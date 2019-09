Alternatywy dla Photoshopa i innych komercyjnych programów Adobe

Nie chcesz płacić comiesięcznej subskrypcji? Oto alternatywy dla płatnych aplikacji Adobe.

W 2013 roku, krótko po premierze Adobe Creative Suite CS6, producent dokonał niezapowiedzianej zmiany - wszystkie desktopowe wersje jego aplikacji zostały przeniesione do Creative Cloud, oferując dostęp na zasadzie płatnej subskrypcji. Nie trzeba chyba dodawać, że wielu użytkowników poczuło się nie tylko rozczarowanych, ale nawet oszukanych. O ile duże firmy mogły sobie pozwolić na dodanie do budżetu wydatków abonamentowych, niekoniecznie mogli to zrobić użytkownicy domowi oraz mniejsze firmy, tym bardziej, jeśli używały aplikacji Adobe tylko okazyjnie. Dlatego nastąpił gwałtowny odpływ użytkowników, którzy przenosili się na klony, aplikacje open-source i shareware.

Jak to wygląda obecnie? Poniższe zestawienie prezentuje praktyczne alternatywy dla takich aplikacji Adobe, jak Acrobat, Photoshop, Illustrator oraz InDesign. Przyglądamy się również wadom i zaletom modelu subskrypcyjnego.

Adobe Acrobat - alternatywy

Zaczynamy od jednego z powszechnie używanych produktów, który ma najwięcej alternatyw. Zobacz je w osobnym zestawieniu - przejdź do artykułu "Najlepsze płatne edytory PDF 2019".

Adobe Photoshop - alternatywy

Trzy poniższe programy zaspokajają większość potrzeb związanych z edytowaniem zdjęć - zaczynając od wycinania elementów i redukcję szumów, kończąc na kolażach. Affinity i Paint Shop Pro mają nieco więcej możliwości niż GIMP, jednak wszystkie posiadają mniej filtrów niż Photoshop.

1. GIMP (darmowy)

GIMP (GNU Image Manipulation Program) oferuje ponad 130 wspaniałych filtrów i efektów specjalnych. Jest bardzo prosty w obsłudze, a w trakcie działania zużywa niewielką ilość zasobów systemowych. Zaletą jest bardzo prosty w obsłudze interfejs, a w sieci - w tym na naszych stronach - znajdziesz poradniki pokazujące wykorzystanie wszystkich funkcji.

2. PaintShop Pro (79,99 USD za standardowe wydanie lub 99,99 USD za wersję Pro)

Paintshop Pro nie jest co prawda darmowy, jednak oferuje w zamian setki praktycznych narzędzi, w tym Capture - znacznie lepsze od wycinania w Photoshopie - oraz efekty inteligentnego klonowania, filmowe, a nawet tworzenie własnych pędzelków - od podstaw lub przy wykorzystaniu istniejących.

3. Affinity Photo (koszt: 49,99 USD)

Pod względem funkcji, Affinity Photo plasuje się pomiędzy PaintShop Pro a Photoshopem. Jest niezwykle praktycznym programem, w którym również znajdziemy tworzenie własnych pędzli, liczne narzędzia modyfikacji elementów obrazu, interesujący tryb Symetrii, pozwalający na tworzenie efektu kalejdoskopu, a także możliwość tworzenia ułatwiających pracę makr.

Adobe Illustrator - alternatywy

Jeśli potrzebny program do ilustracji, alternatywami dla Adobe Illustrator będą:

1. Apache OpenOffice Draw (darmowy)

Draw jest częścią darmowego pakietu biurowego OpenOffice. Oferuje szereg praktycznych funkcji, wspomagających tworzenie i obróbkę grafiki wektorowej, takich jak: rysowanie linii prostych i krzywych, rysowanie figur geometrycznych (m. in. wielokąty, elipsy), wstawianie tekstu, wstawianie grafik rastrowych oraz gotowych kształtów. Dostępne są schematy blokowe.

2. Inkscape (darmowy)

Inkscape to darmowy program graficzny z intuicyjnym interfejsem. Program swoimi możliwościami przypomina takie aplikacje, jak Illustrator, CorelDraw czy Visio. Aplikacja oferuje możliwość pracy na krzywych, obiektach (prostokąty, elipsy, itp.), ścieżkach, tekście, z wykorzystaniem deseni i gradientów, możliwość grupowania obiektów, wsparcie dla kanałów alfa, masek przeźroczystości, przekształceń, czy możliwość eksport do formatu png.

3. Affinity Designer (koszt: 49,99 USD)

Affinity Designer jest niezwykle podobny do Adobe Illustrator - posiada podobne funkcje, pozwala pracować na warstwach, a także umożliwia wyliczanie nacisku, dodawanie dziesiątków symboli, tekstów o różnych kształtach, itp. Co warte odnotowania - zapamiętuje 8000 (słownie: osiem tysięcy) działań - o tyle właśnie można się cofnąć przy pracy nad grafiką.

Adobe InDesign - alternatywy

Oto alternatywy dla InDesign. Te programy pozwalają na tworzenie materiałów do różnego rodzaju publikacji. Polecane zwłaszcza tym użytkownikom, którym brakuje PageMaker.

1. Spring Publisher (darmowy), Spring Publisher Pro (koszt: 23,95 USD)

Malutki program, który choć nie jest takim kombajnem, jak InDesign czy Affinity Publisher, cechuje się prostą obsługą i wieloma praktycznymi szablonami do wykorzystania. Ma polski interfejs, dzięki czemu z jego obsługą powinni poradzić sobie nawet początkujący użytkownicy.

2. Scribus (darmowy)

Scribus to intuicyjny edytor tekstu, a zarazem aplikacja DTP. Możesz za jej pomocą stworzyć poster, broszurę, wizytówkę, a nawet książkę. Pomagają w tym setki szablonów i możliwości. Zdecydowanie warta uwagi aplikacja!

3. Affinity Publisher ($49.99)

Kolejna aplikacja Affinity w zestawieniu. Za przystępną kwotę otrzymujesz program mający wiele możliwości i nie wymagający subskrypcji. Ma podobne możliwości, co InDesign, w tym wstawianie tabel, zaawansowaną typografię, artystyczny tekst, a także inne, praktyczne narzędzia. A kolejny plus to przyjazny i intuicyjny interfejs.

Warto zauważyć, że wszystkie trzy aplikacje Affinity (Photo, Design, & Publisher) kosztują łącznie mniej, niż trzymiesięczna subskrypcja Creative Suite.

Czy warto być subskrybentem?

Gdy Adobe wprowadziło subskrypcję, wielu użytkowników odeszło, jednak sporo zostało. Nic w tym dziwnego - firmy kupiły licencje, zainwestowały pieniądze i czas w szkolenie pracowników, rozpoczęły projekty z użyciem narzędzi producenta. W takiej sytuacji ciężko rzucać wszystko i przesiadać się na nowe narzędzia. Co gorsze, jednorazowy koszt programu był nierzadko mniejszy niż roczna subskrypcja. Kolejny minus - aby korzystać z aplikacji, należy mieć połączenie z siecią. Są jednak również i zalety takiej sytuacji. Podstawowa to zapisywanie projektów w chmurze, dzięki czemu nawet po awarii, która zniszczy twardy dysk, nie tracisz efektów swojej pracy. Podobnie i z programem - możesz w każdej chwili pobrać instalator przypisany do swojego konta i bez problemu zainstalować aplikację na nowej maszynie. Również koszt początkowy jest mniejszy niż w przypadku jednorazowego zakupu. Osobna kwestia to aktualizacje - jeśli korzystasz z aplikacji w chmurze, zawsze masz najnowszą, najbezpieczniejszą i najbardziej rozbudowaną wersję.

Subskrypcja i jednorazowy zakup mają swoje wady i zalety, które warto rozważyć, zanim podejmie się decyzję o wybraniu jednej lub drugiej opcji.