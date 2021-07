7 sposobów na wykonanie zrzutu ekranu na Windows 10

Jak wykonać zrzut ekranu? Na Windows 10 istnieje kilka wbudowanych fabrycznie rozwiązań, które prezentujemy w poniższym tekście.

Spis treści

Snipping Tool, czyli Narzędzie Wycinanie

Czy wiesz, że Windows 10 ma wbudowane narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu? W oryginale nazywa się Snipping Tool, co w polskim wydaniu systemów Windows przetłumaczono trochę topornie jako Narzędzie Wycinanie. W Windows 10 znajduje się w dziale Akcesoria systemu. Po jego uruchomieniu można wybrać obszar, który zostanie uwieczniony - aktywne okno, pełny ekran, prostokąt lub też kształt, który osobiście się wybierze. Zrzut ekranu może być zapisany do schowka systemowego lub w wybranym przez użytkownika miejscu. Dostępne formaty zapisu to .png, .html, .jpeg i .gif.

UWAGA - w czerwcu 2021 możemy po uruchomieniu Narzędzia przeczytać, że w kolejnej aktualizacji zostanie ono przeniesione w nowe miejsce.

Print Screen

Naciśnięcie klawisza Print Screen to najszybszy i najprostszy sposób na wykonanie zrzutu ekranu, ale z pewnością najmniej wygodny. Ponieważ zrzut ekranu nie jest zapisywany, a jedynie zapamiętywany w systemowym schowku, po wykonaniu należy wkleić go do programu graficznego lub edytora tekstu. System zapamiętuje tylko jeden zrzut, a więc jeśli od razu nie utrwali się obrazu, ponowne naciśnięcie Print Screen zastąpi go nowym, co nie przyda się w sytuacji, gdy trzeba wykonać serię. Ewentualnie można poszerzyć możliwości systemowego schowka dzięki aplikacjom jak np. Clipboard Master.

Wycinek i szkic

Bardzo praktyczne, aktywowane skrótem klawiaturowym narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu w każdej sytuacji - w tym w grach. Gdy naciśniesz naraz klawisze Windows + lewy Shift + S, akcja natychmiast się zatrzyma, a Ty możesz wyznaczyć obszar do wykonania zrzutu ekranu. Gdy to nastąpi, z boku ekranu pokaże się powiadomienie. Kliknij na nie.

Pokaże się wówczas okienko edytora - możesz zapisać wykonany zrzut ekranu lub zmodyfikować go wg potrzeby i dopiero wówczas zapisać. Co ważne - wykonany zrzut jest wysokiej jakości, dlatego to narzędzie jest szczególnie przydatne, gdy chcesz pokazać komuś prawdziwy obraz danej sytuacji na ekranie.

Alt + Print Screen

To rozwiązanie działa podobnie jak samo wciśnięcie Print Screen, jednak zapisuje tylko aktywne okienko. Jeśli masz więc pootwieranych kilka folderów na pulpicie, równoczesne naciśnięcie klawiszy Alt i Print Screen pozwoli Ci zapisać obraz bez bałaganu w tle.

Windows + Print Screen

Kolejna kombinacja klawisz to Windows + Print Screen. W momencie jej użycia ekran powinien na moment przygasnąć. Wykonana grafika (format .png) znajduje się w folderze Zrzuty ekranu w miejscu, gdzie domyślnie zapisywane są Obrazy. Folder ten tworzony jest samoczynnie przy pierwszym użyciu kombinacji klawiszy.

Folder ze zrzutami ekranu

Windows + przycisk ściszania

Na urządzeniach przenośnych z Windows 10, zrzut ekranu robi się podobnie, jak i na smartfonach i tabletach z innymi systemami operacyjnymi. Należy przytrzymać przycisk-logo Windows, równocześnie naciskając przycisk ściszania dźwięku. Nastąpi to samo, co w przypadku wciśnięcia klawiszy Windows + Print Screen na komputerze czy laptopie - ekran na moment przygaśnie, a stworzony zrzut ekranu zostanie zapisany w domyślnym folderze z obrazami.

Aplikacja innej firmy

Ostatnie rozwiązanie to skorzystanie z którejś z licznych aplikacji do tworzenia zrzutów ekranu. W naszych zasobach mamy cały poświęcony im zbiór. Znajdziesz go na tej stronie - każda aplikacja została dokładnie opisana i zaprezentowana.