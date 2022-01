8 tanich sposobów na mocne podrasowanie Twojego PC

Chcesz odświeżyć i usprawnić swój komputer? Spokojnie - nie musisz w tym celu wydawać większych kwot. Oto osiem pomysłów na to, jak dać mu drugie życie.

Spis treści

Oczywiście nie ma to jak nowy sprzęt z wypasioną kartą graficzną - jak na przykład RTX 3070 Ti. Ale to oczywiście kosztuje, a nie zawsze można sobie pozwolić na nowiutki sprzęt. Jednak dzięki opisanym w tym artykule zabiegom nie przepłacisz, a poczujesz zmianę na lepsze, z której będziesz korzystać przez długi czas. A jakie to zabiegi? Zapraszam do lektury.

Przyśpiesz działanie sprzętu dzięki dyskowi SSD

Jeśli nadal korzystasz z dysku HDD, zmiana systemowego na SSD będzie momentalnie odczuwalnym usprawnieniem. Znacznie krótszy czas dostępu do danych sprawi, że system będzie szybciej reagował na wszelkie interakcje, skróci się zauważalnie czas rozruchu Windowsa, kopiowania plików i innych czynności. Najtańsze dyski SSD, jakie można obecnie znaleźć na rynku, to wydatek 150-200 złotych. Jednak jeśli możesz wydać nieco więcej, sprawdź nasz ranking dysków SSD.

Zobacz również:

Dodaj pamięć RAM

Foto: Corsair

Jeśli Twój sprzęt spowalnia, zwłaszcza przy jednoczesnym wykonywaniu wielu zadań, oznacza to, że ma do dyspozycji zbyt małą ilość pamięci RAM. Obecnie 2 GB RAM to absolutne minimum, ale poniżej 4 GB nie masz co marzyć o płynnym i sprawnym działaniu Windows 10 czy Windows 11. Dołożenie 2 lub 4 GB RAM zmieni komputer w demona szybkości. I nie musisz przepłacać - najtańsze pamięci to wydatek 100-150 zł za parę 2 + 2 GB. To samo dotyczy laptopów, choć tu nie we wszystkich modelach da się dołożyć kości.

Nowy procesor - wydatek na kilka lat

Jeśli Twój procesor pamięta jeszcze czasy, gdy piłkarską reprezentację Polski prowadził Franciszek Smuda, przypomina to wsiadanie do starego gruchota z lat 70-tych i spodziewanie się, że będzie w stanie jeździć tak sprawnie jak samochody z 2020 roku. Niestety - raz na kilka lat trzeba wymienić procesor na nowy. A jaki? Przygotowaliśmy na PC World dwa rankingi, do których lektury odsyłamy: Najlepsze procesory dla graczy 2021 - procesory na każdy budżet! oraz Najlepsze procesory 2021 - pierwszy ranking w sieci. Z pewnością pomoże to w dokonaniu właściwego wyboru zakupowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Chcesz grać? Nie potrzebujesz drogiego sprzętu

Foto: Nvidia

Chcesz ogrywać najnowsze produkcje, ale nie masz na to odpowiedniego sprzętu? Nie musisz go mieć - dzięki usłudze GeForce NOW. Wystarczy tylko solidne łącze internetowe i możesz grać w każdą produkcję na najwyższych ustawieniach. Oszczędzasz na nowej karcie i nowym procesorze - a te podzespoły mogą być sporym wydatkiem. Jeśli nie wiesz, czym jest ta usługa, zobacz nasz poradnik: GeForce NOW - jak zacząć?

A może po prostu przeczyścić desktopa sprężonym powietrzem?

Jeśli nie pamiętasz o regularnym czyszczeniu wnętrza desktopa, zacznie się tam gromadzić kurz i pył, który zablokuje wiatraczki oraz osiądzie na podzespołach sprawiając, że będą się one nagrzewać - a co za tym idzie, nie ma co liczyć na ich pełną wydajność. Dlatego kup sprężone powietrze (koszt już od 20 zł) i dokładnie przeczyść nim wnętrze swojego komputera. Na pewno nie zaszkodzi.

Usprawnij wentylację

Jeśli podzespoły komputera szybko się nagrzewają, zapewne wyschła pasta termoprzewodząca, przyczyną może być także nieefektywne chłodzenie - zwłaszcza, jeśli sprzęt liczy sobie kilka lat. Możesz pobrać darmowy program SpeedFan, aby sprawdzić prędkości obrotowe zainstalowanych w komputerze wiatraków oraz temperaturę chłodzonych przez nie elementów. Gdy wartości są kiepskie, kup pastę termoprzewodzącą (najtańsze to wydatek 10 zł) i zaaplikuj ją na podzespoły, które zbytnio się rozgrzewają. W przypadku nieprawidłowej wentylacji pomyśl o zainstalowaniu dodatkowych wiatraczków. To również niewielki koszt.

Monitor także ma znaczenie

Foto: Acer

Nawet słabszy sprzęt potrafi obsłużyć wysokie rozdzielczości. Jednak jeśli nie obsługuje ich monitor, nic Ci z tego. Dlatego może czas pomyśleć o nowym? Około 500 złotych wystarczy, aby cieszyć się ostrym jak brzytwa obrazem Full HD, a kilkaset złotych więcej to już jakość 4K. Różnica w obrazie stanie się kolosalna - zwłaszcza jeśli do tej pory korzystasz z rozdzielczości HD. W sytuacji, gdy posiadasz kartę graficzną Radeon, polecamy nabycie monitora wspierającego technologię producenta, czyli FreeSync.

Graczom polecamy sprawdzenie naszego rankingu: Najlepsze monitory dla graczy 2021 – co wybrać?

Zoptymalizuj działanie systemu

A może masz dobry sprzęt, nie taki znowu stary, ale masz wrażenie, że nie działa tak, jak powinien? Spróbuj zoptymalizować system, co może przełożyć się na znaczne usprawnienie jego działania. Jak to zrobić? Zobacz nasz poradnik "Windows 10 - 13 prostych sposobów na przyśpieszenie działania systemu".

Na podstawie: PC World