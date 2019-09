6 praktycznych porad do Map Google

Mapy Google dla Androida to praktyczne rozwiązanie w trakcie każdej podróży. Istnieje wiele funkcji, których możesz nie znać - zobacz je już dziś!

W tym tekście prezentujemy porady dla osób poruszających się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej. Kierowcom polecam osobny artykuł - "Mapy Google - darmowa nawigacja samochodowa".

Live View

W Mapach Google dostępne są dwa rodzaje widoków dla nawigacji pieszej: zwykła mapa 2D i Live View, korzystająca z rozszerzonej rzeczywistości (AR). Dzięki tej drugiej opcji zobaczysz trasy w świecie rzeczywistym i małą mapę na dole ekranu. Jednak uwaga - twoje urządzenie musi mieć co najmniej Androida 7.0 i być zgodne z ARKit/ARCore. Pełna lista wspieranych znajduje się na tej stronie.

Uwaga - po pierwszym uruchomieniu Live View, na telefonie pojawi się komunikat z prośbą o pozwolenie na dostęp do aparatu. Oczywiście należy się zgodzić. A proces uruchamiania i korzystania wygląda następująco"

Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Mapy Google .

. Wpisz miejsce docelowe na pasku wyszukiwania lub kliknij je na mapie.

Kliknij Trasa Wskazówki dojazdu – kolor niebieski.

– kolor niebieski. Nad mapą na pasku narzędzi trybu podróży kliknij Pieszo.

Na dole ekranu kliknij „ Włącz Live View ” Mapy AR.

” Mapy AR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by skonfigurować lokalizację telefonu.

Wskazówka: skieruj aparat telefonu na budynki i znaki po drugiej stronie ulicy, a nie na drzewa lub ludzi.

Gdy Mapy Google rozpoznają Twoją lokalizację, zobaczysz na ekranie trasę przez widok kamery.

rozpoznają Twoją lokalizację, zobaczysz na ekranie trasę przez widok kamery. Wskazówka: dla własnego bezpieczeństwa i aby oszczędzać baterię, jeśli wiesz, dokąd idziesz, schowaj telefon.

Telefon zawibruje, gdy dojdziesz do następnego etapu nawigacji lub miejsca docelowego.

Aby powrócić do widoku Live View, po prostu przechyl telefon do pozycji pionowej lub naciśnij odpowiedni przycisk.

Możesz przełączać widok Live View na widok mapy 2D, przesuwając telefon z pozycji pionowej do poziomej. Funkcja przechylania jest domyślnie włączona, ale możesz zmienić to ustawienie, wykonując te czynności: w lewym górnym rogu kliknij Menu Menu a potem Ustawienia a potem Nawigacja, przewiń do opcji „Nawigacja piesza w trybie AR” i wyłącz opcję przechylania.

Dopasowane do Ciebie

Jeśli korzystasz regularnie z Map Google, przy różnych miejscach zaczniesz widzieć Dopasowania. Pokazują one, na ile dane miejsce pasuje do Twoich preferencji. Są one spersonalizowane i z czasem stają się coraz dokładniejsze. Uwzględniają diety i kuchnie (wraz z ich rodzajami), które są wymienione w Twoich preferencjach, zapisane, ocenione i odwiedzone miejsca lub podobne lokalizacje oraz Twoje interakcje z miejscami w Mapach lub wyszukiwarce Google.

Aby zobaczyć dopasowania do swoich preferencji, zaloguj się na konto i włącz Aktywność w internecie i aplikacjach. W jaki sposób? Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Ustawienia, przejdź do Google, a potem Konto Google. Tam wybierz Dane i personalizacja. W sekcji „Zarządzanie aktywnością” kliknij Aktywność w internecie i aplikacjach. Jeśli włączysz tę funkcję, możesz zaznaczyć pole „Uwzględnij historię przeglądania Chrome oraz aktywność na stronach, urządzeniach i w aplikacjach, które używają usług Google”. Gdy to pole jest zaznaczone, możesz określić, czy aktywność w aplikacjach na urządzeniu ma być zapisywana.

Uwaga: niektóre urządzenia mogą mieć więcej ustawień wpływających na sposób zapisywania tej aktywności.

Trasa złożona z wielu punktów

Możliwość stworzenia trasy złożonej z kilku punktów to żadna nowość nawet w Mapach Google, ale spora część użytkowników o niej nie wie. Google umożliwia wyznaczenie trasy złożonej z kilku punktów po drodze. Możesz np. wyznaczyć trasę z pracy do domu, przejeżdżając pod drodze koło ulubionego sklepu aby zrobić zakupy. Wszystko to oczywiście z monitorowaniem ruchu na żywo.

Aby dodać dodatkowe miejsca docelowe w Mapach Google, musisz wprowadzić punkt początkowy (smartfon sam go wskaże, jeżeli chcesz jechać z miejsca, gdzie obecnie się znajdujesz) oraz ostateczny cel podróży. Następnie musisz dotknąć trzech kropek znajdujących się w prawym górnym rogu i wybrać dodaj przystanek. Możesz dodawać wiele przystanków i dowolnie modyfikować ich kolejność.

Mierzenie odległości przy pomocy Map Google

Mapy Google oferują funkcję mierzenia odległości. W celu zmierzenia odległości pomiędzy wybranymi punktami. Wyszukaj punkt i wybierz opcję Zmierz odległość. W wersji przeglądarkowej funkcję mierzenia odległości wywołasz prawym kliknięciem myszy i wybraniem Zmierz odległość.

Tryb odkrywania

Na telefonach z systemem Android można uzyskać Street View, który przez lata dostępny był tylko użytkownikom wersji desktopowej Map. Oznaczając znacznikiem na mapie wybrane miejsce, a następnie naciskając na zdjęcie, które pokazuje się w lewym, dolnym rogu. Aby w niego wejść, należy kliknąć na ikonkę wyboru typu mapy - jak zauważysz, na dole pojawił się ludzik. Po jego wybraniu ulice staną się błękitne - wówczas wystarczy wskazać palcem na dowolne miejsce i już mamy widok uliczny.

A dalej to samo, co w wersji dekstopowej - można chodzić i oglądać widoki. Jeśli w jakimś miejscu nie będzie to możliwe, nastąpi powrót do widoku ogólnego.

Veturilo w Mapach Google

Mapy Google oferują funkcjonalność, która będzie szczególnie przydatna dla warszawiaków. Pozwala zlokalizować w czasie rzeczywistym najbliższe stacje roweru miejskiego i zobaczyć, ile rowerów można wypożyczyć - warszawski rower miejski Veturilo jest w pełni zintegrowany z Mapami Google. Umożliwia to szybsze i wygodniejsze zlokalizowanie najbliższej stacji Veturilo, sprawdzenie liczby dostępnych rowerów oraz możliwość zaprowadzenia użytkownika prosto pod stację przy użyciu Map Google. Zaoferowano również możliwość sprawdzenia, czy w stacji docelowej będzie wolne miejsce, aby pozostawić wypożyczony rower.

Jeśli któraś z opisanych w tym tekście funkcji nie jest dostępna na Twoim telefonie, oznacza to, że nie masz najnowszej wersji Map. W takiej sytuacji przejdź do sklepu Play Store i pobierz ich najnowszą wersję.