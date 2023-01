8 sposobów na otwarcie Wiersza Polecenia w Windows

Otwieranie Wiersza Polecenia z menu Power User

Kolejna opcja to użycie tzw. menu Power User. Pojawi się, gdy naciśniesz na ikonce Start prawym przyciskiem myszki lub naciśniesz klawisze Windows + X. Na liście masz do wyboru dwie opcje - Power Shell oraz Power Shell (Administrator). Ta druga posłuży do wprowadzania zmian mających głębszy wpływ na działanie systemu Windows.