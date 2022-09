Alternatywy dla wszystkich usług Google 2022

Żyjemy w świecie, w którym usług Google jest tak wiele, że praktycznie ciężko z nich nie korzystać. Jednak często zapomina się, że istnieją alternatywy dla usług i serwisów internetowego giganta. Oto one wraz z powodami, dlaczego warto ich używać.

Bezpieczeństwo i prywatność to dwa istotne aspekty współczesnego świata. Google - któremu użyteczności odmówić nie sposób - oferuje dziesiątki rozwiązań, jednak model biznesowy internetowego giganta opiera się na gromadzeniu i przetwarzaniu danych w celach reklamowych, z których czerpie potężny dochód (liczony w setkach miliardów dolarów). Jednak wielokrotnie media (w tym i my) informowały o przypadkach naruszania prywatności przez koncern. Jeżeli ktoś bardzo szanuje swoje dane, warto skorzystać z alternatywnych rozwiązań - jest ich wiele, jednak nie są tak znane, jakby na to zasługiwały. Dlatego przybliżamy je naszym Czytelnikom i zachęcamy do wypróbowania.

Wyszukiwarka Google - alternatywy

Jeśli chodzi o prywatność, używanie wyszukiwarki Google nie jest dobrym pomysłem - silnik rejestruje IP, użyte słowa kluczowe, itp. Z czego zatem skorzystać, aby znaleźć w otchłaniach sieci to, czego się szuka?

DuckDuckGo – wyszukiwarka z USA, znana już od wielu lat i używana m.in. jako domyśla wyszukiwarka w Tor Project ;

; Qwant - wyszukiwarka, która reklamowana jest hasłami: "nic o Tobie nie wie" oraz "zero sprzedaży danych osobowych";

StartPage – korzysta z silnika wyszukiwania Google, ale bez jakichkolwiek elementów śledzących; powstała w Holandii

Searx – stawiająca na prywatność wyszukiwarka open source, agregująca wyniki z 70 silników wyszukiwania;

MetaGer – niemiecka wyszukiwarka open source z wieloma praktycznymi funkcjami

SwissCows – wyszukiwarka ze Szwajcarii, pozbawiona jakichkolwiek elementów śledzących użytkownika

Mojeek – brytyjska wyszukiwarka, dysponująca swoimi własnymi robotami wyszukującymi oraz bazą indeksów

YaCy – zdecentralizowany silnik wyszukiwania open source, działającym w modelu peer-to-peer

Większość z wyszukiwarek ma swoje rozszerzenia dla popularnych przeglądarek, dzięki czemu możesz używać ich w Chrome czy Firefoxie.

Gmail - alternatywy

Gmail jest popularny, jednak można zauważyć, że gdy użytkownik jest zalogowany do konta Gmail, Google może łatwo śledzić jego aktywność online, co służy mu do podsuwanie reklam Google ads (Adsense). Alternatywa to oczywiście inna skrzynka. Serwisy takie są zarówno darmowe, jak i płatne. Jest ich sporo, a można wyróżnić:

Tutanota – z siedzibą w Niemczech; bezpieczna i dbająca o prywatność, darmowe konto z przestrzenią 1 GB

ProtonMail – z siedzibą w Szwajcarii; darmowe konto z przestrzenią 1 GB

Mailfence – z siedzibą w Belgii; na plus zasługuje wiele użytecznych funkcji, darmowe konto z przestrzenią 500 MB

Posteo – z siedzibą w Niemczech, koszt 1 euro/m-c, 14 dni na wycofanie się z subskrypcji, 2 GB miejsca

Runbox – z siedzibą w Norwegii; dużo funkcji i miejsca, dostępne aż 6 planów, najtańszy to 14,95 euro za rok

Mailbox.org – z siedzibą w Niemczech; koszt 1 euro/m-c, 30-dniowy okres próbny

CounterMail – z siedzibą w Szwecji; koszt 4,85 USD/m-c, 10-dniowy okres próbny

Kolab Now – z siedzibą w Szwajcarii, koszt 5 franków/m-c; 5 GB miejsca

StartMail – z siedzibą w Holandii, koszt 3 USD/m-c, 7-dniowy okres próbny

Thexyz – z siedzibą w Kanadzie; koszt 2.95 USD/m-c; możliwość zwrotu pieniędzy przez 30 dni

Alternatywy dla Chrome

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka świata, a zarazem... narzędzie do gromadzenia danych. Kilka dni temu Washington Post zauważył, że w ciągu tygodnia można zebrać w niej nawet 11 tysięcy ciasteczek śeldzących użytkownika. Co w zamian?

Tor browser – przeglądarka gwarantująca pełną anonimowość; jest wręcz synonimem dbania o prywatność w sieci

Firefox - przeglądarka, której specjalnie przedstawiać nikomu nie trzeba

Opera - popularna przeglądarka internetowa z własnym VPN

Vivaldi - przeglądarka od twórców Opery

Ungoogled Chromium – jak wskazuje nazwa, open source'owa wersja Chromium bez elementów od Google

Brave – bazowana na Chromium przeglądarka, która skutecznie blokuje elementy śledzące i wyświetlanie reklam

Waterfox – Firefox w wersji z bardziej zaawansowanymi ustawieniami prywatności

Google Drive - alternatywy

Bezpieczne przechowywanie pliku w chmurze? Tu na myśl przychodzi Google Dirve i Dropbox, ale w obu przypadkach można mieć zastrzeżenia co do prywatności. Warto zatem spróbować:

NextCloud

Tresorit – przyjazne dla użytkownika rozwiązanie ze Szwajcarii, ceny od 9,99 euro/mies. i 1 TB miejsca

ownCloud – platforma chmurowa open source z Niemiec, dostępna opcja darmowa

Nextcloud – open source'owa platforma do przechowywania plików i dzielenia się nimi

Sync – kanadyjski serwis oferujący bezpieczne, szyfrowane przechowywanie danych; opcja darmowa to 5 GB miejsca

Syncthing – zdecentralizowana platforma open source, działająca w dystrybucji p2p

Kalendarz Google - alternatywy

Oto niektóre alternatywy dla Kalandarza Google:

Lightning Calendar - projekt open source od fundacji Mozilla , w pełni kompatybilny z Thunderbird i Seamonkey

Fruux - projekt open source, ma wiele ciekawych funkcji oraz wspiera różne systemy operacyjne

Rainlendar - konfigurowalny kalendarz desktopowy, możliwość integracji z klientami e-mail

Any.do - organizer z kalendarzem, polecany zwłaszcza dla zabieganych

Kalendarz + poczta? Takie rozwiązania również istnieją. Zobacz w sieci za: Mailfence, Kolab Now. Posteo.de oraz Mailbox.org.

Dokumenty Google - alternatywy

Istnieje wiele solidnych alternatyw dla Dokumentów Google. Największą z nich jest oczywiście Microsoft Office, ale daleko jej do całkowitej prywatności. Dlatego można spróbować takich, jak:

LibreOffice – pakiet biurowy, który pozwala na dzielenie się dokumentami online

Apache OpenOffice – kompletny pakiet biurowy do wspólnej pracy

CryptPad – współdzielone dokumenty, za darmo i z pełnym, silnym szyfrowaniem!

Etherpad – wspólny edytor online; projekt open source

Zoho Wokr Drive – alternatywa dla Dokumentów Google z przejrzystym interfejsem, jednak ostrzegamy - poziom prywatności jest średni

OnlyOffice – rzecz praktyczna, o której przeczytasz więcej tutaj

Cryptee – miejsce do przechowywania i edytowania dokumentów oraz grafik

Zdjęcia Google - alternatywy

Jeśli nie chcesz używać Zdjęć Google, wypróbuj:

Piwigo – jest aplikacją "open source" służąca do przechowywania zdjęć w sieci. Zaprojektowany dla organizacji, zespołów i osób indywidualnych.

Lychee – rozwiązanie dla osób, które chcą mieć bezpieczne miejsce na swoje zdjęcia w sieci

ZenPhoto - system CMS do tworzenia własnych galerii zdjęć i zarządzania multimediami

Degoo - aż 10 GB miejsca w chmurze za darmo dla każdego, maksymalna wielkość pliku 256 MB

Tłumacz Google - alternatywy

Tłumaczenie sprawne i szybkie? Nie tylko usługa Google może je zaoferować! A kto inny? Zobacz:

DeepL – umożliwia tłumaczenie do 5000 znaków jednocześnie, a wersja płatna nie ma ograniczeń; zaletą jest prosty interfejs oraz wbudowany słownik

Linguee – nie pozwala na tłumaczenie tak dużych bloków tekstu, jak DeepL, ale doskonale nadaje do przetłumaczenia kilku zdań czy fraz - podaje również używanie kontekstowe wielu z nich

Swisscows Translate – internetowy tłumacze ze wsparciem dla wielu języków

Google Analytics - alternatywy

Administratorzy stron internetowych mogą korzystać z szybszych i przyjaźniejszych rozwiązań, niż Analityka Google.

Clicky - domyślnie anonimizuje adresy IP odwiedzających. Lekka, z przyjaznym interfejsem, w pełni zgodna z RODO i certyfikowana przez Privacy Shield

i certyfikowana przez Matomo - open-sourceowa platforma dla analityków, dbająca o prywatność osób odwiedzających strony i ukrywająca ich adresy IP

Fathom Analytics - open source'owa alternatywa dla Google Analytics; minimalistyczna, szybka i lekka

AT Internet - francuski dostawca rozwiązań analitycznych, w pełni respektujący RODO i przechowujący dane na serwerach we Francji; działa od 1996 roku!

Open Web Analytics - darmowa analityka z licznymi opcjami konfiguracji oraz zaawansowanymi rozwiązaniami

Mapy Google - alternatywy

Dla PC najlepszą alternatywą Map Google będzie OpenStreetMap. A dla urządzeń mobilnych:

OpenStreetMap - mapa świata, tworzona przez ludzi dla ludzi

OsmAnd - darmowe rozwiązanie open-source dla systemów Android i iOS, oparte na danych OpenStreetMap

Maps (F Droid) - używa danych OpenStreetMap w trybie offline

Here WeGo - mapy dla PC i urządzeń mobilnych

Maps.Me - darmowe rozwiązanie dla systemów Android i iOS, ale gromadzi pewne dane użytkownika - co jest wyjaśnione w polityce prywatności

MapHub - kolejne rozwiązanie bazujące na OpenStreeMap; nie lokalizuje użytkownika, ani nie zbiera żadnych związanych z nim danych

Uwaga: Waze nie jest alternatywą, ponieważ właścicielem jest Google

Google Play Store - alternatywy

Aktualnie najlepsza alternatywa dla sklepu Google Play to F-Droid i powiązany ze sklepem Yalp. F-Droid instaluje katalog FOSS (Free and Open Source Software), a następnie plik .apk z Yalp, który umożliwia "wyciąganie" aplikacji z Play Store jako pliki .apk, bez konieczności zakładania tam konta, itp.

Inne opcje to:

Aptoide – niezależny rynek aplikacji na Androida

APKMirror – duża biblioteka plików .apk, ładowanych przez samych użytkowników (zalecamy ostrożność)

Aurora Store – fork dla Yalp

APKPure App - oficjalna aplikacja serwisu APKPure, umożliwia pobieranie bez ograniczeń regionalnych

Google Chrome OS - alternatywy

Masz Chromebooka i nie chcesz Chrome OS? Oto alternatywy:

Linux – na Chromebooki polecana jest szczególnie dystrybucja Ubuntu

Tails – to dystrybucja typu LiveCD/LiveUSB. System bazuje na Debianie z gałęzi stabilnej, a celem jego powstania jest zagwarantowanie użytkownikowi jak największej prywatności podczas przeglądania sieci

QubesOS – system rekomendowany przez Snowdena - darmowy i open source

Android - alternatywy

Co może zastąpić system Android na telefonie? Oto kilka propozycji:

HarmonyOS - alternatywna wersja Androida od Huwaei

LineageOS – darmowy system dla telefonów i tabletów na bazie Androida

Ubuntu Touch – mobilna wersja systemu Ubuntu

Plasma Mobile – oparty na Linuksie system operacyjny, który wciąż jest aktywnie rozwijany

Sailfish OS – podobnie jak poprzednik, bazowany na Linuxie i w fazie rozwoju

Google Hangouts - alternatywy

Oto kilka alternatyw dla Google Hangouts:

Wire – komunikator tekstowy i wideo, jedyne ograniczenie to limit osób w konferencji

Signal – platforma komunikacyjna od Open Whisper Systems.

Telegram – cieszący się dobra renomą, bezpieczny komunikator

Riot – szyfrowany komunikator, dbający o prywatność użytkowników

Inne usługi Google - alternatywy