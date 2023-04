AMD RYZEN 7000 3D Cache 7950X3D, 7900X3D, 7800X3D- ile kosztują? Gdzie kupisz najtaniej?

Zastanawiasz się gdzie kupić najnowszy procesor AMD? Sprawdzamy, ile kosztują jednostki Zen4 wyposażone w dodatkową pamięć 3D cache oraz jak wygląda dostępność nowych układów.

Spis treści

Niespełna pół roku po premierze procesorów ZEN4 do oferty AMD dołączają pierwsze jednostki wyposażone w 3D Cache. Nowe modele dalej będą korzystać z gniazda AM5. Niestety - oznacza to konieczność zastosowania pamięci DDR5 oraz drogich płyt głównych z chipsetem B650 oraz X670. Jednak nowe jednostki mają zapewnić jeszcze większą wydajność, zwłaszcza w grach właśnie, a to za sprawą powiększonej pamięci cache.

AMD RYZEN 7000 3D cache - data premiery

Już 28 lutego w sklepach mogliśmy znaleźć dwa pierwsze modele - Ryzen 9 7950X3D oraz Ryzen 9 7900X3D. Na tańszy, ośmiordzeniowy procesor Ryzen 7 7800X3D, musieliśmy poczekać do 6 kwietnia.

Zobacz również:

Pełna specyfikacja nowych jednostek Ryzen 7000 wygląda następująco:

AMD Ryzen 9 7950X : 16 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,7 / 4,2 GHZ, 144 MB pamięci podręcznej, TDP 120 W;

: 16 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,7 / 4,2 GHZ, 144 MB pamięci podręcznej, TDP 120 W; AMD Ryzen 9 7900X : 12 rdzeni/24 wątki - zegar turbo/bazowy 5,6 / 4,4 GHZ, 140 MB pamięci podręcznej, TDP 120 W;

: 12 rdzeni/24 wątki - zegar turbo/bazowy 5,6 / 4,4 GHZ, 140 MB pamięci podręcznej, TDP 120 W; AMD Ryzen 7 7700X: 8 rdzeni/32 wątki - zegar turbo/bazowy 5,0 / 4,2 GHZ, 104MB pamięci podręcznej, TDP 105 W;

AMD, podobnie jak w serii pozbawionej "X", postanowiło znacząco obniżyć TDP nowych procesorów. Zamiast 170 W, układy wyposażone w pamięć 3D Cache mają pobierać zaledwie 120 W. Oznacza to równnież, że nowe jednostki będą pracowały zapewne dużo chłodniej niż oryginalne Ryzeny 7000, które to potrafiły osiągać stałe 95°C pod obciążeniem.

AMD RYZEN 7000 3D cache - cena

fot. AMD

AMD nie zdecydowało się na podwyżkę cen nowych układów Ryzenów 7000 i te będą kosztować tyle samo zastępując, w hierarchii niedawno debiutujące jednostki. Biorąc pod uwagę, że te zaraz po premierze dość szybko potaniały, jest to dobra wiadomość dla użytkowników. Widać, że AMD obecnie woli sprzedać większą ilość nowych procesorów, niż odrobić straty z ostatniego kwartału ubiegłego roku. Szesnastordzeniowy układ Ryzen 9 7950X3D będzie kosztował 699 dolarów, natomiast za dwunastordzeniową jednostkę Ryzen 9 7900X3D przyjdzie nam zapłacić 599 dolarów. Oznacza to, że w polskich sklepach możemy spodziewać się ceny ok. 4 099 zł oraz 3 299 zł. Cóż, tanio nie będzie.

AMD RYZEN 7000 - Gdzie kupić?

Procesory Ryzen będą dostępne w sprzedaży w największych sklepach z podzespołami komputerowymi w naszym kraju już od 28 Lutego. Warto zajrzeć do X-kom, Sferis, Morele, Komputronik, Electro.pl, RTV Euro AGD, Media Expert, OleOle.pl oraz innych.

Aktualne oferty w sklepach:

Aktualizacja 6.04.2023