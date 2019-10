8 typów e-maili, które ignorujemy

Gdy wiadomość e-mail pojawia się w skrzynce odbiorczej, na co patrzysz? Przede wszystkim na jej temat. I na tej podstawie oceniasz, czy warto czytać, czy od razu wyrzucić ją do kosza. Oto osiem tematów, które sprawiają, że mail ląduje w koszu.

Spam jest w dzisiejszych czasach powszechnym zjawiskiem, dlatego w skrzynkach pocztowych mamy filtry, których zadaniem jest automatyczne odrzucanie takich wiadomości. Jeśli zajrzysz do folderu "Spam", zobaczysz, że tytuły niektórych maili się powtarzają - od "Rewelacyjna metoda na schudnięcie" po takie łamańce językowe, jak "Joanna dał ci przepustkę, dzięki czemu można rozpocząć podpinania się w ten weekend" (autentyk). Oczywiście czasem zdarzy się, że filtr przepuści tą czy tamtą wiadomość i trafi ona do skrzynki odbiorczej - to wie każdy. Może jednak być tak, że ktoś przesyła całkiem poważnego i interesującego maila, jednak jego temat automatycznie nasuwa myśl o spamie. Tego typu maile najczęściej wyrzucamy do kosza bez czytania. A czasami jest to błąd - po prostu ktoś niefortunnie napisał temat.

Oto osiem przykładów takich niefortunnych tematów.

1. Za długi

Przykład: "Ten e-mail wyjaśni Ci, w jaki sposób pisać temat e-maila, aby zainteresować nim potencjalnego odbiorcę"

Dlaczego to zły pomysł? Temat maila powinien być krótki i treściwy, pokazując odbiorcy konkretnie, czego dotyczy. Jak wykazały badania, idealna liczba słów to pomiędzy 6 a 10. Tego typu maile są zazwyczaj otwierane chętniej, niż liczące sobie 11-15 słów.

Jak powinno to wyglądać? "Jak zainteresować odbiorcę treścią Twojego maila?"

2. Pisanie dużymi literami

Przykład: "BARDZO WAŻNY E-MAIL"

Dlaczego to zły pomysł? Ponieważ pisanie DUŻYMI LITERAMI to odpowiednik krzyczenia, a wiadomości-śmieci chcą zazwyczaj w ten sposób przykuć uwagę odbiorcy. Dlatego jeśli napiszesz taki temat, wiadomość od Ciebie z pewnością pójdzie do kosza, albo trafi do folderu "SPAM". Dlatego nie krzycz, tylko napisz konkretnie i spokojnie.

Jak powinno to wyglądać? Po prostu "Bardzo ważny e-mail". Ewentualnie - "To nie spam, a naprawdę ważny e-mail".

3. Zbytnio "fajny"

Przykład: "Założę się, że na pewno otworzysz ten e-mail"

Cóż, takie "kumpelskie" podejście jest po prostu dziecinne i z pewnością nikt nie potraktuje go poważnie. Jeśli piszesz maila, temat powinien być klarowny i przekazywać, czego dotyczy. A co mamy tutaj? Nic - zerową wartość informacyjną.

Jak powinno to wyglądać? "W tym mailu znajdziesz ciekawe informacje" brzmi znacznie lepiej.

4. Zbytnio "rozkrzyczany"

Przykład: "Koniecznie OTWÓRZ tę wiadomość!!!!!!!!"

W tym przykładzie nie dość, że mamy krzyczenie, to jeszcze nadmiarowa ilość wykrzykników. A nadmiar interpunkcji nigdy nie jest dobry. Wygląda to, jakby pisał to młody człowiek do swojej byłej, a w żadnym wypadku nie kojarzy się z mailem od profesjonalnej firmy czy poważnego partnera biznesowego, instytucji, itp.

Jak zatem napisać? "Proszę - przeczytaj tego e-maila" brzmi znacznie lepiej w przypadku osób prywatnych. Jeśli chodzi o firmy, jest to jednak wykluczone. Powinno być podobnie jak w pierwszym przykładzie, czyli np. "Ważna wiadomość od XXX".

5. Nie wiadomo, co co chodzi

Przykład: " E-mail "

No tak, dostajemy e-maila, więc trudno się spodziewać, że będzie to coś innego. A czego dotyczy? No właśnie - temat nic nam nie mówi. Spam? Ciekawa oferta? Zaproszenie na portal randkowy? Tyle pytań bez odpowiedzi... Ale myśl nasuwa się jedna - skoro komuś nie chciało się pisać tematu, to raczej nie jest poważna wiadomość. Do kosza z nią.

Jak to powinno wyglądać? Choćby tak: "Nowa promocja od XXX", "Dotyczy umowy gwarancyjnej na sprzęt XXX", itp.

6. Pisane od szablonu

Przykład: "Aktualności ze strony XXX"

Nie jest to do końca złe, ale warto by było poinformować, co znajdziemy w tych aktualnościach. Ma to duży wpływ na to, czy odbiorca otworzy taką wiadomość, ponadto widać wówczas, że nadawca ma mu naprawdę coś do przekazania.

Jak zatem pisać? Na przykład: "Aktualności PC World: Czego jeszcze nie wiemy o Surface Duo?"

7. Nachalna promocja

Przykład: "Wyprzedaż nowych kopiarek nawet do 50% taniej!"

Taki mail ma sens jedynie wtedy, gdy ma się pewność, że odbiorca będzie zainteresowany propozycją. Jeśli nie będzie - wyrzuci mail bez czytania. Jeśli będzie - warto poinformować go, jaki produkt jest oferowany.

Jak zatem pisać? "Nie przegap naszych 50% zniżek na [nazwa].

8. Pisanie o niczym

Przykład: "[bez tematu]"

Dostajesz maila i nie wiesz, czego dotyczy? Z pewnością nic ciekawego. Wychodzimy z założenia, że gdyby było to coś ważnego, nadawca nie omieszkałby nas o tym poinformować w temacie. Jeśli więc nic nie napisał... cóż, nie będziesz tracić czasu, prawda?

Podsumowując: temat maila powinien być klarowny, pisany poprawnie, bez nadmiernego używania znaków interpunkcyjnych i po prostu - poważny. Krótko, jasno i na temat - wówczas możesz mieć pewność, że odbiorca będzie nim zainteresowany.