątnej od 22 do 32 cali i rozdzielczości Full HD lub wyższej. Często producenci produkują identyczne konstrukcje z ekranami o różnej przekątnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu znajdziemy konfigurację idealnie dopasowaną do potrzeb naszej organizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby komputer All in One doposażyć w drugi, dodatkowy monitor zewnętrzny.

Porty z tyłu IdeaCentre A540

Komputery z rodziny Lenovo IdeaCentre A540 dostępne są w dwóch rozmiarach - z 23,8 calowym ekranem o rozdzielczości Full HD oraz 27 calowym panelem QHD 2560 x 1440 pikseli. Nie brakuje również konfiguracji z dotykowymi matrycami. Możemy wybierać spośród modeli z procesorami AMD Ryzen oraz Intel Core.

Nowoczesne porty wejścia wyjścia i funkcje, których nie znajdziesz w desktopie

Komputery All in One mogą pozytywnie zaskoczyć ilością i różnorodnością portów wejścia/wyjścia. Z pewnością znajdziemy kilka złączy USB 3.1 Gen 1 Typu A, czytnik kart pamięci, gniazdo HDMI, złącze słuchawkowe, RJ-45 oraz nowoczesne USB Typu C. Porty ulokowano z tyłu (do podłączenia urządzeń na stałe) oraz z boku (do podłączania peryferiów takich, jak pendrive lub telefon). Prawie każdy komputery typu All in One posiada wbudowany moduł Bluetooth oraz kartę sieciową Wi-Fi, której często brakuje w komputerach stacjonarnych.

Porty wejścia/wyjścia na ściance bocznej

Całość uzupełniają funkcje dodatkowe charakterystyczne dla danego modelu. W przypadku Lenovo IdeaCentre A540 jest to ładowarka indukcyjna w standardzie Qi, którą umieszczono w nóżce.

Ładowarka bezprzewodowa

All in One to komputer stworzony do organizacji

Komputery typu All in One posiadają wiele cech charakterystycznych, które sprawiają, że są to idealne urządzenia do pracy w organizacji. Niskie zużycie energii pozwoli zaoszczędzić wydatki, niewielkie wymiary umożliwiają lepsze gospodarowanie miejscem pracy, a wbudowana kamerka internetowa, mikrofony oraz głośniki ułatwią kolaborację podczas spotkań wideo. Powinniśmy pamiętać także o wysokiej jakości matrycy, wbudowanych modułach Bluetooth oraz Wi-Fi, a także nowoczesnych portach wejścia/wyjścia.

Lenovo IdeaCentre A540 z ekranem o przekątnej 23,8 cala

Decydując się na zakup nowego sprzętu do organizacji zdecydowanie warto zainteresować się komputerami All in One, które z pewnością przypadną do gustu pracownikom i zwiększą wydajność ich pracy.