7 sposobów na wykorzystanie starego iPhone'a

Wymieniłeś swojego iPhone'a na nowszy model i zastanawiasz się, co zrobić ze starym kilkuletnim urządzeniem. Sprawdzamy, do czego możesz je wykorzystać.

Użytkownicy iPhone'asą bardzo lojalni względem producenta i stosunkowo rzadko wybierają inne urządzenie z systemem Android. Na dodatek posiadacze smartfonów od Apple wymieniają swoje urządzenia rzadziej, niż posiadacze smartfonów z Androidem. Dzieje się tak ze względu na wysoką cenę zakupu iPhone'a oraz bardzo dobre wsparcie posprzedażowe. Starsze, kilkuletnie modele nadal są wspierane, otrzymują wszystkie aktualizacje oprogramowania w tym samym dnu, co nowsze urządzenia i pomimo niezbyt imponującej specyfikacji technicznej działają zaskakująco dobrze. Obecnie najstarszymi wspieranymi urządzeniami są iPhone 6s oraz SE, które dostaną aktualizację do iOS 13 jesienią tego roku. Za taki stan rzeczy odpowiada zamknięty system operacyjny oraz cały ekosystem Apple, który jest ściśle dostosowany do danego typu urządzenia.

Źródło: macworld

Co jednak w przypadku, gdy zdecydowałeś się na wymianę Twojego iPhone'a na nowy model z lepszym ekranem, świetnym aparatem i wydajniejszymi podzespołami?

Sprawdzamy, co możesz zrobić ze starym iPhone'm?

1. Sprzedaj go

Tak, jak wspominaliśmy iPhone to drogie urządzenie. Na dodatek bardzo wolno traci na wartości, dzięki czemu nawet starsze modele takie, jak iPhone 7 są znacznie droższe od ich konkurentów z systemem Android. Dodajmy do tego jeszcze wysoki popyt na rynku, a szybko okaże się, że jeżeli Twój stary telefon jest w dobrym stanie możesz odzyskać jeszcze sporo pieniędzy.

Źródło: macworld

Pamiętaj jednak, aby przed sprzedażą wykonać pełną kopię zapasową, wyłączyć funkcję Find My iPhone oraz przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Potem dokładnie wyczyść iPhone'a, wykonaj ładne fotografie oraz wystaw go na jednym z popularnych portali aukcyjnych. Jeżeli cena będzie atrakcyjna z pewnością nie będziesz długo czekał na kupca. Dodatkowymi atutami będzie pudełko ze zgodnymi numerami seryjnymi/IMEI oraz oryginalne akcesoria, a także dowód zakupu.

Pamiętaj, że jeszcze do niedawna Orange zakładało blokady SIM-Lock na urządzenia Apple, więc sprawdź przed zakupem, czy Twój egzemplarz jej nie posiada. Więcej informacji znajdziesz tutaj, a zdjęcie blokady kosztuje 77 zł.

2. Sprezentuj go komuś bliskiemu

Twój stary iPhone może być także świetnym prezentem dla bliskich. Smartfony od Apple słyną z łatwości obsługi, dzięki czemu dzieci lub starsze osoby nie powinny mieć problemu z ich obsługą. Przekazując iPhone'a komuś bliskiemu skorzystasz podwójnie, ponieważ będziecie mogli wzajemnie korzystać z wszystkich funkcji, jakie oferuje ekosystem z Cupertino. Uzyskacie dostęp do wiadomości iMessage, wideorozmów za pomocą FaceTime, rodzinnych zakupów, możliwości śledzenia się i wielu innych ciekawych rozwiązań.

3. Zrób z niego odtwarzacz muzyczny

Rezygnacja ze stosowania złącza Jack w 2016 roku nie przeszkodziła Apple, aby iPhone nadal był jednym z najlepszych odtwarzaczy multimedialnych. Urządzenia z Cupertino od dawna oferowały bardzo dobrą jakość dźwięku, co nie zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. Aby wykorzystać iPhone'a, jako dedykowany odtwarzać muzyczny nie potrzebujesz korzystać z karty SIM. Wystarczy, że połączysz się z siecią Wi-Fi i będziesz mógł używać iPhone'a jako dedykowane urządzenie do strumieniowania muzyki za pomocą Apple Music, Spotify, Deezer lubi innej usługi muzycznej. problemy takie, jak rozczarowujący czas pracy na baterii, słaby aparat lub mały ekran nie przeszkodzą Ci w wykorzystaniu starego iPhone'a do przesyłania muzyki za pomocą Bluetooth lub złącza Jack.

Źródło: macworld

4. Zamień go w centrum rozrywki dla dzieci

Dawanie dzieciom najnowszego sprzętu do zabawy z pewnością nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może on ulec uszkodzeniu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby umieścić starego iPhone'a w wytrzymałym pokrowcu i stworzyć z niego centrum rozrywki dla dzieci. Wystarczy, że pobierzesz kilka przyjaznych dla dzieci gier, aplikacji lub seriali. Dodatkowo możesz skorzystać z rozbudowanych funkcji kontroli rodzicielskiej oraz Screen Time, za pomocą którego będziesz w stanie ustawić odpowiednie limity czasowe codziennej interakcji ze smartfonem.

5. Zrób z niego pilot dla Apple TV

Jeżeli korzystasz z ekosystemu Apple możliwe, że posiadasz również Apple TV. Przy pomocy starego iPhone'a możesz bez problemu sterować Apple TV bez wykorzystania dołączonego do zestawu pilota. Większa powierzchnia na ekranie oraz rozszerzone funkcje kontroli i wprowadzania takie, jak ekranowa klawiatura umożliwią Ci szybszą i wygodniejszą interakcję z Apple TV. Przy okazji możesz od razu wykorzystać AirPlay do przesyłania multimediów.

Jeżeli będziesz chciał wykorzystać starego iPhone'a jako pilot do Apple TV musisz pamiętać o zasilaniu. iPhone nie będzie w stanie działać kilka miesięcy bez ładowania.

6. Wykorzystaj go w samochodzie lub w kuchni

Wiele osób montuje telefony w specjalnych uchwytach w samochodzie, aby korzystać z nawigacji GPS lub strumieniować muzykę do systemu audio wbudowanego w samochód. Stałe umieszczanie i wyjmowanie urządzenia z uchwytu, a także podłączanie zasilania może być uciążliwe szczególnie, gdy pokonujemy krótkie dystanse w mieście. Możesz jednak umieścić na stałe starego iPhone'a w uchwycie oraz poprowadzić do niego przewód zasilający tak, aby nie przeszkadzał Ci w obsłudze innych urządzeń pokładowych. Ponieważ to iPhone musisz jednak pamiętać, że istnieje ryzyko, że ktoś będzie chciał go ukraść.

Źródło: macworld

Możesz również zamontować starego iPhone'a na kierownicy rowerowej lub zrobić z niego improwizowaną wersję kamery sportowej. Z pewnością dużo mniej bolesne będzie uszkodzenie starego kilkuletniego iPhone'a, niż nowego wartego kilka tysięcy modelu.

Twój stary telefon może również świetnie sprawdzić się w kuchni. Możesz wykorzystać go do wyszukiwania przepisów, ustawiania timeróworaz wykorzystania Siri np. w celu konwersji jednostek. W wolnej chwili możesz obejrzeć serial lub posłuchać muzyki.

Pamiętaj, że jeżeli planujesz wykorzystanie iPhone'a bez karty SIM w samochodzie lub na rowerze musisz wcześniej pobrać mapy i muzykę lub udostępnić internet z innego urządzenia. W przypadku wykorzystania w domu ten problem Cię nie dotyczy. Wystarczy, że podłączysz iPhone'a do Wi-Fi.

7. Zrób z niego elektroniczną nianię

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zamiast wydawać wiele pieniędzy na dedykowaną elektroniczną nianię dla dzieci oraz niemowląt wykorzystał starego iPhone'a. W App Store znajdziesz dedykowane aplikacje takie, jak Cloud Baby Monitor, które specjalizują się w tym zadaniu. Dodatkowo nawet kilkuletni iPhone posiada kamerę nagrywającą w Full HD, więc jakość obrazu nie powinna Cię rozczarować. Możesz wykorzystać również dodatkowe funkcje takie, jak dwukierunkowa komunikacja, alerty o ruchu oraz wiele więcej.

Źródło: macworld

8. Wykorzystaj go jako inteligentny zegarek nocny

Twój stary iPhone może się na dobre zadomowić na Twojej szafce nocnej. W App Store znajdziesz mnóstwo aplikacji, które zamienią Twojego iPhone'a w inteligentny zegarek. Możesz ustawiać alarmy, sprawdzać pogodę i wykonywać wiele innych czynności. Oczywiście możesz to zrobić również przy użyciu nowego urządzenia, ale po co zagracać go dodatkowymi aplikacjami oraz podłączać co noc do ładowarki i uruchamiać odpowiednią aplikację?

iPhone, którego trzymasz przy stoliku nocnym, nie będzie wymagał karty SIM, a jedynie dostępu do sieci Wi-Fi. Dodatkowo ponieważ telefon jest cały czas podłączony do prądu, nie musisz się też martwić o czas pracy na baterii.