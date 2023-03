7 tanich sposobów na mocne podrasowanie Twojego PC

Dodaj pamięć RAM

Jeśli Twój sprzęt działa wolno, a przy jednoczesnym wykonywaniu wielu zadań zmienia się to w "bardzo wolno", diagnoza jest oczywista - ma do dyspozycji zbyt małą ilość pamięci RAM. Niegdyś 2 GB RAM stanowiło absolutne minimum, ale czasy się zmieniły i poniżej 4 GB nie masz co marzyć o płynnym działaniu Windows 10 czy Windows 11.

Dołożenie dodatkowych 2 lub 4 GB RAM sprawi, że maszyna będzie pracować niezwykle sprawnie, a jeśli zdecydujesz się na dodatkowe 8 GB RAM, zmienisz komputer w demona szybkości. I nie musisz w tym celu przepłacać - najtańsze pamięci to wydatek 100-150 zł za parę 2 + 2 GB. To samo dotyczy laptopów, choć tu nie we wszystkich modelach da się dołożyć kości. Więcej na temat wyboru pamięci RAM znajdziesz tutaj.

Fot. Dominik Kujawski/PCWorld