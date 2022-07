Amazon Prime Day: nie daj się oszukać! Oto jak rozpoznać fałszywe recenzje

Czasem czytamy takie recenzje, które są naprawdę zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Z tego powodu przygotowaliśmy poradnik, dzięki któremu będziesz w stanie się przed nimi uchronić.

Spis treści

Amazon Prime Day 2022 już 12-13 lipca!

Już niedługo - 12 i 13 lipca - rozpocznie się Amazon Prime Day, a w tym roku dostęp do niego otrzymają również Polacy. Wydarzeniu temu z pewnością towarzyszyć będzie wielka ekscytacja i mnóstwo fantastycznych ofert. Jednak w Internecie sprawy nigdy nie są takie proste, a podstępni oszuści są zawsze gotowi i czekają, aby skorzystać z okazji do szybkiego zarobku.

Fałszywe recenzje sprawiają, że konsumentom trudno jest rozpoznać prawdę przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Nie znaczy to jednak, że wszystkie opinie klientów są fałszywe - mnóstwo użytkowników poświęca swój czas, aby zgodnie z prawdą zamieścić swoją szczerą opinię. Należy się jednak liczyć z tym, że możemy akurat natrafić na tę fałszywą recenzję. Ważnym jest, aby zachować zimną krew przy zobaczeniu sporej obniżki i dokładnie sprawdzić produkt oraz sprzedawcę.

Zobacz również:

Źródło: Amazon

Amazon Prime Day: Amazon walczy z fałszywymi recenzjami

Amazon nie jest obcy dla zachowania zwanego "review stuffing" (gdzie pozytywne recenzje są publikowane jako przysługa, lub w zamian za coś) i był w centrum uwagi mediów z tego powodu. Te fałszywe recenzje przybierają różne formy; od operacji na małą skalę obejmujących sfałszowane recenzje od rodziny i przyjaciół, aż do dużych z firmami dedykowanymi do masowych sprzedaży fałszywych recenzji na Amazonie.

Sprawy stały się jeszcze bardziej zagmatwane, gdy Amazon wprowadził do sekcji recenzji produktów oceny globalne, które połączyły recenzje z całego świata. W niektórych krajach dostępny produkt różni się specyfikacją, a w konkretnych przypadkach nawet całkowicie inną. Dodatkowo, wraz z usunięciem sekcji komentarzy i dodaniem recenzji jednym dotknięciem, coraz trudniej jest zweryfikować prawdziwość opinii klientów.

Amazon regularnie usuwa nieuczciwe recenzje, a nawet zaprzestał działania swojego chińskiego rynku po trudnościach w monitorowaniu i wzroście. Jednakże, firma ma dość ogromne zadanie do wykonania - jak czytamy w jednym z wpisów na blogu, Amazon posiada już ponad 300 milionów aktywnych klientów i ponad 1,9 miliona partnerów handlowych na całym świecie. Zgodnie z tym wpisem, Amazon zatrzymał ponad 200 milionów podejrzanych fałszywych recenzji w 2020 roku zanim zostały one kiedykolwiek zauważone przez klienta, a ponad 99% działań związanych z egzekwowaniem recenzji było napędzanych przez proaktywne wykrywanie.

Amazon Prime Day: jak rozpoznać fałszywe recenzje?

Podczas gdy Amazon kontynuuje pracę za kulisami, aby zminimalizować wpływ fałszywych recenzji, nie zapowiada się na to, aby miały one zniknąć na dobre. Jednakże, jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby się chronić. Istnieją pewne łatwe do rozpoznania tzw. czerwone flagi: zbyt promocyjny język, powtarzające się recenzje, recenzje dla zupełnie innego produktu, itp. Niemniej jednak, może to wymagać sporo pracy, gdy próbujesz dokonać wyboru - zwłaszcza szybkiego, czego wymaga od nas Prime Day.

Jak podkreśla Amazon, grupy mediów społecznościowych odgrywają dużą rolę w obecnym rynku fałszywych recenzji. Sprzedawcy w tych grupach mogą płacić członkom za zakup i recenzowanie produktów - recenzenci używają własnych pieniędzy, aby kupić produkt, więc recenzje otrzymują (fałszywą) plakietkę Zweryfikowany nabywca. Dodatkowo, wielu sprzedawców zachęca do recenzowania poprzez rozdawanie promocyjnych produktów przy zakupie.

Poza powierzchownymi informacjami, które konsument może wyłapać po szybkim spojrzeniu na ofertę, istnieje wiele głębszych informacji, które mogą pomóc w podjęciu świadomej decyzji. Warto zwrócić uwagę na:

niezweryfikowane zakupy,

na "łatwych recenzentów", którzy przyznają wszystkiemu 5 gwiazdek,

na partie recenzji następujących po sobie,

a także rodzaj języka używanego w recenzjach.

Oprócz problemów z jakością, które mogą pojawić się w przypadku tanio wyprodukowanych produktów prześlizgujących się przez sieć na Amazon, istnieją uzasadnione obawy, że fałszywe recenzje mogą również maskować podróbki. Na stronie dostępne są podróbki dosłownie wszystkiego, od produktów Apple po sprzęt do gier i komponenty takich marek jak Nvidia i AMD, które można kupić w ilościach hurtowych na stronach takich jak Alibaba i Aliexpress. Na szczęście narzędzia takie jak ReviewMeta i FakeSpot zapewniają klientom sposób na szybsze i bardziej bezpieczne zakupy na Amazonie, szczególnie podczas takiego wydarzenia jak Prime Day.

ReviewMeta - pozwala użytkownikom na skopiowanie i wklejenie dowolnego adresu URL produktu z Amazona do ReviewMeta.com, aby otrzymać kompletną analizę recenzji.

ReviewMeta

FakeSpot - również posiada stronę internetową z podobną funkcją, a także dodatek do przeglądarki dla Chrome lub Firefox i aplikację, która wspomaga zakupy online za pomocą zestawu funkcji.

FakeSpot

Jeśli jeszcze nie daliście się ponieść magii ofert na platformie Amazon, wielka promocja z limitowanymi ofertami może być idealną okazją. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź pierwsze promocje, jakie pojawiły się podczas Amazon Prime Day 2022.

Poza stroną Amazona, zawsze możesz przeczytać dedykowane recenzje oraz poradniki urządzeń na naszej stronie.