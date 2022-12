8 alternatyw dla YouTube

DTube

DTube jest jedną z najmocniej skupiających się na ochronie prywatności użytkownika platform wideo. Jej struktura jest zdecentralizowana, co oznacza, że klipy wideo nie są ładowane i streamowane z tego samego serwera (jak ma to miejsce w przypadku YouTube). Wszystkie treści są rozproszone dzięki blockchain. Oznacza to, że potencjalnemu włamywaczowi będzie bardzo ciężko dociec, skąd przesłał materiał jego autor. Kolejny plus - brak reklam, a kolejny - algorytmów. Na tym nie koniec - mamy tu polski interfejs, a przeniesienie się z YouTube jest bezbolesne - DTube wygląda niczym jego klon. Ale nie ma tu żadnych wytycznych co do "mowy nienawiści" - treści ocenia sama społeczność, a ich twórcy zarabiają w kryptowalucie.