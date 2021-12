AirPods i przełączenie pomiędzy urządzeniami - jak naprawić problem?

Słuchawki Apple AirPods, AirPods Pro oraz AirPods Max posiadają funkcję automatycznego przełączania (roamingu) pomiędzy wszystkimi urządzeniami sparowanymi z jednym identyfikatorem Apple ID. Co zrobić jeżeli funkcja nie działa poprawnie.

Ekosystem Apple to jedno z najlepiej rozwiniętych rozwiązań na rynku. Słuchawki AirPods posiadają w sobie specjalne procesory Apple H1/W1, które odpowiadają za zarządzanie słuchawkami i szybkie przepinanie łączności pomiędzy urządzeniami.

W przypadku, gdy mamy komputer Mac, telefon iPhone oraz tablet iPad podłączone do jednego Apple ID razem ze słuchawkami AirPods możemy skorzystać z szybkiego przełączania się pomiędzy źródłem dźwięku. Po otwarciu słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio podłączonym urządzeniem, ale mogą zmienić źródło dźwięku po wywołaniu go na innym urządzeniu. Przykładowo, gdy jest to iPhone'a, a nagle na komputerze Mac zaczniemy oglądać film możemy wygodnie przełączyć się pomiędzy urządzeniami.

Niestety czasem funkcja ta nie działa tak jakbyśmy tego chcieli i samodzielnie podłącza słuchawki AirPods do wybranych urządzeń powiązanych z Apple ID. W dzisiejszym materiale pokazujemy jak wyeliminować tą usterkę.

Automatyczny roaming Bluetooth to funkcja, która pojawiła się we wrześniu 2020 roku. Do jej działania potrzebne są urządzenia z systemami operacyjnymi iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur oraz tvOS 14 lub ich nowszymi odpowiednikami. Rozwiązanie działa na słuchawkach AirPods 2 (2019), AirPods 3, AirPods Pro oraz AirPods Max.

W domyśle Apple funkcja domyślnie działa w następujący sposób. Gdy otwierasz zaproszenie do wideorozmowy na Zoomie na komputerze Mac, możesz w tym samym czasie słuchać muzyki na telefonie iPhone. Jeśli Zoom jest ustawiony na korzystanie ze słuchawek AirPods, sterowanie dźwiękiem zostanie przełączone na Bluetooth w komputerze Mac. Analogicznie, przychodzące połączenie telefoniczne na iPhone'a spowoduje przeniesienie sterowania dźwiękiem z komputera Mac lub iPada na iPhone'a.

W praktyce często zdarza się, że aktualnie nie chcemy odbierać połączenia lub brać udziału w wideokonferencji na słuchawkach Apple AirPods. Na szczęście opcję tą można wyłączyć, ale należy zrobić to po kolei na każdym urządzeniu powiązanym do konta Apple ID. Inaczej automatyczne przełączanie działać będzie jedynie pomiędzy wybranymi urządzeniami.

W trakcie wyłączania funkcji automatycznego przełączania słuchawki AirPods powinny być włączone i znajdować się w lub na naszych uszach (w zależności od modelu).

W systemie operacyjnym iOS 14/iPadOS 14 lub nowszym należy:

Przejść do Ustawienia > Bluetooth

Wybrać słuchawki AirPods z listy

W sekcji Połącz z tym iPhone'm zaznacz opcję Ostatnie połączenie z tym iPhone'm

Na komputerze Mac z systemem operacyjnym macOS 11 Big Sur lub nowszym:

Przejdź do Preferencje systemowe > Bluetooth

kliknij w Opcje obok słuchawek AirPods

W sekcji Łącz z tym Makiem wybierz Ostatnie połączenie z tym Makiem

Wyżej wymienione czynności należy po kolei wykonać na każdym urządzeniu, na którym nie chcemy automatycznego łączenia ze słuchawkami AirPods.