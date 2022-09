7 praktycznych rozszerzeń do Firefoxa

Jeśli przeglądarka Mozilli jest Twoją podstawową, dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić ją w jeszcze bardziej praktyczną.

Mozilla Firefox - rozszerzenia i wtyczki

Zacznę od tego, gdzie można znaleźć rozszerzenia i wtyczki. Mozilla nie ułatwiła nam znalezienia tego miejsca, ponieważ po kliknięciu na ustawienia przeglądarki (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu) nie zobaczymy takiego działu. Mamy za to Dodatki i motywy. To właśnie na nie należy kliknąć, aby zobaczyć rozszerzenia do Firefoxa - są tam pokazane te, które masz oraz rekomendowane dla Ciebie.

Fot.: H Tur/PC World

Można również pójść na skróty i odwiedzić stronę https://addons.mozilla.org/pl/firefox/. To właśnie centrum dodatków do przeglądarki Firefox, gdzie możesz w nich do woli przebierać. Dla Twojej wygody zostały podzielone na kategorie.

Fot.: H Tur/PC World

Jeśli chcesz zainstalować wtyczkę, po prostu wejdź na jej stronę i wybierz opcję Dodaj do Firefoksa. W niektórych przypadkach niezbędny jest restart przeglądarki.

Fot.: H Tur/PC World

Mozilla Firefox - polecane rozszerzenia

Wtyczek dla Firefoxa są setki, toteż nie powinno być problemu, aby każdy znalazł taką, która najlepiej mu odpowiada. W tym tekście polecamy siedem, które są najczęściej używane przez internautów na całym świecie - co już samo w sobie świadczy o ich wysokiej funkcjonalności. Zachęcamy również do tego, aby w wolnej chwili każdy pomyślał, co jeszcze przydałoby mu się w Firefoxie - i znalazł odpowiednie rozszerzenie, które to umożliwi.

uBlock Origin - wtyczka pozwalająca na blokowanie pojawiających się na stronach reklam. Nie tylko robi to skutecznie, ale pozwala również sprawdzić ilość zablokowanych elementów, blokować treści multimedialne i korzystać z licznych filtrów. Równocześnie w trakcie swojego działania w żaden sposób nie spowalnia wczytywania witryn, nie ma też odczuwalnego wpływu na szybkość pracy komputera. Rozszerzenie znajdziesz tutaj.

Fot.: H Tur/PC World

Enhancer for YouTube - rozszerzenie dające nam możliwości YouTube, jakich nie przewidziało samo Google. Można ustawić domyślną jakość odtwarzania dla wszystkich filmów, używanie ciemnego motywu podczas odtwarzania, blokowanie reklam, a także wiele innych parametrów. Dzięki temu korzystanie z serwisu jest znacznie wygodniejsze i - co tu dużo mówić - przyjemniejsze. Przekonaj się o tym i zainstaluj rozszerzenie stąd.

Image Search Options - wtyczka pozwalająca na wyszukiwanie obrazem. Taka opcja jest już w Google, ale rozszerzenie umożliwia wyszukiwanie grafiki również przy użyciu innych silników wyszukiwania, w tym Yandex, TinEye, Bing, Baidu czy IQDB. Dzięki temu masz szansę znaleźć grafiki, których nie zaindeksowało Google - a takich jest sporo. Rozszerzenie czeka na Ciebie tutaj.

Facebook Container - korzystasz z Facebooka, ale chcesz zachować pełną prywatność? To rozszerzenie powstało w tym właśnie celu. Działa poprzez wyizolowanie Twojej tożsamości w serwisie Facebook do oddzielnego „kontenera”, dzięki czemu Facebook ma utrudnione zadanie w zakresie śledzenia odwiedzin na innych stronach za pomocą zewnętrznych plików cookie. Więcej na ten temat przeczytasz na oficjalnej stronie dodatku.

Fot.: Facebook Container

LeechBlock NG - to rozszerzenie, które szczególnie docenią osoby pracujące w domu i mające problemy ze skupieniem się. Pozwala na zablokowanie dostępu do wskazanych witryn w wyznaczonych godzinach lub po upływie określonego czasu (na po pięciu minutach na FB zostaje on zablokowany). Pozwala to także wyrobić sobie zdrowe nawyki oraz pomaga w koncentracji. Polecamy zarówno osobom pracującym, jak i uczącym się. Rozszerzenie pobierzesz stąd.

Dark Reader - rozszerzenie dbające o zdrowie oczu. Aktywuje tryb nocny, tworząc dynamiczne ciemne motywy dla stron internetowych. Odwraca jasność kolorów, nadając im wysokiego kontrastu i ułatwiając czytanie w nocy. Możesz dopasować jasność, kontrast, filtr sepii, tryb ciemny, ustawienia czcionki i listę ignorowanych witryn. Rozszerzenie znajdziesz tutaj.

Fot.: Dark Reader

Bitwarden - Darmowy menedżer haseł - rozszerzenie to strażnik wszystkich loginów i haseł, umożliwiający ich wygodną synchronizację pomiędzy wszystkimi urządzeniami, z których korzystasz. Przechowuje dane logowania w zaszyfrowanym sejfie, a są w nim zabezpieczone za pomocą szyfrowania metodą AES-256, stosowania ciągów zaburzających i algorytmu PBKDF2 SHA-256. Jeśli masz mnóstwo haseł do zapamiętania - to powinien być Twój wybór.

Źródło: własne