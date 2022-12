9 sposobów na to, aby przeglądarka Chrome działała szybciej i bezpieczniej

Przełącz się na lepszy DNS

Za każdym razem, gdy wpisujesz w pasku adres, Chrome szuka na serwerze Domain Name System adresu URL wiodącego do wskazanej strony, a także adresu IP. Za szybkość tej operacji odpowiada dostawca internetu - który nie zawsze ma najlepsze mechanizmy do tego działania. Można jednak przełączyć się na innego dostawcę DNS-u, co pozwoli zauważalnie przyśpieszyć czas pomiędzy wpisaniem adresu a załadowaniem strony oraz sprawi, że dostawca nie będzie zbierać danych o stronach, które odwiedzasz.

Cloudflare i Google oferują usługi dostarczania DNS - za darmo. Nie są to jedyni dostawcy takich działań, ale wszelkie testy pokazują, że właśnie oni robią to najszybciej. Ponadto obaj obiecują brak gromadzenia danych o użytkowników - w co można wierzyć lub nie. Zmianę dostawcy DNS można przeprowadzić, wchodząc w zaawansowane ustawienia Bezpieczeństwa, a tam wybrać Użyj bezpiecznego serwera DNS i wybrać dostępnego dostawcę z rozwijanej listy.