Android 10: dziesięć funkcji, które musisz poznać

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Android zawiera mnóstwo nowych funkcji, jednak niektóre z nich nie są widoczne na pierwszy rzut oka. A ponieważ warto je poznać, zobacz, jak z nich skorzystać!

Spis treści

Android 10, znany wcześniej jako Android Q, został solidnie przetestowany przed wypuszczeniem. Aktualna wersja jest najbardziej napakowana funkcjami ze wszystkich dotychczasowych, a to oznacza, że niektóre nowości mogły umknąć Twojej uwadze.

Nowe gesty nawigacji

Google wprowadziło w systemie Android 10 nowe gesty, naszym zdaniem znacznie lepiej przemyślane od tych z poprzedniej wersji. I są nieco podobne do tych znanych z iPhone. Prostymi przeciągnięciami palca możesz przesuwać się po stronach internetowych do przodu i tyłu, przeskakiwać pomiędzy zadaniami, a także aplikacjami.

In addition to swiping on the gesture area up to go home, you can swipe left and right to quickly cycle between recent apps. The back gesture has gotten a lot of attention because of the way it interferes with opening navigation drawers on the edge of the screen, but there's a simple way to avoid accidentally triggering the back gesture. Just drag in and down toward the opposite corner of the screen. As long as you're far enough away from a horizontal swipe, the back gesture won't fire, and you can open the drawer every time.

Tryb ciemny dla wygody oczu

Google wprowadził tryb ciemny już w wersjach beta, ale dopiero Android 10 jest pierwszym, który ma go od początku. Możesz go włączyć dla całego smartfona lub konkretnych aplikacji, jak Zdjęcia czy Kalendarz. Ma on nie tylko bardzo pozytywny wpływ na wzrok, ale i żywotność baterii. Włączysz go w Ustawieniach, w dziale Wyświetlacz. Niestety, nie można ustawić czasu, w którym włączyłby się automatycznie, jak np. w smartfonach firmy Samsung.

Udostępnianie Wi-Fi przez kody QR

Jeśli chcesz podzielić się z kimś swoim Wi-fi, możesz przekazać mu hasło. Jednak prościej będzie wygenerować specjalny kod QR, co znacznie ułatwi życie. Android 10 pozwala na to w prosty sposób - wejdź w Ustawienia, wybierz sieć, a następnie znajdujące się koło niej kółko zębate. Na kolejnym ekranie naciśnij na opcję udostępnienia, zweryfikuj swój odcisk palca, a kod zostanie wygenerowany przez system.

Aby podłączyć się do sieci za pomocą kodu QR, należy zeskanować na wygenerowany kod aparat telefonu i zeskanować go. Gotowe.

Inteligentniejsze inteligentne odpowiedzi

Oferowany przez Google system inteligentnych podpowiedzi stał się jeszcze lepszy na systemie Android 10. Zamiast odpowiedzi tekstowych można odpowiedzieć za pomocą emocji. Ponadto sugerują odpowiednie do treści działanie - na przykład jeśli ktoś przesyła Ci wiadomość z adresem lub klipem wideo na YouTube, nie musisz kopiować i wklejać fragmentu tekstu, ale od razu przejść do Map lub aplikacji YouTube. Automatyczne odpowiedzi działają na wszystkich komunikatorach.

Zmiana tematu

Google nie poświęca zbytniej uwagi zmianom wizualnym, ale możesz dobrać się do ukrytych tematów i wprowadzić je na swoim telefonie. Aby to zrobić, musisz aktywować opcje deweloperskie. W tym celu wejdź w Ustawienia, a następnie Informacje o telefonie. Teraz należy nacisnąć siedem razy numer buildu. Gratulacje, jesteś deweloperem. Wejdź ponownie do ustawień, ale teraz przejdź do zaawansowanych. Przewijaj je w dół, aż dotrzesz do sekcji Tematy, gdzie możesz ustawić kilka różniących się kolorystyką oraz kształtami ikonek.

Tryb skupienia

Czasem przychodzi taki moment, że potrzebujesz skupić się na jednej rzeczy, bez rozpraszania powiadomieniami i innymi "przeszkadzajkami". W Android Pie wprowadzono Digital Wellbeing, czyli Cyfrowa równowagę. Następca oferuje coś więcej - Tryb Skupienia. Gdzie go znaleźć? W ustawieniach wejdź w Cyfrową równowagę i wybierz go. Potem wskaż, które aplikacje mają zostać wyłączone na czas skupienia i włącz tryb. Gotowe.

Nowe możliwości aplikacji Pliki

Mówiąc wprost, w Androidzie 9 aplikacja Pliki była kiepska. Ale Google wyciągnęło wnioski i znacznie ja ulepszyło. Znajdziesz ją poprzez wejście w Ustawienia -> Pamięć -> Pliki lub wybierając z listy aplikacji. Pokazuje całą hierarchię folderów na wewnętrznej pamięci, a do wyboru kilka trybów widoku. Istnieją także skróty pozwalające znaleźć wszystkie obrazy, materiały wideo i inne rodzaje plików.

Lepsza obsługa powiadomień

Android 10 oferuje lepszą konfigurację zasad rządzących powiadomieniami - jest znacznie prostsza niż u poprzednika. Wystarczy przytrzymać palec na powiadomieniu, aż wyskoczą opcje pozwalające na "wyciszenie" lub "alarmowanie". Jeśli naciśniesz kółeczko zębate, które się przy nich pojawi, zyskasz dostęp do większej ilości opcji, jak np. wyłączenie wyskakujących okienek z powiadomieniami z konkretnej aplikacji.

Ograniczenia uprawnień aplikacji

Android 10 zyskał dodatkowe menu, poświęcone wyłącznie śledzeniu temu, które aplikacje używają lokalziacji. Znajdziesz je w dziale ustawień o nazwie Lokalizacja. Możesz zobaczyć, które mają ją włączoną, a które są wyłączone i oczywiście to zmieniać.

Personalizacja reklam

Google w tym wydaniu oferuje możliwość wyłączenia personalizacji reklam. Była ona u poprzedników, ale głęboko schowana w ustawieniach. W "dziesiątce" jest łatwiej - po prostu wchodzisz do działu Prywatność, a tam do zaawansowanych i tam po prostu włączasz lub wyłączasz zgodę na personalizację. Prościej się nie da.